Teyana Taylor révèle un nouveau cheminement de carrière après sa retraite de la musique

Teyana Taylor n’attend pas de commencer sa nouvelle carrière après avoir annoncé qu’elle avait pris sa retraite de la musique la semaine dernière.

Dans une publication sur Instagram, l’artiste de Harlem a déclaré qu’elle s’éloignait de la musique parce qu’elle se sentait sous-estimée et qu’elle avait besoin de maintenir une bonne santé mentale.

Taylor a annoncé son nouveau cheminement de carrière le jeudi 10 décembre, le jour même de ses 30 ans et cela implique d’avoir un nouveau poste chez le détaillant de mode PrettyLittleThing.

« Dirty 30 et son temps font encore plus de GRANDS mouvements », a écrit Taylor. « Tu te souviens quand j’ai dit » quand une porte se ferme, une autre s’ouvre … soit ça, soit je croise les serrures « ? Eh bien, je l’ai fait et je suis fier d’annoncer que j’ai été officiellement nommé DIRECTEUR DE LA CRÉATION de @prettylittlething 😆 Nous allons collaborer sur des projets incroyables ensemble et j’ai hâte de commencer! Quelle façon d’apporter des ondes positives et plus de #blackgirlmagic en 2021! Joyeux anniversaire à moi! 🤎🎈🤎. «