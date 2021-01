Teyonah Parris parle du tournage de « Captain Marvel 2 »

L’un des héros les plus puissants de l’univers cinématographique Marvel reviendra enfin dans « Captain Marvel 2 », et vous ne serez pas seul; avec les séries Marvel Studios comme « WandaVision » et « Ms. Merveille « , nous aurons l’occasion de voir l’équipe de Carol Danvers avec Kamala Khan et Monica Rambeau.

L’actrice Teyonah Parris, qui fait actuellement ses débuts en MCU dans la serie «WandaVision» de Disney +, se prépare à filmer «Capitaine Marvel 2». Dans une récente interview avec Tomates pourries, a laissé échapper quelques détails clés sur les plans à venir pour commencer à filmer prochain film dans la franchise d’un milliard de dollars.

Parris sait déjà bien garder les secrets de la MCU, compte tenu de son travail dans « WandaVision ».

« Je peux dire que nous n’avons pas commencé le tournage et je ne sais pas quand nous commencerons », a expliqué Parris. «C’est une période très intéressante dans laquelle nous nous trouvons, alors j’imagine qu’ils commenceront dès qu’ils le pourront quand ce sera sans danger pour tout le monde. Alors on verra ».

«Capitaine Marvel 2» a déjà reçu une date de sortie, et bien que le réalisateur Nia DaCosta peut-être désireux de se mettre au travail, encore beaucoup de questions sur les productions cinématographique dans les États Unis.

Cependant, Disney a réussi à progresser avec plusieurs productions, dont des séries et des films de Marvel Studios.