Tête rétrécie utilisée comme accessoire dans le sang sage confirmé comme étant «  d’origine humaine  »

Il a ensuite été prêté à la production de la comédie noire de John Huston Sang sage dans les années 1970, où il était attaché à un faux corps et utilisé pour représenter le minuscule cadavre d’un indigène sud-américain rétréci – avec un personnage du film disant la silhouette « était aussi grande que toi et moi ».

« On croyait que tsantsas contenaient l’esprit de la victime et toutes ses connaissances techniques et étaient donc considérés comme possédant des qualités surnaturelles et représentaient une source de pouvoir personnel pour le propriétaire.