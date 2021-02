Test du purificateur d’air Philips 3000i: adapté aux débutants et fait le travail

05 févr.2021 11:11:17 IST

Je n’ai jamais pensé que j’aurais besoin d’un purificateur d’air aussi longtemps que je vivrai à Mumbai. Et même si nous n’avons certainement pas l’air le plus propre du monde, j’ai toujours pensé que seuls nos amis du Nord devaient lutter contre une grave pollution atmosphérique. Alors que j’étais ravi d’essayer un nouveau gadget, je n’étais pas trop sûr de l’utilisation que j’aurais du nouveau purificateur d’air de la série Urban Living 3000i de Philips. (Alerte spoiler: je l’ai beaucoup utilisé).

L’installation du purificateur d’air est facile – il suffit de le sortir de la boîte, de s’assurer que le filtre est correctement fixé et que son revêtement protecteur est retiré, de le brancher sur une source d’alimentation et de l’allumer. La configuration de l’application pour le purificateur est facile une fois que vous parcourez le manuel d’utilisation.

Affichage numérique

Le purificateur d’air Philips 3000i est doté d’un affichage numérique (avec cinq boutons) qui indique les différents niveaux dans lesquels il fonctionne: mode Automatisation, Turbo et Veille. Il affiche également en temps réel les niveaux de particules (PM2,5), l’indice d’allergène intérieur (IAI) et les niveaux de gaz dans la pièce, ainsi que la puissance du signal WiFi et du bouton d’alimentation. Il dispose même d’un bouton «Filtre intelligent» qui vous indique la quantité de filtre utilisée et avertit l’utilisateur lorsque le filtre doit être remplacé. Mais ce qui m’obsède, c’est l’anneau lumineux funky qui sert un autre objectif que de donner à ce purificateur un aspect futuriste – c’est un indicateur de la qualité (ou du mauvais) de l’indice de qualité de l’air (AQI) à l’intérieur de votre maison.

L’application

La app car le purificateur d’air est Maison propre +, ce qui permet de contrôler facilement le purificateur de n’importe quelle partie de la maison. Bien qu’il vous permette de jouer avec la tête de votre membre de famille préféré (et sans méfiance), il est également utile pour éteindre et rallumer le purificateur et basculer entre les modes. L’application vous donne également des recommandations sur le mode idéal pour faire fonctionner votre purificateur d’air, en fonction de la pollution de l’air dans et autour de votre résidence, et vous permet également de choisir la vitesse du ventilateur. Lorsque votre filtre est épuisé, l’application informera l’utilisateur de le remplacer et partagera également un lien direct vers le site officiel.

Une autre fonctionnalité incluse dans l’application est une minuterie, qui m’a été utile et que j’ai particulièrement appréciée. À l’aide de l’application, j’ai défini une minuterie quotidienne pour que le purificateur d’air s’éteigne automatiquement à un moment donné après m’être endormi.

La Maison propre + L’application transmet également des mises à jour météorologiques et des articles de petite taille qui vous renseignent sur toutes les questions liées à l’air. Par exemple, saviez-vous que les rideaux sont une source majeure de polluants dans une pièce, c’est pourquoi il est très important de les changer régulièrement? La pollution de l’air a plusieurs effets secondaires sur les bébés à naître et les femmes enceintes, et peut également entraîner une perte irréversible de la vue.

Le filtre

Les niveaux de pollution ne sont pas si graves là où je vis, et après avoir utilisé le purificateur d’air quotidiennement pendant plus d’un mois, la santé du filtre est toujours à 100%. La durée de vie du filtre dépend bien sûr d’un certain nombre de facteurs tels que le nombre d’heures pendant lesquelles le purificateur a été utilisé, les niveaux de pollution de l’air intérieur et la taille de la pièce dans laquelle le purificateur est déployé.

Le remplacement du filtre est également un jeu d’enfant – il suffit de retirer le panneau arrière et de remplacer le filtre usagé par le nouveau. De plus, pendant la période de garantie, Philips fournit également une assistance gratuite pour le remplacement des filtres si vous n’êtes pas sûr de pouvoir le faire vous-même.

Philips mentionne également que le purificateur d’air absorbe la fumée, la poussière et le pollen causant des allergies; il peut également filtrer les bactéries et 99,9% des virus de l’air. Cela ne signifie pas que cela vous protégera du nouveau coronavirus (COVID-19) ou de l’un des autres virus dans l’air – considérez-le comme une couche de sécurité supplémentaire pour accompagner d’autres mesures de protection.

Le purificateur absorbe également les odeurs fortes et les odeurs de nourriture dans la maison, même s’il n’est pas conservé à l’intérieur ou à proximité de la cuisine. Équipé d’un filtre à charbon actif qui élimine les mauvaises odeurs, les gaz et les composés organiques volatils totaux (COVT), le purificateur a mis environ 5 à 7 minutes pour se débarrasser de l’odeur de tadka. Cela dit, le temps nécessaire au purificateur pour éteindre l’odeur varie en fonction de la force de l’odeur.

Les inconvénients

Sur quelques points négatifs sur le purificateur d’air Philips 3000i qui ne sont pas des compromis, mais qui peuvent être frustrants sur une période de temps.

Le purificateur est énorme – il mesure 66 cm (26 pouces) de hauteur et 96 mètres (38 pouces) de largeur. Cela prend également beaucoup de place dans mon appartement de Mumbai, où l’espace est déjà restreint. J’ai la chance d’avoir la bonne quantité d’espace libre à côté de ma commode qui était également à proximité d’un standard, mais tout le monde n’a pas cette chance.

Le purificateur est lourd et peut être une vraie douleur pour se déplacer dans la maison. Si vous vivez dans une région à forte pollution atmosphérique, vous voudrez peut-être investir dans plus d’un filtre.

Le bruit du ventilateur dans le purificateur est également assez fort et prend un certain temps pour s’y habituer. Cependant, il a l’option d’un mode veille qui le transforme en un doux bourdonnement en arrière-plan.

Réflexions finales

Alors, le purificateur d’air Philips 3000i fait-il le travail? En un mot, oui. J’ai utilisé le purificateur tout au long de la semaine de Diwali et lorsque ma maison était en rénovation. Chaque jour, une fois les travaux de reconstruction terminés, je l’allumais et en 10 à 15 minutes, l’air enfumé et légèrement poussiéreux de ma chambre était remplacé par de l’air visiblement plus propre.

À partir de Rs 17 500, la série Philips Air Purifier New Urban Living est disponible en trois variantes – 3000i, 2000i et 1000. J’ai testé la série 3000i, qui coûte Rs 27 900. C’est un bon purificateur pour ceux qui ne font que tremper vos orteils, et il fait un travail solide tout en ayant l’air super élégant. Le remplacement du filtre vous coûtera 6595 Rs, ce qui peut sembler cher, mais cela devrait vous durer une année complète, en fonction de la qualité de votre résidence.

Je me suis rendu compte qu’un purificateur d’air est quelque chose que vous ne savez pas que vous manquez jusqu’à ce que vous en utilisiez un. Bien que vous n’en ressentiez peut-être pas le besoin, Mumbai a également des niveaux élevés de pollution de l’air, et un purificateur – en particulier un purificateur d’air aussi performant que le Philips Air Purifier 3000i – est toujours le bienvenu à l’intérieur de la maison.

