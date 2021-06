Tester une webcam sous Windows 10 : voici ce que vous devez faire

Webcam pour PC avec Microphone Stéréo, 1080P Full HD Caméra Web USB avec Auto Focus, Micro Antibruit et 360° Rotation pour Chat Vidéo et Enregistrement, Compatible avec Windows, Mac et Android (Noir)

📸【VIDÉO Full HD 1080P】 Webcam 1080P est Utilisant la technologie de compression avancée H.264, équipée d'une lentille de résolution Full HD 1080P cette web caméra vous donne une image de haute qualité à 30 frames par seconde, ce qui peut vous offrir une vidéo fantastique et un meilleur look tout le temps avec un angle de vue large de 120 °. eprestar 📸【Microphone stéréo clair】 Caméra web pc avec avec microphone à double réduction de bruit intégré, audio stéréo supérieur, et capturer clairement le son à moins de 5 mètres lorsqu'il fonctionne qui permet un enregistrement sonore clair et naturel. Obtenez un véritable son de qualité studio, il devient le meilleur choix pour la vidéoconférence ou l'enregistrement. 📸【Large Éventail d'Utilisations】 Pas besoin d'installer de pilote, la webcam fonctionne avec la plupart des systèmes: Windows10/8/7, Mac OS et Android, plates-formes et applications: Skype, Youtube, Xbox One, Hangouts Google, MSN, OBS, Camtasi, Zoom etc. 📸【Plug and Play】 Webcam USB de l'ordinateur est très facile à configurer, compatible avec USB 2.0 / 3.0, aucun pilotes ou logiciels requis, il suffit de le brancher sur le port USB de votre appareil. À l'aide d'un clip rotatif, il peut être installé sur n'importe quel appareil tel qu'un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, un écran LCD, un trépied et même de le placer sur le bureau, etc. 📸【Achat sans risque】Nous nous engageons à vous fournir des services de qualité. Si vous avez des questions sur notre webcam 1080P, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons 24 heures sur 24 en ligne.