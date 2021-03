Texas Chainsaw Massacre Legacy Sequel trouve son nouveau Leatherface et Sally Hardesty

La viande fraîche est au menu aujourd’hui, comme le Massacre à la tronçonneuse reboot a trouvé ses nouvelles incarnations de Sally Hardesty et Leatherface dans Olwen Fouéré et Mark Burnham, respectivement. Auparavant, il avait été confirmé que le prochain épisode de la franchise d’horreur de longue date servira de suite au film original se déroulant de nos jours avec un « vieil homme Leatherface » servant d’antagoniste. Maintenant, Bloody Disgusting rapporte que Fouéré jouera une ancienne version de Sally, l’unique survivante de l’original, dans la suite à venir.

Dans le film original, Sally a été jouée par Marilyn Burns avec le personnage survivant jusqu’à la toute fin. Elle n’a pas figuré dans la première suite, et un mur de texte au début de Leatherface: Le massacre à la tronçonneuse au Texas III prétendrait que Sally était décédée depuis dans un établissement de santé privé. Burns ferait des apparitions comme d’autres personnages dans La prochaine génération et Texas Tronçonneuse 3D, mais Sally elle-même n’a figuré dans aucun Tronçonneuse du Texas films depuis l’original. Malheureusement, Burns est décédé en 2014.

Aux côtés de Olwen Fouere, Bloody Disgusting a également confirmé que Mark Burnham (Chute de neige) sera également le nouveau Leatherface. Mettant en vedette en face de Burns dans le rôle de Sally, Gunnar Hansen a été le premier acteur à jouer le maniaque emblématique de la tronçonneuse dans l’original de 1974. Hansen ferait une apparition spéciale en tant que parent de Leatherface dans la suite autonome de 2013 Texas Tronçonneuse 3D avant sa mort en 2015. Dan Yeager a joué Leatherface dans ce film, et d’autres acteurs à porter le masque facial incluent Bill Johnson, RA Mihailoff, Robert Jacks, Andrew Bryniarski et Sam Strike.

Fede Alvarez produit avec Rodolfo Sayagues de Bad Hombre, et Kim Henkel, Ian Henkel et Pat Cassidy via leurs films Exurbia. David Blue Garcia (Tejano) dirige Le massacre à la tronçonneuse du Texas suite. Chris Thomas Devlin a écrit le scénario. Les détails de l’intrigue ne sont pas clairs au-delà du fait que l’histoire ramènera la dernière fille originale aux côtés du retour du vieil homme Leatherface. Le casting comprend également Elsie Fisher (Huitième année), Sarah Yarkin (Joyeux jour de la mort 2U), Jacob Latimore (Le coureur du labyrinthe) et Moe Dunford (Vikings).

Inspiré des crimes réels d’Ed Gein, l’original Massacre à la tronçonneuse a été réalisé par Tobe Hooper. Aux côtés de Burns et Hansen étaient Paul A. Partain, Edwin Neal, Jim Siedow, Allen Danziger, William Vail, Teri McMinn et John Dugan. Il suit un groupe d’adolescents ciblés par une famille de cannibales lorsqu’ils se retrouvent bloqués dans une ferme désolée du Texas.

L’horreur à petit budget est largement considérée comme l’un des plus grands films du genre de tous les temps, inspirant une franchise en cours remplie de divers redémarrages et suites. En 1986, le réalisateur original Tobe Hooper a dirigé la première suite de la franchise, tandis que les tranches suivantes ont réinventé la famille avec des scénarios autonomes. Le dernier opus de la franchise, un prequel appelé Leatherface, est sorti en 2017. Il semble que la prochaine suite de Legendary ne reconnaisse que l’original de 1974. Pour le moment, aucune date de sortie n’a encore été fixée pour Le massacre à la tronçonneuse du Texas, mais le nouveau film de Legendary sortira en 2021.

Sujets: Massacre à la scie à chaîne au Texas