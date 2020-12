Testé: à quel point Windows on Arm se compare-t-il aux nouveaux Mac M1

Après qu’Apple a sorti son impressionnante puce M1 Arm sur ses nouveaux Mac et que Microsoft a suivi avec son émulateur X86 64 bits tant attendu, nous n’avions qu’une seule question: comment Windows on Arm se compare-t-il à MacOS on Arm? La réponse: mal. Très, très mal.

L’exécution d’applications Windows sur les processeurs Arm présente quelques rides. D’une part, il n’y a actuellement que deux puces alimentant Windows sur les machines Arm: les propres processeurs de Qualcomm, tels que le Snapdragon 8cx et le Snapdragon 8cx Gen 2, ainsi que les processeurs dérivés SQ1 et SQ2 Microsoft co-conçus avec Qualcomm. Les deux derniers processeurs apparaissent tous deux dans la tablette Surface Pro X de Microsoft.

Jusqu’à la semaine dernière, les appareils WOA ne pouvaient exécuter que des applications codées nativement pour l’architecture Snapdragon Arm, ou exécuter des applications 32 bits codées pour les processeurs X86 de manière native. La semaine dernière, après un retard gênant, Microsoft a finalement publié son émulateur X86 64 bits tant attendu, permettant à Windows sur les PC Arm d’exécuter des applications X86 64 bits via émulation. La grande majorité des applications d’aujourd’hui sont optimisées pour les processeurs 64 bits et la plus grande quantité de mémoire qu’elles peuvent adresser. Étant donné que les applications sont émulées et ne s’exécutent pas en mode natif, elles s’exécuteront plus lentement que le code natif. Apple a également livré des Mac fonctionnant sur sa propre puce Arm 64 bits, la M1, et un émulateur 64 bits finalisé à ses côtés.

Compte tenu des critiques élogieuses de notre site sœur, Macworld, nous savons à quel point le nouveau MacBook Air (M1) et les autres matériels basés sur M1 ont fonctionné. Maintenant que Microsoft a livré son propre émulateur 64 bits, nous pouvons comparer plus directement à quel point Windows on Arm se compare à Mac OS on Arm.

Jason Cross / IDG Apple et son MacBook Air alimenté par M1 ont accompli ce que Microsoft n’a pas fait: fournir un nouvel écosystème Arm viable de matériel et de logiciels.

Comment nous avons testé

Notre banc d’essai était le Surface Pro X de Microsoft, fonctionnant sur une puce SQ1 de première génération, une version plus puissante du Snapdragon 8cx de Qualcomm. (Nous n’avions pas de Surface Pro X alimentée par SQ2 à tester.) Nous avons téléchargé et installé Windows Insider Build 21277 et le code supplémentaire, tel que les pilotes de GPU Adreno, pour permettre aux applications X86 64 bits de s’exécuter. (Microsoft a averti que toutes les applications ne fonctionneraient pas, même avec son émulateur.) Nous avons utilisé le MacBook Air (M1) d’Apple à titre de comparaison.

Nous avions déjà une bonne idée de la lenteur de la Surface Pro X de Microsoft – cela ressortait de notre examen initial. Mais ces points de repère donnent un aperçu de la lenteur avec laquelle la Surface Pro X et sa puce SQ1 fonctionnent avec le nouvel émulateur d’instructions X86 64 bits superposé. Nous avons suivi de près la suite de tests de la revue MacBook Air de Macworld, notamment GeekBench 5, Cinebench R23, HandBrake et un jeu représentatif, Rise of the Tomb Raider. Nous avons ajouté un troisième ordinateur portable Windows pour référence: le HP Pavilion x360 Convertible 14, un ordinateur portable résolument moyen de 700 € avec un Core i5-1035G1 assez piéton à l’intérieur.

Pour être honnête, l’émulateur de Microsoft est en préversion et Microsoft promet que les performances s’amélioreront au fil du temps. En outre, nous comparons la puce SQ1 de première génération, qui atteint un maximum de 3 GHz, et non l’actuelle SQ2, bien que la SQ2 offre une mise à niveau minime vers une horloge boost de 3,1 GHz. Nous avons essayé de tester avec le curseur de performance de Windows réglé au maximum, et les résultats sont restés inchangés. Windows on Arm est si loin derrière le MacBook sur M1 qu’il est difficile de croire que de nouvelles améliorations le rapprocheront considérablement.

Assez de préambule – voyons à quel point le MacBook d’Apple avec la puce M1 surpasse Windows sur le meilleur d’Arm.

Comment le SQ1 de Microsoft se compare-t-il au M1 d’Apple

Geekbench propose à la fois un test spécifique au processeur et un benchmark «calcul» intégré au GPU. La version actuelle de Geekbench 5 ne pouvait pas accueillir le SQ1 dans ce dernier test, nous ne montrons donc que le test du processeur en mono-cœur et multi-cœur. Nous pouvons voir que le SQ1 est pâle par rapport à une puce Core et à l’Apple MacBook M1.

Mark Hachman / IDG Bien que la puce Microsoft SQ1 à l’intérieur de la Surface Pro X puisse s’accrocher au Core i5-1035G1 à l’intérieur de notre HP Pavilion à petit budget, elle ne peut en aucun cas rivaliser avec l’Apple MacBook M1.

Le Cinebench de Maxon peint une image en deux dimensions rendue. Macworld est passé à la dernière référence R23, qui utilise une image plus complexe que la version R15 utilisée par PCW. La nouvelle version R23 prend en charge le silicium d’Apple, sans optimisations spécifiques pour les puces Snapdragon SQ1 ou Qualcomm. Néanmoins, Windows on Arm fonctionnant sur la Surface Pro X n’est même pas dans la même ligue que l’Apple Macbook M1.

Mark Hachman / IDG En termes de performances CPU pures mesurées par Cinebench, le M1 d’Apple détient plus d’un quadruple avantage de performances par rapport à la Surface Pro X et au SQ1 de Microsoft.

HandBrake est un outil de transcodage vidéo open-source et une référence populaire. Sa dernière version, la version 1.4, est écrite spécifiquement pour MacOS, pour accueillir les nouveaux processeurs M1. Nous avons utilisé la dernière version publique, 1.33, pour notre test Windows. Mais la version n’est pas la vraie différence ici. Le SQ1 a progressé à environ une image par seconde, prenant environ deux heures pour transcoder une vidéo 4K de 12 minutes, Larmes d’acier, au format 1080p H.265. Le MacBook M1 d’Apple souffle simplement sur la Surface Pro X.

Mark Hachman / IDG Bien que nous utilisions différentes versions de HandBrake dans notre comparaison, l’outil ne fait pas la différence ici. Le MacBook Air M1 est plus que six fois plus vite que la Surface Pro X en transcodage vidéo.

Nous aimerions dire que nous avons pu courir Rise of the Tomb Raider, qui fait partie de notre suite de tests pour les PC de jeu, mais la Surface Pro X ne le ferait tout simplement pas. Au lieu de cela, nous avons exécuté le HP Pavilion sur la référence à une résolution de 1280×800 (paramètres moyens) pour le comparer au MacBook M1.

Mark Hachman / IDG

Microsoft SQ1 par rapport aux autres ordinateurs portables Windows

Nous en avons profité une fois de plus pour voir comment la Surface Pro X et sa puce SQ1, avec l’émulateur bêta X86, se comparent à une suite d’ordinateurs portables Windows. Ici aussi, nous avons rencontré des problèmes de compatibilité. Un test 3DMark Sky Diver que nous utilisons habituellement pour tester les performances 3D ne fonctionnerait pas sur le GPU Adreno. PCMark 8 Creative n’a pas non plus pu s’exécuter, bien que ce soit le cas lorsque nous avons examiné la Surface Pro X. Nous n’avons pas pu exécuter Cinebench R15, une charge de travail standard pour nos tests d’ordinateurs portables. Nous avons au moins pu exécuter une ancienne version de HandBrake.

HandBrake montre la faiblesse des performances du SQ1 par rapport aux ordinateurs portables Windows modernes exécutant des processeurs X86 d’Intel et d’AMD. Même un ordinateur portable économique d’il y a trois ans, le Chuwi Hi13, a dépassé le Surface Pro X.

Mark Hachman / IDG Une fois de plus, la Surface Pro X se termine environ quatre fois plus lentement que notre ordinateur portable à petit budget 2020, le HP Pavilion x360 Convertible 14.

Conclusion: Windows on Arm a besoin d’un miracle

Il y a deux ans, l’avenir de Windows on Arm était radieux. Avec ce que nous espérions être un émulateur 64 bits qui attendait dans les coulisses, les performances «assez bonnes» du Snapdragon pourraient se maintenir, en particulier avec les avantages de la durée de vie de la batterie et de la connectivité LTE. Aujourd’hui, les ordinateurs portables Project Athena / Evo des partenaires d’Intel ont rattrapé leur retard dans tous ces domaines. Qualcomm n’a pas lancé de puce Windows on Arm significative depuis environ deux ans, et lors de son récent Snapdragon Tech Summit, la société n’avait fondamentalement rien à dire sur ses futurs projets PC.

L’émulateur X86 64 bits de Microsoft est toujours en version bêta, nous ne pouvons donc pas faire de déclaration définitive sur son succès. Mais il est difficile de croire que la poursuite du développement comblera le vaste gouffre de performances entre Windows on Arm et les Mac basés sur M1 d’Apple. Dans six mois, Microsoft pourra peut-être se vanter que ses performances d’émulation se sont considérablement améliorées. Mais sans le miracle combiné d’un processeur bien meilleur de Qualcomm ou d’un autre fabricant de puces Arm et améliorations continues de Microsoft, l’avenir de Windows sur Arm semble sombre.

