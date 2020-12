Test du Motorola Moto G 5G: un excellent smartphone compatible 5G, mais l’appareil photo a besoin de travail

Sheldon Pinto21 déc.2020 15:21:40 IST

La 5G n’est pas encore là. Bien qu’il ait fait son chemin vers l’est, l’ouest a encore du mal à lui donner un sens avec des réseaux inégaux. Et même s’il arrivera un jour en France, il n’est pas là pour le moment et ce ne sera pas avant un moment.

Je n’appellerais pas un smartphone à budget 5G à l’épreuve du temps pour le moment. Nous n’avons pas de calendrier solide pour le moment où la 5G verra une disponibilité de masse dans le pays. Et la pandémie a encore ralenti les choses, les enchères n’ayant pas encore eu lieu, après avoir été retardées à plusieurs reprises. Donner ou prendre, cela pourrait prendre environ deux ans, lorsque la plupart des acheteurs de smartphones à petit budget auront déjà mis à niveau vers un nouveau smartphone; ou du moins, cherchera à passer à un nouveau.

Dans cet esprit, il est clair que l’ajout de la balise 5G à un smartphone économique n’a plus de sens aujourd’hui. Un smartphone premium a une durée de vie plus longue car il est composé de meilleurs composants, dure plus longtemps et peut passer par des mises à jour logicielles importantes (Android 10 à 11 ou 12) beaucoup mieux que les appareils à petit budget.

Assis à l’extrémité supérieure du segment des smartphones à petit budget (20 000 Rs), le dernier Moto G de Motorola est un pas dans la bonne direction, mais sauter sur la 5G et utiliser un meilleur matériel aurait fait plus de bien.

C’est le premier smartphone avec un Snapdragon 750G

Oui, c’est le premier smartphone économique avec un chipset Qualcomm Snapdragon 750G. C’est plus de matériel de milieu de gamme que de budget, et est à égalité avec le chipset Snapdragon 765G (ou mieux, compte tenu de son TDP plus faible et de son GPU plus rapide). Le 765G est actuellement disponible sur le OnePlus Nord (avis) et le Vivo V20 Pro (avis), dont le prix est compris entre 25 000 et 30 000 roupies.

En bref, vous obtenez plus que votre argent en termes de performances. Qu’il s’agisse d’exécuter le logiciel Android 10 presque en stock (avec les rebondissements habituels de Moto) ou d’exécuter les derniers jeux 3D, le 750G peut tout gérer et le faire efficacement, comme vous le lirez dans la section batterie de cette revue.

Puisqu’il a un GPU capable, j’ai dû essayer quelques jeux. Call of Duty: Mobile fonctionnait avec brio avec des graphismes «très élevés» et une fréquence d’images «élevée» avec l’anti-aliasing activé. Asphalte 9: Légendes a également fonctionné avec des paramètres graphiques de «haute qualité» sans hoquet ni échauffement.

Bien qu’il ne dispose que de 6 Go de RAM, l’Android 10, à l’aspect d’origine, se sentait lisse et fluide, sans aucun décalage. Il existe les personnalisations habituelles de Moto (comme le bouton pour allumer l’appareil photo) et certaines fonctionnalités de thème de type Pixel qui ont également été intégrées à ce téléphone. La version la plus récente de Google Assistant est également disponible avec les couleurs de roulement sur le bord inférieur de l’écran. En bref, les performances n’étaient pas vraiment un problème, et on peut en dire autant de l’autonomie de la batterie.

Le Moto G 5G est l’un des rares smartphones à inclure une prise casque 3,5 mm ou plus de Rs 20000. La qualité de la sortie via des écouteurs tiers est assez bonne, et il en va de même pour le haut-parleur unique à déclenchement par le bas qui emballe tout à fait le punch.

Durée de vie de la batterie stellaire

J’ai eu près de 2 jours d’utilisation de cette batterie de 5000 mAh. Il est difficile de comprendre quelle sorcellerie Motorola a utilisée sur ce Moto G, mais le téléphone a livré une excellente autonomie malgré mon utilisation intensive de jeux. C’est impressionnant car il intègre un écran FHD + de 6,7 pouces plus grand que d’habitude, qui – bien qu’il s’agisse d’un écran LCD – a fonctionné pendant près de deux jours.

Et lorsque la batterie finit par s’éteindre, Motorola a inclus un chargeur 20 W plutôt cool dans la boîte. Il suffit de recharger ce téléphone en une heure et demie ou, comme le prétend Motorola, 10 heures d’autonomie avec une charge de 5 minutes.

Il a l’air et se sent bien… mais pèse une tonne

Ce grand écran LCD avec une batterie de 5000 mAh en fait un téléphone volumineux. À 212 g avec un tour de taille de 9,9 mm, ce téléphone n’est pas pour tout le monde. On a presque l’impression de tenir une tranche de chocolat Cadbury’s Silk (juste que celui-ci pèse beaucoup plus). Cependant, le téléphone a toujours l’air bien.

Il comporte un dos en plastique (pour garder le poids sous contrôle) ainsi que ce design texturé soigné et élégant qui, pour une fois, fait également partie de l’îlot de la caméra. C’est une belle touche de design et le dos couleur vin (Moto l’appelle Volcanic Grey) ainsi que le cadre en métal arrondi au fini mat lui confèrent une belle sensation de main.

Cependant, le dos en plastique attire la poussière et est un aimant à empreintes digitales. Heureusement, les taches sont faciles à éliminer. Le téléphone est également livré avec une classification IP52 qui le protégera contre les éclaboussures légères d’eau.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂