Texas Chainsaw Massacre Star veut revenir dans une suite héritée dans 50 ans

Peut-être le nouveau Massacre à la tronçonneuse est le deuxième chapitre d’une histoire en trois parties qui prendra 100 ans à raconter. Le mois dernier, le film a fait ses débuts sur le service de streaming, ressuscitant Leatherface à un moment où d’autres franchises de films de slasher populaires connaissent un renouveau. C’était l’une des offres les plus regardées sur Netflix peu de temps après son lancement, mais pour l’instant, l’avenir de la franchise reste incertain sans aucun plan immédiat pour faire un film de suivi.

Le nouveau film prend une page de 2018 Halloween en ne reconnaissant que l’original Massacre à la tronçonneuse film sorti en 1974, jetant toutes les suites de la continuité. Cela a permis à la dernière fille originale, Sally Hardesty, de revenir pour un match revanche avec Leatherface, bien qu’elle ait été cette fois jouée par Olwen Fouéré plutôt que par feu Marilyn Burns. Faire revenir des personnages originaux dans des films plus anciens pour qu’ils apparaissent dans de nouveaux films est devenu très populaire à Hollywood ces dernières années.

Il est impossible de prédire à quoi ressemblera l’industrie dans 50 ans, mais à cette époque, Elsie Fisher pourrait bien revenir pour une autre Massacre à la tronçonneuse film. S’adressant à Looper à propos du film Netflix, Fisher a proposé son argumentaire pour une autre suite héritée qui verrait Leatherface retrouver son personnage des décennies plus tard après avoir longtemps continué sa vie. Il faudrait ignorer que Leatherface aurait maintenant environ 120 ans, ou simplement accepter qu’il soit devenu surnaturel, mais en tout cas, c’est certainement une idée intéressante.

« Je dis toujours que je veux laisser la franchise tranquille pendant environ 50 ans, puis revenir et faire sortir ce film, et c’est Lila, et elle est vraiment vieille, et elle s’adonne à tous ces passe-temps. Elle a suivi une thérapie, et a une famille, et c’est ce super beau film dramatique révolutionnaire. C’est incroyable, et puis 60 minutes plus tard, Leatherface arrive… et tue tout le monde. »