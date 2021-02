TEXT-Texte de l’évaluation américaine du rôle du gouvernement saoudien dans le meurtre de Khashoggi

Voici le texte du rapport expurgé publié vendredi par le Bureau du directeur américain du renseignement national (ODNI) « Évaluation du rôle du gouvernement saoudien dans l’assassinat de Jamal Khashoggi », daté du 11 février 2021: « (U) EXECUTIVE RÉSUMÉ

(U) Ce rapport est fourni par l’ODNI. Les questions doivent être adressées au NIO pour le Proche-Orient. «Nous estimons que le prince héritier d’Arabie saoudite Muhammad bin Salman a approuvé une opération à Istanbul, en Turquie, pour capturer ou tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

• Nous basons cette évaluation sur le contrôle du prince héritier sur la prise de décision dans le royaume, l’implication directe d’un conseiller clé et des membres du service de protection de Muhammad bin Salman dans l’opération, et le soutien du prince héritier à l’utilisation de mesures violentes pour faire taire les dissidents à l’étranger, y compris Khashoggi. • Depuis 2017, le prince héritier exerce un contrôle absolu sur les organisations de sécurité et de renseignement du Royaume, ce qui rend hautement improbable que des responsables saoudiens aient mené une opération de cette nature sans l’autorisation du prince héritier.

• Au moment du meurtre de Khashoggi, le prince héritier a probablement favorisé un environnement dans lequel les assistants craignaient que le fait de ne pas accomplir les tâches assignées le pousse à les renvoyer ou à les arrêter. Cela suggère qu’il était peu probable que les aides remettent en question les ordres de Muhammad bin Salman ou entreprennent des actions sensibles sans son consentement. • L’équipe saoudienne de 15 membres qui est arrivée à Istanbul le 2 octobre 2018 comprenait des fonctionnaires qui travaillaient pour, ou étaient associés, au Centre saoudien d’études et des affaires médiatiques (CSMARC) à la Cour royale. Au moment de l’opération, le CSMARC était dirigé par Saud al-Qahtani, un proche conseiller de Muhammad bin Salman, qui a déclaré publiquement à la mi-2018 qu’il n’avait pas pris de décisions sans l’approbation du prince héritier.

• L’équipe comprenait également sept membres du service de protection individuelle d’élite de Muhammad bin Salman, connu sous le nom de Force d’intervention rapide (RIF). Le RIF – un sous-ensemble de la Garde royale saoudienne – existe pour défendre le prince héritier, ne répond qu’à lui et avait directement participé à des opérations antérieures de répression des dissidents dans le Royaume et à l’étranger sous la direction du prince héritier. Nous jugeons que les membres du RIF n’auraient pas participé à l’opération contre Khashoggi sans l’approbation de Muhammad bin Salman. • Le prince héritier considérait Khashoggi comme une menace pour le Royaume et soutenait largement l’utilisation de mesures violentes si nécessaire pour le faire taire. Bien que les responsables saoudiens aient pré-planifié une opération non spécifiée contre Khashoggi, nous ne savons pas combien de temps à l’avance les responsables saoudiens ont décidé de lui faire du mal.

<< Nous sommes très confiants que les personnes suivantes ont participé, ordonné ou étaient autrement complices ou responsables de la mort de Jamal Khashoggi au nom de Muhammad bin Salman. Nous ne savons pas si ces personnes savaient à l'avance que l'opération entraînerait Mort de Khashoggi. • (U) Saud al-Qahtani

• Maher Mutreb • Naifal-Arifi

• Mohammed al-Zahrani • Mansour Abahussain

• Badr al-Utaybah • Abdul Aziz Al Hawsawi

• Waleed Abdullah Al Shihri • Khalid Al Utaybah

• Tha’ar Al Harbi • Fahd Shiahb Al Balawi

• Meshal al-Bustani • Turki Al Shihri

• (U) Mustafa Al Madani • (U) Saif Saad Al

• Ahmed Zayed Asiri • Abdulla Mohammed Alhoeriny

• Yasir Khalid Alsalem • Ibrahim al-Salim

• (U) Salah Al Tubaigy • (U) Mohammed Al Utaybah « (Édité par Howard Goller et Grant McCool)

