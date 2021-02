Testé par Mazda MX-30. Il est électrique, mais il n’y ressemble guère. Ça vaut le coup?

Révélé il y a environ un an, le Mazda MX-30 ce n’est pas seulement le premier modèle électrique de la marque Hiroshima, il est également considéré comme l’interprétation par la marque japonaise de ce que doit être un électrique.

Habituée à faire les choses «à sa manière», Mazda est l’une des rares marques à résister à une certaine standardisation dans le monde automobile et à la MX-30 comme elle vient le prouver. En partant de l’extérieur, comme nous l’a dit Guilherme Costa la première fois qu’il l’a vue en direct, les proportions de la MX-30 ne dénoncent pas qu’il s’agit d’une voiture électrique.

Le coupable »? Le long capot qui semble taillé pour abriter un moteur à combustion interne, et il en sera ainsi à partir de 2022 où il gagnera un prolongateur d’autonomie et au Japon, un MX-30 uniquement à essence est déjà en vente. Plus en arrière, le plus grand point fort est les portes à ouverture inversée qui non seulement améliorent l’accès aux sièges arrière, mais permettent également à la MX-30 de se démarquer de la foule.

Électrique, mais une Mazda au début

Qu’elle soit électrique ou à moteur thermique, il y a quelque chose qui caractérise la Mazda moderne: la qualité de ses intérieurs et la sobriété de la décoration.

Evidemment, la Mazda MX-30 ne fait pas exception et l’habitacle du modèle japonais est un espace accueillant où la qualité d’assemblage et les matériaux (dont le liège portugais) sont en bon état.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

La qualité est à la hausse à bord du MX-30.

Quant à l’espace à bord, si les portes arrière à ouverture inversée permettent d’accéder aux places arrière, ceux qui s’y déplacent se sentent plus à bord d’une voiture trois portes que d’une voiture cinq portes. Pourtant, il y a plus qu’assez d’espace pour que deux adultes voyagent confortablement.

Est-ce électrique? Cela ne semblait guère

Guilherme l’avait déjà dit et après avoir conduit la MX-30 pendant environ une semaine, j’ai fini par être totalement d’accord avec lui: sans l’absence de bruit et la MX-30 ne ressemblait presque pas à une voiture électrique.

Bien sûr, les 145 ch et, surtout, les 271 Nm de couple sont délivrés instantanément, cependant, la réponse des commandes et la sensation générale sont plus proches de l’univers des voitures à moteur thermique.

Dynamiquement, la MX-30 suit les parchemins déjà connus des autres propositions Mazda, avec une direction précise et directe, une bonne capacité à contenir les mouvements du corps et un bon rapport confort / comportement.

Quand on quitte l’espace qui, selon Mazda, est celui où les véhicules électriques ont le plus de sens (la ville), le MX-30 ne déçoit pas, révélant une bonne stabilité et se sentant toujours plus à l’aise pour affronter les routes nationales et autoroutes du monde. que, par exemple, le plus compact, mais aussi distingué Honda e.

Un petit (grand) sinon

Jusqu’à présent, nous avons déjà vu que l’approche de Mazda pour créer un modèle électrique a abouti à un produit qui est esthétiquement différent de la concurrence et qui offre une expérience de conduite différente de celle attendue dans un modèle 100% électrique.

Cependant, comme le dit le dicton, «il n’y a pas de beauté sans autre chose» et dans le cas de la MX-30, cela est directement influencé par la vision de Mazda de l’endroit préféré pour utiliser une voiture électrique.

Comme je l’ai mentionné, Mazda dit que les véhicules électriques ont plus de sens en ville et c’est pourquoi elle a choisi d’installer une batterie plus petite pour économiser les coûts et l’environnement.

Avec 35,5 kWh de capacité, cela permet une autonomie combinée annoncée de 200 km (265 km annoncés en ville) selon le cycle WLTP. Or, comme vous le savez, en conditions réelles, ces valeurs officielles sont à peine atteintes et tout au long du test j’ai rarement vu l’indicateur promettre plus de 200 km.

Cette valeur est-elle suffisante pour l’usage pensé par Mazda pour le MX-30? Bien sûr que oui, et chaque fois que je l’utilisais en ville, j’ai pu vérifier que le système de régénération fait bien son travail, permettant même de «prolonger» les kilomètres promis et d’atteindre les 19 kWh / 100 km annoncés.

Le problème est que nous ne marchons pas toujours exclusivement en ville et dans ces circonstances, la MX-30 révèle les limites de la «vision» de Mazda. Sur l’autoroute j’ai rarement réussi à consommer en dessous de 23 kWh / 100 km et quand on doit sortir du réseau urbain, l’angoisse d’autonomie est présente.

Bien sûr, avec le temps et en nous habituant à la MX-30, nous commençons à voir qu’après tout, nous pouvons aller un peu plus loin, mais le modèle Mazda peut nécessiter une planification de voyage supplémentaire pour vous assurer d’avoir une place pour charger la MX – 30 à l’arrivée.

Entreprises «dans le viseur»

Comme tous les tramways, la Mazda MX-30 séduit particulièrement les entreprises, avec plusieurs incitations à son acquisition.

Si les exonérations de la taxe sur les véhicules (ISV) et de la taxe de circulation unique (IUC) sont communes à tous les propriétaires de modèles électriques, les entreprises ont un peu plus à gagner.

Sinon, en plus des 2000 euros d’incitation d’État auxquels les entreprises peuvent postuler, la Mazda MX-30 est exonérée de la fiscalité autonome et voit également le code fiscal IRC de l’entreprise introduire une disposition plus importante pour l’amortissement autorisé des véhicules électriques.

La voiture me convient-elle?

La Mazda MX-30 est la preuve que tout le monde n’est pas obligé d’utiliser les mêmes solutions pour résoudre le même «problème». Conçu pour la ville, le MX-30 se sent comme «pêcher dans l’eau» là-bas, pouvant même faire quelques (petites) visites du réseau de banlieue qui entoure nos villes.

Avec une qualité d’assemblage et des matériaux enviables et un look qui lui permet de se démarquer de la foule, la Mazda MX-30 est la proposition idéale pour ceux qui valorisent plus de facteurs tels que l’image et la qualité et peuvent renoncer à (une certaine) autonomie.

Remarque: les images montrent une Mazda MX-30 First Edition, qui n’est plus commercialisée, avec le prix et l’équipement publiés dans la fiche technique correspondant au Pack Mazda MX-30 Excellence + Plus, de configuration identique.