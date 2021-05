Tête de flèche d’une bataille biblique découverte dans la ville natale de Goliath

Une pointe de flèche en os trouvée dans l’ancien Philistin La ville de Gath a peut-être été renvoyée par les défenseurs de la ville dans le cadre d’un dernier combat décrit dans la Bible.

Selon la Bible hébraïque, un roi nommé Hazael), qui a dirigé le royaume d’Aram d’environ 842 avant JC à 800 avant JC, a conquis Gath (également connu sous le nom de Tell es-Safi) avant de marcher sur Jérusalem. « Hazael, roi d’Aram, est monté et a attaqué Gath et l’a capturé. Puis il s’est retourné pour attaquer Jérusalem », dit le Livre des Rois (2 Rois 12:17).

Des fouilles archéologiques à Gath, dans ce qui est aujourd’hui Israël, ont révélé que des destructions massives ont eu lieu à la fin du IXe siècle avant JC, à l’époque où la Bible dit que Hazael a conquis Gath, où vivaient les Philistins (ennemis des Israélites). La Bible hébraïque décrit Gath comme la maison de Goliath, le guerrier géant tué par le roi David.

L’armée de Hazael, roi d’Aram, peut avoir marché à travers la ville basse (représentée ici) lors de la conquête de Gath. (Crédit d’image: Tell es-Safi / Gath Archaeological Project)

En 2019, des archéologues ont trouvé une pointe de flèche en os dans les restes d’une rue de la ville basse qui aurait pu être tirée par les défenseurs de la ville dans une tentative désespérée d’empêcher les forces de Hazael de prendre Gath, a écrit une équipe de chercheurs dans un article publié récemment dans le journal Archéologie du Proche-Orient .

La pointe de la flèche a une fracture d’impact sur sa pointe, et la pointe de la flèche « avait été cassée près du milieu du manche, peut-être à la suite de cet impact », ont déclaré les archéologues. Les dommages suggèrent que la pointe de flèche a touché une cible, ont-ils ajouté.

La pointe de flèche a été trouvée dans les vestiges d’une ancienne rue entourée de maisons. (Crédit d’image: Tell es-Safi / Gath Archaeological Project)

Fabrication désespérée

Cette pointe de flèche a peut-être été produite dans un atelier de Gath qui tentait frénétiquement de fabriquer autant de pointes de flèche en os pour les défenseurs de la ville que possible.

L’atelier, qui a été découvert en 2006, est situé à environ 300 mètres (980 pieds) de l’endroit où la pointe de flèche en os a été trouvée. À l’intérieur de cet atelier, les archéologues ont découvert plusieurs os des membres antérieurs inférieurs et des membres postérieurs du bétail domestique, suggérant que les personnes de l’atelier étaient en train de fabriquer des pointes de flèches en os. « L’assemblage représente des os à différents stades de travail – des os complets, des déchets aux produits presque finis », ont écrit les chercheurs dans l’article.

Les défenseurs ont peut-être choisi des os de bétail parce que le matériau était facilement disponible et que la fabrication d’une bonne pointe de flèche à partir de celle-ci ne prenait pas longtemps. L’un des chercheurs, Ron Kehati, un zooarchéologue du projet archéologique Tell es-Safi / Gath a réalisé une réplique de la pointe de flèche en os en une heure environ, a déclaré la co-auteure de l’étude Liora Kolska Horwitz, également zooarchéologue du projet. Science en direct.

Cet atelier « a peut-être fonctionné comme un centre de production ad hoc d’urgence pour fournir des pointes de flèches pour combattre les forces de Hazaël d’Aram, qui ont assiégé le site », ont écrit les chercheurs dans l’article. L’équipe prévoit de reprendre les fouilles sur le site cet été et de futures découvertes pourraient fournir plus d’indices sur la chute de Gath.

