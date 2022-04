Thandiwe Newton quittera le casting de Magic Mike’s Last Dance

Thandiwe Newton doit quitter le casting du nouveau Magic Mike film à cause de « questions de famille », a confirmé une déclaration de la société de production du film.

Ce dernier film devrait être le troisième et dernier volet de la série populaire et verra Channing Tatum revenir dans le rôle du strip-teaseur Mike Lane.

Nous ne savons encore rien de l’intrigue du nouveau film, mais il doit sortir exclusivement sur HBO Max et a été écrit par le scénariste de retour Reid Carolin, Steven Soderbergh revenant à son rôle de réalisateur après avoir dirigé le premier film.

Le rôle de Hayek devrait être important, Carolin et Tatum soulignant tous deux l’importance de son personnage.

Carolin a déclaré: « Il s’agit vraiment d’une femme coincée dans un horrible spectacle de strip-tease comme un Chippendales et réalisant ensuite: » Qu’est-ce que je fous ici?

«Et puis Magic Mike descend du plafond. Elle descend dans le terrier du lapin et demande : ‘Qu’est-ce que je veux vraiment ?’ »

Tatum a poursuivi en disant que le personnage était « vraiment fort, presque plus fort que Mike ».

Il a ajouté: « Nous n’avons jamais fait d’histoire d’amour traditionnelle, et ce n’est pas une histoire d’amour traditionnelle. »

Non seulement le film a rapporté près de 300 millions de dollars au box-office, mais il a également engendré un énorme public et une franchise mondiale de spectacles sur scène dans des villes telles que Las Vegas, Berlin et Londres.