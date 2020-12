Test du MSI GS66 Stealth 10SFS (2020): un prix élevé et des thermiques médiocres retiennent un ordinateur portable autrement décent

Anirudh Regidi10 déc.2020 13:33:47 IST

Lorsque j’ai examiné le MSI GS65 Stealth en 2018, j’ai été époustouflé par sa finesse et sa légèreté, en particulier compte tenu de ses performances. C’était facilement mon ordinateur portable de jeu préféré cette année-là.

L’avatar 2020, surnommé le GS66, est un peu plus furtif, beaucoup plus puissant, mais pas aussi unique ou spécial que le GS65 l’était autrefois.

Il obtient un solide «meh» sur le front des performances, idem sur le design, et à peu près le même sur les haut-parleurs et la qualité d’affichage.

En 2018, l’idée d’un ordinateur portable de jeu mince et léger était quelque chose de relativement nouveau. Peu d’entreprises avaient réussi à équilibrer les performances et le facteur de forme, et encore moins ont réussi à vendre leurs appareils à un prix raisonnable.

En 2020, cependant, les GPU Max-Q à faible consommation de Nvidia sont désormais la valeur par défaut, les processeurs sont beaucoup plus efficaces et les affichages à taux de rafraîchissement élevé sont la norme.

Le GS66 Stealth offre les spécifications suivantes:

● Processeur: Intel Core i7–10750H

● GPU: Nvidia GeForce RTX 2070 Super Max-Q

● RAM: 32 Go DDR4

● Stockage: SSD PCIe 1 To

● Taille de l’écran: 15,6 «

● Résolution d’écran: 1920×1080 (FHD)

● Taux de rafraîchissement: 300 Hz

● E / S: 1x Thunderbolt 3 (100 W USB-PD), 1x USB-C 3.2 Gen 2, 3x USB-A 3.2 Gen 2, 1x RJ45, 1x HDMI (4K 60)

● Batterie: 99,9 Wh avec adaptateur secteur 230 W

● Poids: 2,1 kg

Vous obtenez également une webcam IR compatible avec Windows Hello et un clavier SteelSeries avec éclairage RVB par touche.

Le design est une affaire entièrement noire, peut-être pour le garder en ligne avec le thème «furtif» de l’ordinateur portable, et il semble assez furtif, je suppose. Cela étant dit, j’ai préféré la doublure dorée en sourdine et le logo or MSI Dragon sur la GS65. Cela a ajouté un peu de style discret à ce qui aurait autrement été un ordinateur portable très simple.

La qualité de construction s’est quelque peu améliorée par rapport au GS65 de 2018, une amélioration indispensable étant donné la quantité de flexibilité dans le châssis de cet ordinateur portable. Cependant, la qualité n’est toujours pas dans la même ligue que ce que j’ai vu des concurrents de MSI.

Les performances sont globalement assez correctes, mais ce n’est rien de spécial. Aux paramètres maximum et avec RTX activé si possible, j’ai vu environ 55 fps dans Borderlands 3, 77 fps dans la campagne de Modern Warfare, 68 fps dans The Division 2 et 50 fps très jouables dans Metro Exodus. Dans l’ensemble, ces chiffres placent l’ordinateur portable environ 15 à 20% derrière les ordinateurs portables concurrents tels que l’ASUS ROG Zephyrus S15.

J’ai également vu des résultats similaires dans les tests de productivité. La conversion vidéo a pris environ 5 minutes de plus que sur le S15, les scores GeekBench étaient 20% inférieurs et même les performances de Lightroom et Photoshop étaient beaucoup plus lentes. Les performances ont également chuté de manière plus spectaculaire sur batterie que sur le S15.

La chaleur est un vrai problème et je ne vois pas beaucoup d’amélioration par rapport à ce que j’ai vu il y a quelques années sur la GS65. La zone du clavier – en particulier sous cette région WASD très importante – devient très chaude après environ 15 minutes de jeu, et les fans peuvent devenir assez bruyants. La chaleur semble également avoir un impact sur les performances du processeur, ce qui ralentit considérablement les tests liés au processeur. En fait, il est fort probable qu’une mauvaise gestion thermique entraîne des performances relativement médiocres de la machine.

Le reste des fonctionnalités n’est pas si excitant. L’écran 300 Hz est superbe pour les jeux, mais il ne gère que 96 nits de luminosité lorsqu’il fonctionne à 300 Hz. C’est la moitié de ce que proposent la plupart des ordinateurs portables.

Les haut-parleurs sont assez forts mais manquent de basses. L’iPad le moins cher sonne mieux.

Verdict: le prix n’est pas correct

L’ASUS ROG Zephyrus S15 offre un processeur légèrement plus puissant (un 10875H), un GPU plus puissant (RTX 2080 Super Max-Q), un écran plus lumineux (300 nits vs 100 nits), une meilleure qualité de construction, des thermiques exotiques (métal liquide) , 15 à 20% de meilleures performances et un prix inférieur de Rs 2,47,000.

Le Zephyrus Duo 15 offre des spécifications similaires, une meilleure construction, deux écrans, des thermiques largement améliorés, de meilleures performances et un sac pour ordinateur portable, également pour Rs 2,47,000.

Le MSI GS66 Stealth est officiellement proposé au prix ridicule de 2,91,990. C’est Rs 45 000 de plus que les deux modèles Zephyrus. Heureusement, Flipkart et Amazon répertorient tous les deux l’appareil à un prix plus raisonnable de 2,54000 Rs et 2,69000 respectivement. Dans les deux cas, le GS66 est tout simplement trop cher pour ce qu’il propose.

C’est un ordinateur portable assez décent, mais à moins que le prix ne baisse considérablement, je ne peux tout simplement recommander le GS66 à personne.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂