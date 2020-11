Thanksgiving avec la famille et les amis est une mauvaise idée, avertissent les experts de la santé

Au milieu d’une vague massive de coronavirus cas et hospitalisations à travers les États-Unis, se rassembler pour Thanksgiving n’est pas sûr cette année, disent les experts en santé publique.

Mais si vous devez vous rassembler, il existe des moyens de réduire quelque peu le risque.

Jeudi 13 novembre, les États-Unis ont dépassé 150000 nouveaux cas quotidiens, un peu plus d’une semaine après que le pays ait enregistré pour la première fois 6 chiffres en une seule journée, selon The COVID Tracking Project . Plus de 67 000 personnes sont actuellement hospitalisées avec le COVID-19, le plus grand nombre d’hospitalisations depuis le début de la pandémie. Les cas et les hospitalisations augmentent rapidement et de façon exponentielle, brisant les records établis au printemps.

« La plupart des experts conviendraient que nous nous attendons à voir un pic après Thanksgiving et c’est un pic en plus de chiffres déjà très décourageants et très effrayants », a déclaré le Dr Iahn Gonsenhauser, responsable de la qualité et de la sécurité des patients à l’Ohio State University Wexner Centre médical. « De loin, le choix le plus sûr que quiconque puisse faire pour ces vacances de Thanksgiving et qui s’étendent probablement aux autres vacances d’hiver à venir est d’accueillir virtuellement votre célébration. »

En d’autres termes, célébrez en personne uniquement avec des membres de votre foyer et invitez virtuellement tout le monde, a-t-il dit. Ceci est conforme à directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) .

«Si les gens choisissent de continuer à se réunir en personne, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour réduire votre risque, mais vous ne pouvez rien faire pour éliminer complètement votre risque», a déclaré Gonsenhauser à 45Secondes.fr. Si vous décidez de vous réunir en personne, « le meilleur choix » qui est « encore assez peu risqué » est de se rendre en voiture chez les gens et de passer un peu de temps dans l’allée ou la cour avant, tout en conservant une distance sociale, en gardant les masques et évitant les câlins et les baisers, dit-il.

Toute autre option vous met dans « des propositions de risque beaucoup plus élevées », a déclaré Gonsenhauser. Le moins des choix les plus risqués est de savoir si vous pouvez vous réunir pour Thanksgiving dans un environnement extérieur en plein air et asseoir différents ménages à différentes tables séparées de 1,8 mètre (6 pieds) et qui ne partagent pas la nourriture, les ustensiles ou les assiettes. de nourriture, at-il ajouté. La recherche a montré que le virus se propage facilement à l’intérieur et dans les rassemblements bondés.

«La mise en garde est que, alors que nous nous réunissons pour partager cette célébration et que nous mangeons, buvons et passons un bon moment, c’est assez insouciant et les gens ont tendance à baisser la garde et c’est là que nous commençons à voir une distanciation sociale et d’autres précautions s’effondrent », a-t-il dit. «Dès que ceux-ci tombent en panne, nous sommes de nouveau dans des situations à risque beaucoup plus élevé.

Si un environnement extérieur n’est pas possible et que vous êtes prêt à rassembler, sélectionnez un espace intérieur plus grand qui peut à nouveau accueillir plusieurs tables pour différents ménages, et essayez de mettre en place une ventilation adéquate, telle que des fenêtres ouvertes ou un ventilateur de boîte. pour souffler de l’air extérieur dans la pièce et un autre ventilateur pour faire sortir l’air de la pièce (mais pas vers les invités), a-t-il déclaré. Les experts ont également suggéré d’utiliser des purificateurs d’air HEPA dans des environnements intérieurs, selon NPR .

De plus, les experts en santé publique conseillent aux gens de quarantaine pendant 14 jours avant le rassemblement pour Thanksgiving pour réduire considérablement le risque de propagation du COVID-19 à la table du dîner, selon CNN . Tester le COVID-19 peut ne pas suffire. Les tests « créent souvent un faux sentiment de sécurité », ce qui conduira à une approche plus désinvolte des précautions, a déclaré Gonsenhauser. Les tests ne suppriment pas votre risque de propagation du virus, car il est possible que vous ayez été exposé au virus et que vous ayez pu être testé trop tôt pour qu’il apparaisse, ou que vous ayez pu être exposé après le test, a-t-il déclaré.

De plus, « vous devez vraiment essayer de comprendre ce que quelqu’un veut dire quand il dit être vraiment en sécurité », a déclaré Gonsenhauser. « La plupart des gens disent cela en ce moment, et cela signifie des choses différentes pour différentes personnes. » Le CDC recommande d’avoir des conversations avec les clients à l’avance pour définir les attentes en matière de sécurité.

Le CDC recommande également de limiter le nombre de personnes présentes, bien qu’ils ne spécifient pas de chiffres; Le Département de la Santé de Californie , par exemple, exige que pas plus de trois ménages doivent se réunir en général. Le CDC recommande également de porter des masques chaque fois que possible, de rester à au moins 1,80 mètre des personnes qui ne font pas partie de votre ménage, de se laver les mains fréquemment, d’éviter d’avoir des invités à proximité de l’endroit où la nourriture est préparée et de demander aux gens d’apporter leur propre nourriture, boissons, etc. assiettes, tasses et ustensiles.

«Célébrer les vacances seul ou avec les membres de votre foyer immédiat peut sembler plutôt morne», Dr Francis Collins, directeur des National Institutes of Health écrit dans un article de blog . « Mais, si vous regardez les choses d’une autre manière, la pandémie offre des opportunités de faire de cette fête une saison inoubliable de manières nouvelles et différentes. »

Collins a également recommandé un Thanksgiving virtuel et d’autres idées telles que l’envoi de cadeaux aux gens, la création de vidéos à envoyer et une promenade de groupe virtuelle après le dîner de dinde.

« Sur la base de la trajectoire actuelle » et du pic qui s’est produit au Canada après leur Thanksgiving au début d’octobre, « nous avons toutes les raisons de croire qu’à l’approche des vacances de décembre, la situation va être encore pire », a déclaré Gonsenhauser. Notre «meilleure chance» d’avoir les vacances de décembre est d’être «extrêmement stricte avec Thanksgiving».

