Texas permet aux concerts d’être exécutés à 100% de sa capacité et sans l’utilisation de masques | 45S

La normalité arrive lentement et sûrement. L’état du Texas, dans le sud des États-Unis, a provoqué l’étonnement en déclarant le retour à la normalité telle que nous la connaissons et, surtout, le retour attendu par beaucoup: des concerts live.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé cette mesure dans un communiqué diffusé par la presse, ainsi que sur les réseaux sociaux de l’homme politique.

«Trop de Texans ont été écartés des opportunités d’emploi, trop de propriétaires de petites entreprises ont eu du mal à payer leurs factures. Il est maintenant temps d’ouvrir le Texas à 100% », a-t-il déclaré dans le communiqué.

«Avec les progrès médicaux dans les vaccins et les médicaments thérapeutiques à base d’anticorps, le Texas dispose désormais des outils pour protéger les Texans du virus. Nous devons faire plus pour restaurer les moyens de subsistance et la normalité des Texans en ouvrant le Texas à 100% », a-t-il ajouté.

La mesure régnera à partir du 10 mars prochain, même si elle n’a pas échappé aux différentes critiques qu’elle a reçues à ce sujet. De même, il a indiqué ne pas être mal compris et a ajouté que les gens doivent encore prendre soin d’eux-mêmes car le virus n’a pas disparu.

«L’annonce d’aujourd’hui n’abandonne pas les pratiques sûres que les Texans utilisent et que les mandats d’État ne sont plus nécessaires. L’annonce d’aujourd’hui n’abandonne pas les pratiques sécuritaires que les Texans maîtrisent depuis un an. Au lieu de cela, c’est un rappel que chaque personne a un rôle à jouer dans sa propre sécurité personnelle et la sécurité des autres. Avec le décret, nous nous assurons que toutes les entreprises et familles du Texas ont la liberté de déterminer leur propre destin.

Bien que ce soit tout ce qui a été dit, ils n’indiquent toujours pas quelles mesures il adoptera pour mener à bien des événements massifs. Espérons qu’il y aura bientôt plus de nouvelles à ce sujet.