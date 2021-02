Testé Peugeot 3008 (2021). Le moteur diesel est-il la meilleure option?

L’un des leaders du segment des SUV compacts, le Peugeot 3008 était la cible de l’habituel restylage d’âge moyen et, bien qu’esthétiquement peu changé – sauf pour le front -, ses arguments ont été renforcés.

En plus d’adopter un style en phase avec les dernières propositions de la marque gauloise, le 3008 a vu son offre technologique renforcée. Par exemple, le Le tableau de bord numérique de 12,3 po a commencé à avoir un meilleur contraste et l’écran tactile du système d’infodivertissement a commencé à mesurer 10 po.

Toujours dans ce domaine, le 3008 a reçu non seulement de nouveauxs aides à la conduite (que vous pouvez découvrir dans cet article) comme un renforcement de la connectivité, en s’appuyant sur le système Écran miroir, qui comprend Apple CarPlay et Android Auto et un chargeur à induction.

Et le moteur, n’est-ce pas?

La Peugeot 3008 testée par Diogo Teixeira dans cette vidéo était équipée du 1.5 BlueHDi de 130 ch associé à la transmission automatique à huit rapports, seul moteur diesel du SUV gaulois à succès.

À ce propos, Diogo a non seulement salué la consommation, dont la moyenne était de 6 l / 100 km, mais aussi la disponibilité, le 1.5 BlueHDi se révélant utile, masquant bien la cylindrée quelque peu modeste.

Mais une faible consommation et une bonne disponibilité compensent-elles le prix plus élevé par rapport aux versions essence de même puissance? Pour que vous puissiez découvrir la parole à Diogo et je vous laisse avec une autre vidéo de notre chaîne YouTube: