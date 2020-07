TEST: Flight Simulator 2020, je n’arrive pas à croire que ce soit réel !

Vous pouvez aller partout dans le monde grâce à Microsoft Flight Simulator.

Vous faites pivoter un globe en 3D, trouvez l’endroit où vous voulez voler, cliquez dessus et après une pause de chargement, vous êtes là – soit sur la piste prête au décollage, soit dans les airs en plein vol. Hong Kong, le Grand Canyon, Tchernobyl, les Alpes françaises, Hawaii, la petite ville où vous avez grandi, la ville où se trouve votre bureau. Partout où vous pouvez penser, tout est là, et tout semble incroyablement réaliste. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais c’est une incroyable prouesse technique et artistique.

Flight Simulator 2020, allez là où vous le voulez, partout dans le monde

Je sais un peu comment ils ont fait. Microsoft Flight Simulator utilise des scans satellites de la planète, grâce à Bing Maps, qu’un algorithme transforme ensuite en un monde de jeu 3D convaincant. Je suis sûr que c’est une simplification grossière, mais c’est l’idée de base. Approchez-vous du sol – plus près que vous ne le feriez normalement – et vous verrez que ce que vous regardez, ce sont des données satellitaires. Mais depuis les airs, c’est, dans un sens très littéral, photoréaliste. Ce terme est utilisé trop librement de nos jours, mais à certains moments de la journée, lorsque le temps et la lumière sont au beau fixe, c’est vraiment comme si vous regardiez les images d’un vrai vol.

Et c’est aussi à l’échelle. Dans la vie réelle, il faut environ 8 heures pour aller de Londres à New York en Boeing 747 – et cela sera aussi le cas dans le jeu. Heureusement, vous pouvez afficher un menu et sauter des parties du vol. Ainsi, si vous voulez passer directement à la descente sur JFK sans avoir à traverser tout l’océan Atlantique en temps réel, vous le pouvez. Vous pouvez également modifier d’autres éléments en cours de vol, notamment la météo (jusqu’aux différentes couches de nuages), l’heure de la journée et même la quantité de carburant que votre avion transporte ou le poids du pilote et des passagers. Le niveau de contrôle que vous avez sur tous les aspects de la simulation est très élevé.

Certaines parties du monde ont été construites à la main, notamment les aéroports et les points de repère reconnaissables comme les pyramides, le Golden Gate Bridge et le Tokyo Skytree. Les plus grandes villes ont été générées à partir de données photogrammétriques, ce qui signifie qu’elles ressemblent à la réalité. D’autres, comme la petite ville où je vis dans le nord de l’Angleterre, ne sont pas tout à fait exactes. Dans de nombreux cas, l’algorithme tente de deviner à quoi ressemble un bâtiment et se trompe complètement. Mais là encore, vous serez rarement assez proche pour le remarquer lors d’une partie normale. L’important est que, d’une certaine hauteur, la disposition de toute ville que vous connaissez sera correcte, et vous aurez l’impression de la survoler.

Le sens de l’échelle est également remarquable.

En survolant l’immense Outback australien dans un tout petit avion à hélice, la taille même – et le vide – de l’endroit m’a vraiment frappé. Survoler les îles Lofoten de Norvège, l’Himalaya, le glacier Jökulsárlón d’Islande, le désert de Mojave et d’autres régions reculées est une expérience impressionnante qui nous rappelle à quel point notre planète est vaste et belle. Je me sens constamment émerveillé lorsque je joue à Microsoft Flight Simulator, que ce soit en survolant des endroits que j’ai visités dans la vie réelle ou des coins du monde dont j’ignorais l’existence.

Dans la pré-construction que j’ai jouée, il y avait quelques missions, notamment des vols d’endurance longue distance et des défis d’atterrissage. Et il y en aura d’autres dans le jeu final pour tous ceux qui aiment un peu de structure. Mais honnêtement, je les ai à peine touchées. Pour moi, le plaisir de Microsoft Flight Simulator, c’est de choisir un endroit au hasard, de sauter dans un avion et de voler. Avoir la planète entière au bout des doigts est exaltant, et j’ai perdu des heures à survoler sans but les montagnes, les déserts, les forêts, les volcans et les fjords, à admirer le paysage et à observer le changement dynamique du temps autour de moi.

La météo est un autre domaine dans lequel ce jeu est extrêmement bon. Quand vous volez dans une tempête, ce n’est pas seulement un gros nuage gris d’où jaillissent des éclairs, c’est un être vivant, gargantuesque, évolutif et volumineux. La neige, la pluie, les nuages et autres phénomènes météorologiques sont tous simulés et modélisés de manière réaliste, ce qui signifie que le temps se comporte – et ressemble – exactement comme il le ferait dans la vie réelle. Et vous pouvez l’affiner, en ajustant la température, les précipitations, la densité des aérosols et une douzaine d’autres éléments pour créer la tempête parfaite. Vous pouvez aussi simplement régler le ciel pour qu’il se dégage et profiter de la vue qui s’étend à des kilomètres devant vous.

Flight Simulator 2020 : Nul besoin d’un joystick sophistiqué pour en profiter

Si vous êtes nouveau dans le genre de la simulation de vol, la bonne nouvelle est que vous pouvez toujours jouer et profiter de Microsoft Flight Simulator – et vous n’avez pas besoin d’un “manche à balai” non plus. Le jeu est truffé d’aides et d’options d’accessibilité, ce qui signifie que vous pouvez le rendre aussi hardcore ou aussi décontracté que vous le souhaitez. Si vous voulez une expérience de vol détendue et relaxante, explorer le monde à votre rythme sans vous soucier de vous faire écraser ou casser votre avion en deux, c’est possible. Il se connecte même parfaitement à une manette de Xbox, ce qui signifie que vous pouvez connecter votre PC à la télévision et le jouer étalé sur le canapé. J’ai fait cela plusieurs fois et ça a très bien fonctionné.

Bien sûr, les joueurs vétérans sont également bien servis. Malgré l’attention accrue portée à l’accessibilité pour les débutants, ce simulateur reste incroyablement profond. Il dispose d’un support natif pour un tas de périphériques, des jougs et des gaz aux manches et aux pédales, et si vous coupez toutes les aides, le simple fait de garder votre avion en l’air est un travail difficile. Tous les boutons du cockpit sont fonctionnels et font tout ce qu’ils font dans un vrai avion. Le vent a un effet réaliste sur les avions. Vos fenêtres et vos hélices peuvent même se givrer. Quand j’ai vu le jeu lors d’un événement l’année dernière, les développeurs ont passé plus d’une heure à parler de la simulation des nuages. Si vous êtes inquiet que le jeu ait été rendu muet, ne le soyez pas.

Il y a aussi une belle variété d’avions, et ils sont tous très différents. Les petits avions fonctionnent mieux à basse altitude, ce qui les rend idéaux pour descendre les vallées et survoler les villes. Dans certains des plus petits, vous pouvez facilement atterrir dans un endroit pittoresque, admirer la vue, puis redécoller. Et puis il y a les avions de ligne, dont le puissant Boeing 747. Voler avec ces appareils massifs, lourds et puissants est un peu terrifiant, et je suis étonné que les gens le fassent pour de vrai tous les jours. Atteindre 30 000 pieds pour la première fois est un moment spécial, et atterrir en toute sécurité est tellement tendu que j’oublie souvent de respirer.

Flight Simulator 2020, la simulation gourmande

Bien sûr, toute cette fidélité visuelle a un coût. Les choses peuvent changer d’ici à la sortie de l’application, mais Microsoft Flight Simulator est une véritable mine de ressources. Sur mon PC (RTX 2080 Super, Intel i7-9700K, 16 Go de RAM), je pouvais le jouer confortablement en 4K avec le préréglage haut de gamme, qui est un en dessous de l’ultra. Mais cela fait tourner les ventilateurs de mon PC comme un moteur à réaction, et j’ai quelques chutes d’images lorsque je survole un endroit dense et fréquenté comme, par exemple, le centre de Manhattan. Vous aurez certainement besoin d’un PC décent pour jouer à ce truc en haute résolution. Mais si l’on considère ce qu’il fait sous le capot, ce n’est peut-être pas tout à fait surprenant.

Est-ce que votre PC peut faire tourner le jeu ? Pour découvrir les configurations requises pour Microsoft Flight Simulator 2020, rendez vous ICI !

Qualifier les choses de “next-gen” est devenu de plus en plus inutile, mais Microsoft Flight Simulator le mérite probablement. C’est la première fois depuis des années que la technologie d’un jeu m’a vraiment, vraiment impressionné. J’ai l’impression que c’est l’avenir. Et c’est passionnant de penser que ce n’est que la première étape d’un processus de développement de dix ans (au moins). Microsoft et Asobo vont constamment mettre à jour le jeu, affiner les algorithmes et rendre le monde plus réaliste pour les mois et les années à venir.

J’espère juste qu’ils ne cacheront pas tous les meilleurs trucs derrière des DLC et des extensions payantes et coûteuses, comme l’ont fait tant de sims dans le passé. Si vous aimez le son de Microsoft Flight Simulator, et que vous voulez voir avec quelle précision votre maison a été rendue, il vous suffit d’attendre le 18 août pour le jouer vous-même.

Nous vous mettons aussi le test du youtuber passionné d’aviation (et d’espace !) qui édite la chaîne Stardust :