Testé: les performances de la puce M1 d’Apple par rapport à Intel 11e génération et AMD Ryzen 4000

Le nouveau processeur M1 d’Apple a pris d’assaut le monde des ordinateurs portables, beaucoup affirmant qu’il avait mis fin à toute la carrière du PC.

Fanboy hyperbole et irrationnel mis à part, le M1 d’Apple est en effet une puce puissante. Mais pour avoir une meilleure idée de ses contemporains, nous nous sommes assis et avons retesté une pile d’ordinateurs portables Windows 10 actuels pour avoir une idée de l’endroit où le M1 MacBook Air 13 atterrit dans l’ordre hiérarchique des ordinateurs portables.

Bien que nous n’ayons pas d’accès direct à un MacBook Pro M1, notre publication sœur, Macworld, nous avons donc tiré parti de son examen élogieux du MacBook Pro M1 13 pouces. Macworld a également gracieusement exécuté quelques tests supplémentaires pour notre analyse. Pour deux autres résultats, nous nous sommes appuyés sur les résultats publiés de Puget Systems, un constructeur de systèmes sur mesure qui fabrique des postes de travail et utilise ses propres benchmarks axés sur la productivité.

Nos tests montrent que le M1 MacBook Air 13 fonctionne très bien par rapport aux ordinateurs portables PC équivalents. Vous pouvez passer directement à notre conclusion pour l’analyse finale, mais si vous voulez creuser plus profondément pour voir exactement où et comment le M1 fonctionne bien, lisez la suite …

Les ordinateurs portables que nous avons testés

Le MacBook Pro M1 d’Apple comprend son nouveau SoC / CPU basé sur M1 Arm, un SSD personnalisé de 512 Go, 16 Go de mémoire LPDDR4X / 4267, un écran de 13,3 pouces 2560×1600 et un poids au tour de 3,1 lb.

Pour nos comparaisons PC, nous avons décidé de choisir parmi des ordinateurs portables de taille et de poids similaires:

La liaison non-produit Prestige 14 EvoRemove de MSI est équipée d’un Core i7-1185G7 à quatre cœurs de 11e génération avec graphiques Iris Xe, de 16 Go de mémoire LPDDR4X / 4267, d’un SSD PCIe Gen 4 de 512 Go et d’un écran FHD de 14 pouces. Il pèse 2,7 livres.

L’ancienne Prestige 14 de MSI est équipée d’un Core i7-10710U à six cœurs de 10e génération, d’une carte graphique GeForce GTX 1650 Max-Q, de 16 Go de mémoire LPDDR3 / 2133, d’un SSD PCIe 3.0 de 1 To et d’un écran 4K de 14 pouces. Il pèse 2,8 livres.

Le Yoga Slim 7 de Lenovo a un Ryzen 4800U à huit cœurs avec des graphiques Radeon, 16 Go de mémoire LPDDR4X / 4267, un SSD PCIe 3.0 de 512 Go, un FHD de 14 pouces et un poids au tour de 3,1 lb.

L’Asus ROG Zephyrus G14 comprend un Ryzen 9 4800HS à huit cœurs, une carte graphique GeForce RTX 2060 Max-Q, 16 Go de mémoire DDR4 / 3200, un SSD PCIe 3.0 de 1 To, un écran FHD de 14 pouces et un poids de 3,6 lb.

Avant de vous opposer à l’idée d’avoir l’ordinateur portable Zephyrus G14 ici, portez une attention particulière au poids et à la taille de l’ordinateur portable. À 3,6 livres, il est en fait très proche du poids du Lenovo Yoga Slim 7 et de l’Apple MacBook Pro 13, qui pèsent chacun 3,1 livres. Nous pensons que certaines personnes pourraient envisager le Zephyrus G14 pour obtenir la puissance supplémentaire fournie par sa GeForce RTX 2060 Max-Q. Oui, le bloc d’alimentation de 180 watts ajoute encore plus de poids au G14, mais cela en vaut peut-être la peine pour ces gens.

Nous pensons que les graphiques discrets sont également l’une des caractéristiques négligées de l’ancien MSI Prestige 14 – un ordinateur portable qui pèse moins que le Lenovo Slim 7 et le MacBook Pro M1, mais qui intègre un GPU GeForce GTX 1650 Max-Q. Il y a en effet plusieurs compromis dans l’ancien Prestige 14 pour obtenir ce GPU, que nous avons détaillé dans notre revue d’origine, mais le poids est généralement le meilleur égaliseur.

C’est pourquoi le dernier ordinateur portable que nous avons inclus est vraiment là pour une comparaison des performances brutes, car personne ne l’envisagerait à distance dans la classe des ordinateurs portables ci-dessus:

L’Acer Predator Triton 500 avec un processeur Core i7-10750H à six cœurs de 10e génération, une carte graphique GeForce RTX 2080 Super, 32 Go de mémoire DDR4 / 3200, un SSD PCIe 3.0 de 1 To et un écran FHD de 15,6 pouces à 300 Hz. Il pèse 4,6 livres.

Nous voulions cet ordinateur portable en particulier pour son processeur Core i7-10750H, qui est très similaire aux processeurs Intel de classe «H» de 8e et 9e génération, que l’on trouve des ordinateurs portables plus gros tels que le MacBook Pro 16 d’Apple. La plupart des ordinateurs portables sont moins puissants. Processeurs, nous voulions donc voir à quel point le M1 et les autres puces des ordinateurs portables plus petits étaient bien comparés à une puce qui aspire beaucoup plus de watts.

De toutes les puces ici, la M1 d’Apple utilise le processus 5 nm le plus avancé de TSMC, les deux ordinateurs portables Ryzen utilisant le 7 nm de TSMC. Le Core i7-1185G7 «Tiger Lake» de 11e génération d’Intel utilise le tout dernier processus 10 nm d’Intel, tandis que le Core i7-10710U est comme le Core i7-10750H et construit sur Intel – comment pouvons-nous dire cela poliment? –sage Processus 14 nm.

