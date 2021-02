Test du Porsche Design Acer Book RS: cet ordinateur portable élégant et incroyablement rapide porte bien son nom

La deuxième fois, c’est le charme du Porsche Design Acer Book RS, un ordinateur portable mince, léger et de marque Porsche qui n’a pas le flash de son prédécesseur mais le cloue dans le département des performances. Alors que le Porsche Design Book One de 2017, le premier ordinateur portable avec un écran amovible et une charnière à 360 degrés, a adopté une approche choquante et impressionnante en termes de facteur de forme, l’élégant mais beaucoup plus traditionnel Porsche Design Acer Book RS garde le feu d’artifice sous la capuche.

Emballant un processeur Intel Tiger Lake de 11e génération, cette nouvelle Porsche déchire absolument les performances du processeur multicœur, le tout sans compromettre la durée de vie de la batterie ou la portabilité. Les graphismes Iris Xe intégrés énergiques devraient occuper les créateurs de contenu. Mieux encore, le Porsche Design Acer Book RS a un prix plus proche d’une Honda (enfin, l’un des plus beaux, de toute façon) que d’une Porsche 911.

Configuration

Plongeons dans les spécifications de notre unité d’examen Porsche Design Acer Book RS (avec le nom de modèle poétique AP714-51T-59ZV), disponible pour 1400 € chez Acer:

CPU: Processeur quadricœur Intel Core i5-1135G7

Processeur quadricœur Intel Core i5-1135G7 Mémoire: RAM LPDDR4X à double canal de 8 Go

Graphique: Intel Iris Xe intégré

Intel Iris Xe intégré Espace de rangement: SSD NVMe de 512 Go

Afficher: Écran tactile IPS de 14 pouces, 1920×1080

Écran tactile IPS de 14 pouces, 1920×1080 Webcam: 720p

Connectivité: Thunderbolt 4, deux ports USB Type-A SuperSpeed ​​(5 Gbps), HDMI 2.0, prise audio combo

Thunderbolt 4, deux ports USB Type-A SuperSpeed ​​(5 Gbps), HDMI 2.0, prise audio combo La mise en réseau: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Biométrie: lecteur d'empreintes digitales

lecteur d’empreintes digitales Capacité de la batterie: 56 wattheures

Dimensions: 12,55 x 8,24 x 0,63 pouces

12,55 x 8,24 x 0,63 pouces Poids: 2,6 livres (mesurées), 6 onces (bloc d’alimentation)

Une deuxième version (AP714-51GT-716C, 1700 € du lien non-produit AcerRemove) passe à un processeur Core i7-1165G7 avec des graphiques GeForce MX350 discrets, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To. Les deux sont des prix modérément élevés, mais ils sont beaucoup plus raisonnables que la prime de 2495 € que le Porsche Design Book One de 2017 commandait.

Un troisième SKU, le Porsche Design Acer Premium Collection (AP714-51GT-76L3, 2000 € du lien non-produit AcerRemove) regroupe l’ordinateur portable le plus cher avec le Porsche Design Acer Travelpack RS, un pack d’accessoires (disponible séparément pour 330 € chez AcerRemove non-produit lien) qui comprend une souris Bluetooth angulaire et élégante (avec un bouton gauche en aluminium qui ressemble à une pédale d’accélérateur), une pochette en polyester pour ordinateur portable, une pochette en cuir et un tapis de souris. La pochette, la pochette et le tapis de souris s’emboîtent tous avec des aimants cachés, ce qui en fait un moyen élégant – bien que coûteux – de ranger l’ordinateur portable Porsche Design. (Le cuir sent bon aussi.)

Ben Patterson / IDG Le kit Porsche Design Acer Travelpack RS à 330 € en option comprend une souris sans fil angulaire et élégante, tandis que la pochette en polyester, la pochette en cuir et le tapis de souris s’emboîtent magnétiquement.

À première vue, notre unité de test est une configuration impressionnante. Le nouveau processeur Intel Core i5 Tiger Lake 10 nm promet une augmentation substantielle des performances par rapport aux processeurs Ice Lake de 10e génération (restez à l’écoute pour nos benchmarks). Iris Xe offre des performances graphiques de gangbuster pour un GPU intégré, bien que (comme nous le verrons) il soit plus orienté vers la création de contenu que vers les jeux. Les 8 Go de RAM conviennent à la plupart des utilisations, tandis que le SSD de 512 Go est suffisamment spacieux pour Office et une médiathèque modeste. Le lecteur d’empreintes digitales vous permettra de déverrouiller Windows d’un simple glissement du doigt, bien que pour autant d’argent, nous aurions également aimé voir la reconnaissance faciale infrarouge. La mise en réseau Wi-Fi 6 signifie que la Porsche jouera bien avec des routeurs de pointe. Le Thunderbolt 4 à la pointe de la technologie (nouvellement pris en charge par les puces Intel Tiger Lake) pilotera une paire d’écrans 4K externes et prendra en charge des câbles plus longs.

Conception

Quand je pense à la marque Porsche, j’imagine une élégance épurée et discrète (ou du moins c’est comme ça que je me souviens de la Porsche de mon oncle, à l’époque où j’étais un gamin impressionné). Le Porsche Design Acer Book RS offre certainement cette esthétique.

Ben Patterson / IDG Les bords avant et arrière chanfreinés du Porsche Design Acer Book RS lui confèrent un look raffiné et sobre.

Le cadre monocoque en aluminium de l’ordinateur portable est doté de bords avant et arrière chanfreinés. Le couvercle en fibre de carbone 3K usiné CNC présente un design à rayures subtiles qui correspond à la souris dans le kit d’accessoires en option. Le logo Porsche Design est gravé sur le bord avant du capot supérieur, et il est également estampé sur le châssis juste au-dessus du clavier. Le design se reporte même au papier peint rayé Porsche Design par défaut de l’écran.

Outre son look sophistiqué, le Porsche Design Acer Book RS est agréablement léger, ne pesant que 2,6 livres. Il est livré avec deux adaptateurs secteur: un modèle compact de six onces avec une pointe traditionnelle en forme de tonneau et un plus grand modèle à pointe USB-C pesant 10 onces.

Ben Patterson / IDG Ce ne serait pas une Porsche sans le logo Porsche, n’est-ce pas?

Afficher

Encastré dans du verre Corning Gorilla Glass résistant aux rayures, l’écran de 14 pouces du Porsche Design Acer Book RS est à la fois net et lumineux. Évalué à 340 nits, l’écran tactile dépasse facilement notre seuil de basse mer de 250 nits en ce qui concerne la luminosité intérieure, même s’il ne peut pas tenir une bougie aux ordinateurs portables de jeu les plus brillants. L’écran bénéficie également de larges angles de vision grâce à son panneau IPS (In-plane Switching).

L’affichage est un peu en retard dans un domaine clé: sa forme. Le rapport hauteur / largeur 16: 9 se démode à mesure que les fournisseurs reviennent à un rapport 4: 3 plus grand et plus étroit, qui convient mieux aux amateurs de productivité travaillant avec de longs documents ou des feuilles de calcul. Bien sûr, les créateurs de contenu mobile peuvent préférer le format d’image 16: 9 plus convivial pour la vidéo, votre opinion dépendra donc de votre cas d’utilisation.

Quoi qu’il en soit, l’écran du Book RS bénéficie d’une gamme sRGB à 100% (attention, créateurs de contenu), tandis que les bordures latérales minces de l’écran (elles sont un peu plus trapues en haut et en bas) donnent à l’ordinateur portable un 90 généreux. -pourcentage écran / corps.

Clavier, pavé tactile, haut-parleurs, webcam

Le clavier rétroéclairé du Porsche Design Acer Book RS offre une expérience de frappe agréable, combinant une distance de déplacement solide avec des commentaires satisfaisants, tout en gardant vos frappes raisonnablement silencieuses.

Ben Patterson / IDG Les touches confortables du Porsche Design Acer Book RS offrent une expérience de frappe agréable.

Il n’y a pas de touches de lecture multimédia dédiées, ni de touche de mode avion, mais vous obtenez des touches de raccourci au niveau des fonctions pour le sommeil, la luminosité de l’écran, le projet d’affichage, l’activation / la désactivation de l’écran, le rétroéclairage du clavier (il n’y a qu’une seule étape de rétroéclairage, malheureusement ) et le volume.

Ma principale plainte porte sur les touches haut / bas de page, que je frappe souvent par accident, car elles résident directement au-dessus des touches fléchées gauche / droite. Je serais normalement nerveux à propos de l’emplacement du bouton d’alimentation juste au-dessus de la touche de retour arrière, mais celui-ci a été conçu pour être à l’épreuve des mannequins. Vous devez appuyer dessus et le maintenir enfoncé pendant plusieurs secondes pour éteindre l’ordinateur portable, et même dans ce cas, vous devez balayer l’écran vers le bas pour confirmer.

Le pavé tactile du Book RS a un revêtement en verre qui le rend doux au toucher, et il était généralement réactif. Le curseur sautait parfois sur l’écran lorsque mes paumes frôlaient le trackpad par accident. J’ai vécu bien pire, mais quand même, il y a eu quelques cas où je me suis soudainement retrouvé à taper le mauvais paragraphe à cause d’une fausse entrée sur le trackpad.

Alors que ses haut-parleurs stéréo descendants sont augmentés par le traitement DTS et la technologie audio TrueHarmony d’Acer, la qualité sonore du Porsche Design Acer Book RS était décidément pâle. Streaming de Bruce Springsteen La montée de mon serveur multimédia Plex, « Lonesome Day » sonnait clair mais presque entièrement sans basse, tandis que « When the Levee Breaks » de Led Zeppelin sonnait mou et vide. Maintenant, nous ne nous inquiétons généralement pas trop des haut-parleurs d’ordinateur portable (en règle générale, ils sont assez grossiers), mais la marque Porsche Design a naturellement inspiré les rêves d’une chaîne stéréo haut de gamme dans le tableau de bord. Malheureusement, si vous voulez un Blaupunkt dans cette Porsche, vous devrez fournir le vôtre, sous la forme d’une belle paire de canettes ou de haut-parleurs Bluetooth gonflés.

Sur le plan positif, la webcam 720p du Book RS capture des vidéos raisonnablement nettes. Il y a encore beaucoup de bruit, remarquez, mais la caméra opte pour un look plus net plutôt que taché, ce qui devrait bien se traduire par un appel Zoom ou Skype.

Les ports

La gamme de ports du Porsche Design Acer Book RS comprend un seul connecteur Thunderbolt 4 sur le côté droit de l’ordinateur portable.

Ben Patterson / IDG Le côté gauche du Porsche Design Acer Book RS dispose d’un port Thunderbolt 4, ainsi que du premier des deux connecteurs SuperSpeed ​​USB 5 Gbps Type-A et d’un port HDMI.

Bien qu’il offre la même bande passante de 40 Gbps que Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 est livré avec une série de normes plus strictes. Par exemple, un seul port Thunderbolt 4 doit être capable de gérer deux écrans 4K ou un seul écran 8K, et il doit prendre en charge des stations d’accueil avec jusqu’à quatre ports Thunderbolt 4. La nouvelle norme Thunderbolt prendra également en charge des câbles plus longs, y compris les futurs câbles optiques de 50 mètres.

Le Book RS comprend également une paire de ports SuperSpeed ​​USB 5 Gbps Type-A (un de chaque côté) pour les périphériques USB hérités, ainsi qu’un port HDMI 2.0 à gauche et une prise audio combo à droite. Un port d’alimentation en forme de tonneau se trouve sur le côté gauche de l’ordinateur portable.

Ben Patterson / IDG Sur le côté droit de la Porsche se trouve son deuxième port SuperSpeed ​​USB 5 Gbps Type-A, ainsi qu’une prise audio combo.

C’est une sélection assez solide de ports, et nous sommes heureux que Porsche Design apporte à la fois des interfaces nouvelles (Thunderbolt 4) et plus anciennes (USB-A). Cependant, il n’y a pas de lecteur de carte multimédia, ce qui sera décevant pour les créateurs de contenu à la recherche d’un moyen simple de transférer des fichiers photo ou vidéo à partir d’une carte mémoire SD ou microSD. (C’est là qu’un concentrateur USB-C ou Thunderbolt 4 pourrait être utile.)

