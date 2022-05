TEST Nintendo Switch Sports : Quelle est la qualité du successeur de Wii Sports ?

Jeu, set et match pour Nintendo ? Maintenant c’est Nintendo Commutateur Sports disponible pour la console hybride actuelle et vous souhaite avec 6 sports vous faire transpirer et bien sûr vous assurer beaucoup de plaisir avec votre famille et vos amis. Est-ce que les jeux à Tennis, bowling et co. car convaincre ou a-t-on affaire à un moufle sportif parmi les jeux ?

Nintendo Switch Sports dans le TEST : jeu, set et match ?

Avec un peu moins 83 millions unités vendues Sports Wii est le jeu le plus vendu sur une seule console.Un méga succès pour Nintendo, qui s’explique probablement aussi par le fait que le jeu de sport était inclus avec la Wii à l’époque. Pourtant, il n’est pas surprenant que Nintendo veuille garder la série en vie et publie des spin-offs comme Complexe sportif Wii (Wii) ou Club de sport Wii (Wii U) maintenant le dernier plaisir sportif : Nintendo Commutateur Sports.

Le principe de base n’a pas changé. Comme pour le premier de la série, vous avez le choix entre plusieurs disciplines seul ou ensemble peut nier. Vous n’avez pas besoin de vous attendre à beaucoup de profondeur de jeu ou même à une simulation réaliste. Le gameplay vise plutôt à Contrôle de mouvement du Joy-Con dans activités sportives ludiques et simples utiliser. Les moufles de sport ou de jeu vidéo avancées et pures peuvent frapper les balles ensemble sur le filet.

Cabriole globale 6 sports dans Nintendo Switch Sports. Cela vous donne une discipline de plus qu’au début, mais pas autant de variété que dans « Wii Sports Resort », qui compte toujours 12 disciplines. Mais jetons un coup d’œil aux sports individuels et évaluons-les individuellement pour le plaisir :

tennis

Joueurs : 1-4

tennis faisait déjà partie de « Wii Sports » et jouissait d’une grande popularité. Maintenant, nous pouvons à nouveau jouer à des jeux sur le terrain. Ce sera toujours en double joué avec vous contrôlant les deux personnages de votre côté si vous n’avez pas d’autre coéquipier de votre côté du filet. Lorsque nous disons « diriger », nous voulons dire que vous n’avez qu’à vous soucier de chronométrer les coups en balançant le Joy-Con. Selon la direction de votre swing, vous pouvez avoir une certaine influence sur la trajectoire de la balle. Les personnages marchent seuls.

Dans l’ensemble, le tennis est l’un de ceux classiques et joue comme avant, vous pouvez certainement jouer des matchs amusants ici.

Jouabilité : 2,5/5

badminton

Joueurs : 1-2

badminton C’est très similaire aux matchs de tennis – à la différence que vous ne jouez qu’en simple ici. Cependant, le contrôle du mouvement est bien mieux mis en œuvre au badminton qu’au tennis. La raquette de badminton se déplace 1:1 vers votre Joy-Con en main, vous donnant plus de contrôle sur la trajectoire du volant que vous frappez. viens à travers matchs plus actifs qu’au tennis arriver, ce que nous pensons aussi pour plus amusant s’occuper de. De plus, vous ne pouvez frapper les balles que très brièvement sur simple pression d’un bouton et ainsi mettre un peu plus de tactique en jeu. Le badminton est l’un des points forts en sélection sportive.

Jouabilité : 3,5/5

volley-ball

Joueurs : 1-4

volley-ball malheureusement nous a déçu dans le test avec le gameplay répétitif. C’est peut-être dû au sport lui-même, mais fondamentalement, le processus est le même après chaque rallye : creuser, claquer, écraser. Pour la plupart, vos personnages marchent de manière indépendante et vous balancez le Joy-Con dans la direction donnée pour recevoir le ballon et ainsi de suite. En gros ce n’est qu’un Séquence d’événements Quicktime basés sur le mouvement, où il importe de savoir qui fait une erreur en premier. Au moins on peut aussi bloquer avec un bon timing pour échapper un peu au cycle Quicktime répétitif. Mais cela ne suffit pas pour avoir beaucoup de plaisir à jouer au volleyball.

Plaisir du jeu : 1/5

Chanbara

Joueurs : 1-2

Chanbara est définitivement le nôtre points forts dans toute la collection sport. Vous ne connaissez pas « Chanbara » ? Eh bien, le mot pourrait vous faire penser à une danse, mais c’est discipline du combat à l’épée. Quelque chose de similaire existait déjà dans « Wii Sports Resort » et était l’un des mini-jeux les plus amusants à l’époque. Les duels se déroulent en binôme et grâce au contrôle des mouvements l’épée se déplace toujours 1: 1 dans le jeu comme votre Joy-Con dans la main. Cela signifie : un contrôle complet et intuitif de votre arme contondante dans le jeu. Maintenant c’est à vous, avec un Frapper et bloquer le combo, pour repousser votre adversaire si loin qu’il tombe de la plate-forme et tombe dans l’eau. De bonnes réactions et quelques tactiques sont nécessaires et c’est lorsque vous jouez à deux devant la même télé et que vous vous encouragez mutuellement que vous vous amusez le plus. Vous pouvez choisir entre différents modes, par exemple avec une seule épée ou même épées jumelles être à la hauteur.

Plaisir du jeu : 4/5

Le football

Joueurs : 1-2

Le sport le plus populaire des Allemands est désormais représenté pour la première fois dans la série « Wii Sports » et rappelle fortement ici ligue de fusée. Vous en chassez un avec vos personnages ballon surdimensionné dans une arène de football futuriste et des acclamations lorsque le mur du but se brise efficacement dès que le ballon arrive. Vous tirez le ballon dans la direction souhaitée en balançant le Joy-Con ou lancez une tête. Nous nous sommes beaucoup amusés avec les jeux 1 contre 1, car l’arène est relativement petite et cela signifie qu’il peut y avoir beaucoup d’action. Le mode « 4 contre 4 », qui se déroule dans une arène surdimensionnée, est plus problématique. Parce que vous pouvez sprintmais utilise le vôtre jauge d’endurance. Malheureusement, il se recharge si lentement que la plupart du temps, tout le monde se contente de courir après le ballon sans faire un bon match.

Alternativement, vous pouvez fusillade être à la hauteur. La version physique du jeu est spécialement conçue pour ce mode sangle de jambe avec lequel vous pouvez attacher le Joy-Con à votre cuisse. En fait un gentil petit Mode de pénalité, seule la sangle de jambe aurait pu être un peu plus grande. La sangle de jambe peut devenir très serrée pour les personnes musclées ou les personnes ayant un diamètre de cuisse plus important en général.

Jouabilité : 2,5/5

bowling

Joueurs : 1-4

bowling appartient déjà à l’ancien fer de la série et fait partie de chaque ramification. Il n’est donc pas surprenant que nous poursuivions également les grèves dans « Nintendo Switch Sports ». Le sport populaire fonctionne réellement dans la ramification actuelle, tout comme dans les prédécesseurs. Le contrôle des mouvements est bien reconnu et les balles peuvent également être coupées. Si vous voulez plus de sensations fortes en plus des pistes régulières, vous pouvez vous diriger vers des spéciales obstacles tenter. Bref entre amis passe-temps amusant.

Plaisir du jeu : 3/5

Bons contrôles mais peu de contenu

En bref sur les contrôles: Au contrôle de mouvement en fait peu de choses peuvent être dites. Cela fonctionne généralement bien, il n’y avait que quelques exceptions où nos mouvements n’étaient pas reconnus correctement.

Il aurait pu y en avoir plus : Avec le chanbara et le badminton, il y a deux points forts dans la collection sportive de Nintendo. Tout bien considéré, Nintendo Switch Sports propose cependant très peu de contenu. Il faut dire qu’il ne s’agit pas d’un titre plein tarif, mais pour les 40 euros estimés pour la version numérique dans le Nintendo eShop ou 50 euros pour la version physique avec une sangle de jambe, il devrait en fait y avoir plus. Après tout, « Wii Sports » était inclus gratuitement avec la Wii et « Wii Sports Resort » offrait beaucoup plus de plaisir et de contenu de jeu avec 12 disciplines complètes plus plusieurs modes et une île qui pouvait être librement explorée en avion.

Nous espérons que d’autres sports seront ajoutés à l’avenir. Pour l’automne, Nintendo n’a que le golf promis. Mais cela seul ne suffira pas à garantir un plaisir supplémentaire.

Vous devez payer un supplément pour les éléments à débloquer

Pour Nintendo Switch Sports, les Miis seront remplacés par de nouveaux personnages. Ne vous inquiétez pas : les Miis sont toujours là. Les personnages peuvent être individualisés à volonté, mais il y a là un gros défaut.

Tous les objets et vêtements déverrouillables sont derrière un paywall. Donc, si vous voulez des lunettes supplémentaires, des chapeaux et plus encore, vous devez mode en ligne jouer, car c’est seulement là que vous pouvez débloquer plus de choses pour vos personnages. Et pour le mode en ligne, vous en avez besoin d’un Abonnement payant à Nintendo Switch Online. Rien ne peut être déverrouillé dans le jeu hors ligne normal. Si vous n’avez pas d’abonnement NSO, vous devez quand même l’acheter, même si vous ne voulez gagner que des articles cosmétiques.

Mode en ligne testé

Du mode en ligne en soi n’est pas un problème. Soit vous pouvez en ligne avec vos amis parier ou monter matchmaking aléatoire allez (c’est là que vous pouvez gagner les objets). Un joueur étranger est trouvé assez rapidement et il n’y a eu aucun problème de performance ou de plantage lors de notre session de test.

Mais honnêtement: Nintendo Switch Sports est toujours le plus amusant avec des amis qui sont juste à côté de vous et avec qui vous pouvez concourir ensemble devant le même téléviseur !

