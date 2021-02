Textiles violets rares de l’époque des rois bibliques trouvés pour la première fois en Israël

Les archéologues ont découvert de rares fragments de textiles vieux de 3000 ans tachés de violet – une couleur considérée comme l’apogée de la mode royale à l’époque – dans le sud Israël .

Les archéologues ont découvert les textiles violets – qui comprenaient des morceaux de tissu, un gland et un paquet de fibres de laine – à Slaves ‘Hill dans la vallée de Timna, un ancien cuivre district de production dans le désert d’Arava, a écrit l’équipe dans une nouvelle étude décrivant les résultats.

La datation au radiocarbone des tissus a révélé qu’ils étaient tissés vers 1000 avant JC, les plaçant au temps des rois bibliques David et Salomon – qui a régné de 1010–970 avant JC et 970–931 avant JC, respectivement – à Jérusalem. La Bible mentionne les rois et autres personnages importants portant la couleur pendant cette période, selon les chercheurs.

Le colorant utilisé pour tacher les tissus était fabriqué à partir de mollusques trouvés à des centaines de kilomètres de distance en Méditerranée et était donc extrêmement précieux. Cependant, jusqu’à présent, aucune preuve physique de son utilisation n’avait jamais été retrouvée en Israël ou dans le reste du sud du Levant (une zone englobant l’est de la Méditerranée).

« Pour la première fois, nous avons des preuves directes des tissus teints eux-mêmes, conservés pendant environ 3000 ans », a déclaré Naama Sukenik, conservatrice des découvertes organiques à l’Autorité des antiquités d’Israël et auteur principal du nouvel article décrivant les textiles, a déclaré à 45Secondes.fr dans un email. « Chaque fragment nous donne de nouvelles informations, nous raconte une nouvelle histoire sur le site et des informations importantes sur les personnes qui y vivaient. »

Textiles à Timna

Les textiles violets ont été découverts à un endroit appelé Slaves ‘Hill, qui abritait des métallurgistes hautement qualifiés. Le climat exceptionnellement sec du site a contribué à préserver ce qui est maintenant considéré comme la plus grande collection de textiles anciens jamais trouvée en Israël.

« Les textiles sont rares dans les archives archéologiques », a déclaré Sukenik à 45Secondes.fr. « Comme toute matière organique périssable, ils sont généralement sujets à une décomposition rapide, et leur conservation nécessite des conditions spéciales pour empêcher la destruction par des micro-organismes. »

Archéologues travaillant sur le site de Slaves ‘Hill dans la vallée de Timna. (Crédit d’image: Sagi Bornstein, avec l’aimable autorisation du Central Timna Valley Project)

Bien que les chercheurs aient récupéré de nombreux textiles de la vallée de Timna, la plupart d’entre eux sont incolores ou teints avec des couleurs moins précieuses. Les nouvelles découvertes sont les seuls exemples connus de tissus tachés de vrai violet qui ont été trouvés dans le sud du Levant.

« La couleur a immédiatement attiré notre attention, mais nous avons eu du mal à croire que nous avions trouvé le vrai violet d’une période aussi ancienne », a déclaré le co-auteur de l’étude Erez Ben-Yosef, archéologue à l’Université de Tel Aviv. dit dans un communiqué .

Comment les précieux tissus violets se sont retrouvés à Slaves ‘Hill est un mystère, mais les gens pourraient les avoir échangés contre du cuivre produit sur le site, ont suggéré les chercheurs.

Violet royal

Au moment de la création des textiles, le seul moyen pour les gens d’obtenir le colorant pourpre véritable, connu sous le nom d’argaman, était de l’extraire de glandes spécialisées dans le corps de l’une des trois espèces de mollusques trouvées en Méditerranée: le colorant en bandes. -murex (Troncule hexaplex), le colorant épineux-murex (Bolinus brandaris) et la coquille de roche à bouche rouge (Hémastome de Stramonita), selon les chercheurs.

Un seul brin de tissu teint photographié au microscope. (Crédit d’image: Naama Sukenik, Autorité des Antiquités d’Israël)

Lorsqu’il est laissé au soleil, le colorant change également de couleur et se transforme en bleu clair ou azur, connu sous le nom de tekhelet, qui était un autre colorant populaire parmi la noblesse à l’époque.

L’analyse par les chercheurs du colorant des textiles de Timna leur a permis de recréer des colorants argaman et tekhelet en utilisant les mêmes techniques utilisées par les travailleurs méditerranéens il y a 3000 ans, confirmant ainsi que les colorants étaient originaires de là.

« Le travail pratique nous a fait remonter des milliers d’années », a déclaré le co-auteur de l’étude Zohar Amar, archéologue à l’université de Bar-Ilan, dans le communiqué. « Cela nous a permis de mieux comprendre les sources historiques obscures associées aux précieuses couleurs d’azur et de violet. »

La complexité de fabriquer le colorant et de devoir le transporter sur des centaines de kilomètres au Moyen-Orient est ce qui l’a rendu si luxueux à l’époque de David et de Salomon et explique pourquoi la couleur était un symbole de statut économique et social élevé.

« La magnifique teinte du violet, le fait qu’il ne se décolore pas et la difficulté à produire le colorant en ont tous fait le plus précieux des colorants, qui coûtent souvent plus que l’or », a déclaré Sukenik.

La recherche fait partie du Central Timna Valley Project, une fouille à grande échelle en cours depuis 2013. La nouvelle étude a été publiée en ligne le 28 janvier dans la revue PLOS One .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.