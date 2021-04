Thandiwe Newton veut que son nom soit correctement orthographié à partir de maintenant: je reprends ce qui est à moi

Ce n’est plus Thandie Newton. Pour toute sa carrière, Thandiwe Newton est allé avec son nom mal orthographié dans les crédits de cinéma et de télévision. Actuellement en vedette dans la série à succès HBO Westworld, l’actrice a décidé de reprendre son vrai nom. À partir de maintenant, Thandiwe sera correctement orthographié.

Dans une nouvelle interview avec British Vogue, Thandiwe Newton approfondit la conversation sur les sujets du racisme à Hollywood et du harcèlement sexuel auquel elle est constamment confrontée en tant que femme dans l’industrie du divertissement. Elle explique comment elle a commencé à s’affirmer pleinement, non seulement pour son propre bien-être, mais aussi pour sa fille, qui est une actrice prometteuse nommée Nico Parker.

Thandiwe a déclaré qu’elle « parlerait jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison » si elle décelait un type d’abus venant d’Hollywood. L’actrice exprime une confiance retrouvée dans sa carrière. Cela a amené l’actrice à cesser de prétendre que le racisme n’existe pas dans son domaine de carrière choisi. Elle offre ces pensées.

«Ce pour quoi je suis le plus reconnaissant dans notre entreprise en ce moment, c’est d’être en compagnie d’autres personnes qui me voient vraiment. Et de ne pas être complice de l’objectivation des Noirs en tant qu ‘« autres », ce qui arrive quand le seul. »

Après avoir fait cette déclaration, elle a annoncé qu’elle sera à jamais connue sous le nom de Thandiwe Newton. Et tous ses futurs crédits de cinéma et de télévision refléteront ce changement. Newton explique que le W en son nom a été négligé dans son tout premier crédit de divertissement. Et cela n’a jamais été corrigé dans aucun des films dans lesquels elle est apparue. Elle dit cela à propos du retour à son vrai nom d’origine.

« C’est mon nom. Ça a toujours été mon nom. Je reprends ce qui est à moi. »

Plus récemment, Thandiwe Newton l’a appelée Mission: Impossible 2 co-star Tom Cruise pour son comportement sur le plateau. La réponse positive de l’actrice l’a surprise. Elle dit: «J’ai été surprise par l’appréciation que j’avais eue. Je pensais que j’aurais des ennuis parce que c’est un peu ce à quoi je suis habituée.

Le nom de Thandiwe Newton a déjà été changé sur IMDb. Il semble que Réminiscence, un thriller romantique de science-fiction à venir réalisé par Lisa Joy, sera le premier crédit de film qui épelle correctement le nom de l’actrice. Elle joue dans le film avec Rebecca Ferguson, Natalie Martinez et Hugh Jackman. Elle a aussi le thriller Pays de Dieu et Tous les vieux couteaux actuellement en post-production.

Newton a récemment été vu comme Maeve Millay dans Westworld, qu’elle a joué au cours des trois dernières saisons. Sa fille Nico Parker a fait ses débuts d’actrice dans l’adaptation en direct de Disney 2019 de Dumbo. Elle sera ensuite vue dans la mini-série télévisée Le troisième jour. Cette histoire est née chez Vogue UK.