Teyonah Parris parle de la transformation de son personnage dans ‘WandaVision’

L’actrice, Teyonah Parris a parlé des détails de la transformation de son personnage en «WandaVision», Monica Rambeau.

Pendant la Première saison de «WandaVision», Monica a été dans et hors du Hex, le champ de force extraterrestre qui protège la ville des Westview du monde extérieur.







Dans une récente interview avec merveille, Parris Elle a partagé ses réflexions sur les motivations derrière son personnage, « Nous avons vu la manifestation physique de Monica alors qu’elle traversait sa douleur. »

« Matt (shakman) Il m’a guidé à travers la scène … il avait dans son esprit que tout serait lié … J’ai juste essayé d’imaginer la douleur et le chagrin de Monica d’avoir perdu sa mère et de ne pas être là et la culpabilité qui l’affligeait … et puis , essentiellement à la fin, voulant qu’elle soit fière, voulant montrer Maria Rambeau) qui sortirait en tête ».







D’accord avec Parris, filmer la scène était un défi physique car il impliquait une conversion littérale de leur structure cellulaire, pour ce faire, Parris elle a dû filmer les mêmes actions dans des costumes différents, impliquant un passage dans le temps alors qu’elle était attachée à un harnais qui la soutenait.

Lors de l’épisode le plus récent de «WandaVision» plusieurs voix du passé peuvent être entendues parler à Monica en passant par le Hex.