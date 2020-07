TESV “Skyrim”: Ben Solo est bien vivant dans Tamriel

Si vous êtes encore en confinement ou que vous vouliez profiter de vos vacances, alors lisez ce qui suit. Vous cherchez une autre excuse pour rejouer à Skyrim ? et surtout que vous êtes toujours en deuil de Ben Solo—Aka Kylo Ren — il est temps de jouer avec les mods. Il existe des mods créés par l’utilisateur sur PC et sur consoles qui vous permettront de réécrire la fin de rise of the Skywalker et redonnez vie au Jedi déchu préféré des fans d’Adam Driver.

Le créateur Quechus13 a créé un fantastique mod sur Steam Workshop appelé “Kylo Ren et sabre laser»Depuis décembre 2015. C’est assez simple à utiliser. Activez simplement le mod, Dirigez-vous vers la caserne Mistveil Keep à Riften, et juste là dans un coffre en bois se trouvent les trois objets que vous recherchez: «Crossguard Forceaber», «First Order Mask» et «Kylo Ren Robes».

The Elder Scrolls V: Skyrim

Studios de jeux Bethesda

Les mods, point forts de Skyrim

Étant moi-même, bien sûr, j’ai fait quelques ajustements mineurs pour améliorer un peu les choses. Le sabre laser clignote maintenant et a l’air plus intense, le coffre dans lequel tout est rangé a changé de propriétaire, donc prendre des choses n’est pas du vol, et l’ombrage sur le masque et la poignée du sabre laser a été un peu ajusté. En dehors de tout cela, tout est à peu près comme dans l’incarnation de l’Atelier du mod.

Si vous cherchez à prendre votre message-Skywalker le jeu de rôle au niveau supérieur, il y a aussi Opsguy «Sabres magiques uniques»Mod. Expansion sur une version antérieure Skyrim mod par Lord Haun, cette version de “Magicka Sabres” est disponible sur les Mods Nexus (pour PC) et Xbox One.

«Sabres» d’Opsguy vous permet de fabriquer des sabres laser dans un certain nombre de formes, y compris la poignée de protection croisée de Kylo, ​​et prend en charge neuf couleurs de lame différentes. Et il comporte des armes conçues d’après les célèbres sabres de partout Guerres des étoiles l’histoire, y compris celle du comte Dooku, Obi-Wan Kenobi et Darth Revan.

Combinez tout cela avec un mod de caméra solide et d’autres outils machinima, et vous pourriez faire un sacré film de fan. Bonne chance, rebelles.

