Thandiwe Newton révèle qu’elle a refusé un rôle dans un film de super-héros

Warner Bros. France Clint Eastwood - Portraits de Héros : Le 15h17 pour Paris + Sully + American Sniper

Le 15h17 pour Paris Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. Le film s'attache à leur parcours et revient sur la série d'événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. Tout au long de cette terrible épreuve, leur amitié est restée inébranlable. Une amitié d'une force inouïe qui leur a permis de sauver la vie des 500 passagers ... Sully Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au "miracle sur l'Hudson" accompli par le commandant "Sully" Sullenberger (Hanks) : en effet, celui-ci a réussi à poser son appareil sur les eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie des 155 passagers à bord. Cependant, alors que Sully était salué par l'opinion publique et les médias pour son exploit inédit dans l'histoire de l'aviation, une enquête a été ouverte, menaçant de détruire sa réputation et sa carrière. American Sniper Tireur d'élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en Irak dans un seul but: protéger ses camarades. Sa précision chirurgicale sauve d'innombrables vies humaines sur le champ de bataille et, tandis que les récits de ses exploits se multiplient, il décroche le surnom de "La Légende". Cependant, sa réputation se propage au-delà des lignes ennemies, si bien que sa tête est mise à prix et qu'il devient une cible privilégiée des insurgés. Parallèlement, il doit mener un autre combat, mais sur le plan personnel cette fois: tâcher, coûte que coûte, d'être un mari aimant et un bon père à des milliers de kilomètres de distance. Malgré le danger, et l'angoisse dans laquelle vit sa famille, Chris participe à quatre batailles décisives parmi les plus terribles de la guerre en Irak, s'imposant ainsi comme l'incarnation vivante de la devise des SEAL: "Pas de quartier!" Mais lorsqu'il retrouve sa femme Taya Renae Kyle (Sienna Miller) et ses enfants, Chris prend conscience que la guerre continue de le hanter.