Tetris Effect obtient une extension multijoueur connectée gratuite sur PS4 en août

Nous aimons un peu Tetris Effect ici à Push Square, nous étions donc très excités lorsque Enhance Games a annoncé Connected, un module complémentaire multijoueur gratuit. Malheureusement, les utilisateurs de PlayStation 4 ont dû attendre environ huit mois pour l’extension. La bonne nouvelle est que l’attente est presque terminée – elle sera lancée le mois prochain le 18 août.

La mise à jour gratuite ajoutera tous les modes connectés au jeu existant, ce qui vous permettra de jouer en coopération et en compétition avec vos amis. Le mode titulaire vous voit, vous et deux autres, unir vos forces pour dégager les lignes ensemble et éliminer les boss. Pendant ce temps, Zone Battle vous oppose à un autre joueur dans un match en tête-à-tête avec le mécanisme de zone activé, et Score Attack vous fait jouer séparément avec un concurrent pour un score élevé.

De plus, cette mise à jour permettra également de jouer sur plusieurs plates-formes avec tous les autres systèmes, ce qui signifie que vous aurez beaucoup de personnes avec lesquelles déposer des blocs. Il existe également un mode spectateur pour que vous puissiez regarder des joueurs qualifiés s’affronter, une fonction de vitesse PAL qui reproduit ce que le jeu a ressenti sur la NES et un mode de vitesse lente qui, eh bien, ralentit la vitesse du jeu si vous le souhaitez.

Encore une fois, tout est gratuit et se présente sous la forme d’une mise à jour du jeu pour tous les joueurs, il vous suffit donc de faire attention au correctif lorsqu’il arrivera le 18 août. Jouerez-vous à Tetris Effect : Connected ? T-spin dans la section commentaires ci-dessous.