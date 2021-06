Test du Lenovo ThinkPad E14 Gen 2: Un ordinateur portable professionnel de base

Considérez le ThinkPad E14 Gen 2 de Lenovo comme l’ordinateur portable professionnel pour la base.

Alors que la suite C pourrait s’en tirer avec quelque chose de plus élégant, comme le ThinkPad X1 Nano à 1 850 €, le E14 se rapproche de la fourchette de 1 000 € et ne cherche pas à cacher ses attributs de classe économique, par rapport aux ThinkPad plus sophistiqués. Pesant 3,5 livres et mesurant 0,7 pouce d’épaisseur, c’est l’un des ordinateurs portables professionnels les plus lourds de Lenovo, et ses fonctionnalités, qui incluent une prise Ethernet et un écran antireflet, sont résolument utilitaires.

Mis à part les points de style, le ThinkPad serait un ordinateur portable solide sans son trackpad de qualité inférieure et sa durée de vie de la batterie inférieure à la moyenne. Dans l’état actuel des choses, c’est un ordinateur portable que les travailleurs peuvent tolérer, par opposition à un ordinateur qu’ils adoreront vraiment.

Spécifications techniques du ThinkPad E14 Gen 2

Notre ThinkPad E14 Gen 2 se vend 1 048 € sur TigerDirect et présente les caractéristiques suivantes :

Processeur : Intel Core i5-1135G7 avec carte graphique Iris Xe

Affichage : 14 pouces, 1920 x 1080 IPS mat

Mémoire : 16 Go de RAM DDR4

Stockage : 256 Go SSD

Biométrie : lecteur d’empreintes digitales

Webcam : 720p avec obturateur de confidentialité et reconnaissance faciale Windows Hello

Côté gauche : port USB-C Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen 1 (toujours allumé), HDMI 1.4, prise casque 3,5 mm

Côté droit : USB-A 2.0 Gen 1, gigabit ethernet, verrou Kensington

Système d’exploitation : Windows 10 Professionnel

Poids : 3,51 livres (4,19 livres avec bloc d’alimentation)

Dimensions : 0,70 x 12,75 x 8,66 pouces

Jared Newman / IDG Voici, une rare observation de prise Ethernet.

Lenovo vend de nombreuses autres variantes, y compris celles avec les processeurs Core i3, Core i7 et AMD Ryzen 5, bien que le site Web de la société rende les prix difficiles à évaluer. (Le modèle de base Core-i3, par exemple, a un prix catalogue de 1 249 €, soit 200 € de plus que ce que TigerDirect facture pour notre unité d’examen, mais il est descendu à 600 € dans une vente du Memorial Day.) Attendez-vous à dépenser dans le quartier de 1 000 € pour tout sauf la configuration la plus basique.

Dans tous les cas, le manque d’options discrètes de GPU et de CPU de la série H place le ThinkPad E14 dans le domaine des ordinateurs portables de productivité de bureau, un point qui est souligné par la rare observation d’un port Ethernet sur son côté droit. Lenovo dit qu’il propose une option pour les graphiques Nvidia GeForce MX450, mais à l’heure actuelle, elle n’est pas disponible sur le site Web de l’entreprise.

Conception et affichage

Esthétiquement parlant, l’E14 est à peu près le ThinkPad par excellence, jusqu’au nœud du trackpoint, au trio de boutons du trackpad, au châssis noir et aux accents rouges. Son boîtier en plastique lourd n’a pas de flexion discernable, et il répond à un éventail d’exigences de robustesse selon la norme MIL-STD 810H.

Jared Newman / IDG Ce n’est pas le ThinkPad le plus fin ou le plus léger de Lenovo, mais il est robuste.

L’écran non tactile se replie à un angle de 180 degrés. Alors que son niveau de luminosité de 300 bits est plutôt faible pour un ordinateur portable haut de gamme, la finition mate aide à contrer l’éblouissement si vous travaillez à l’extérieur. A luminosité maximale, l’écran était parfaitement lisible même avec le soleil dans mon dos.

Pavé tactile et clavier

Parce qu’il s’agit d’un ThinkPad, vous pouvez vous attendre à des touches volumineuses avec de nombreux retours tactiles. Et mon soupçon avec le ThinkPad E14 est que l’épaisseur de l’ordinateur portable permet au clavier rétroéclairé d’être encore plus gros.

Ce sont des compliments. Alors que certaines personnes pourraient préférer une sensation plus légère, j’adore voyager sur les claviers ThinkPad, et le E14 en offre plus que certains autres modèles. Le X1 Nano susmentionné, par exemple, a moins de profondeur et ses touches tombent avec un claquement, par rapport à une bosse tactile douce sur le E14.

Jared Newman / IDG Le clavier est magnifique, mais le trackpad est un peu à l’étroit.

Si seulement le trackpad pouvait suivre. Pour un ordinateur portable de 14 pouces, le trackpad E14 est petit, surtout avec sa rangée de boutons de souris dédiée sur le dessus. Le plus gros problème a à voir avec la friction. Le trackpad E14 n’est tout simplement pas aussi fluide que les modèles de la plupart des autres ordinateurs portables dans la fourchette de prix de 1 000 € et plus, de sorte que votre doigt peut se coincer lorsqu’il glisse sur l’écran.

Webcam, sécurité, audio et extras

L’approche viande et pommes de terre du ThinkPad E14 s’étend à sa webcam et à ses haut-parleurs. Le premier est une caméra de résolution 720p similaire à celle de la plupart des autres ordinateurs portables Windows, tandis que le second produit un son assez fort mais manquant de netteté haut de gamme. Avec une paire de haut-parleurs de 2 watts montés sur le châssis de l’ordinateur portable, leur marque Harman Kardon et leur réglage Dolby personnalisé ne peuvent pas faire grand-chose.

Lenovo a cependant couvert ses bases de sécurité. Un lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation le long du côté droit du ThinkPad E14, et l’appareil photo prend en charge Windows Hello afin que vous puissiez vous connecter avec votre visage uniquement. Comme d’autres ordinateurs portables Lenovo haut de gamme, l’E14 dispose également d’un obturateur de confidentialité de la caméra physique qui affiche un point rouge lorsqu’il couvre l’objectif.

Jared Newman / IDG Effleurer l’obturateur de confidentialité couvre l’appareil photo (et désactive la reconnaissance faciale).

A noter également : le logiciel Vantage de Lenovo possède des fonctionnalités de personnalisation utiles. Vous pouvez échanger les touches de fonction et Ctrl sans passer par le BIOS, modifier les niveaux de luminosité et de contraste de l’appareil photo et définir un seuil de charge maximal (pour éviter l’usure de la batterie si elle est branchée la plupart du temps). Lenovo vous permet même de personnaliser la touche F12 pour lancer des applications, des sites Web ou des commandes clavier spécifiques.

Performance

En tant qu’ordinateur portable professionnel doté d’un processeur Intel Core i5-1135G7, le Lenovo ThinkPad E14 offre à peu près ce à quoi vous vous attendez en termes de performances, grâce à sa durée de vie de la batterie et à ses graphismes.

Commençons par PCMark 10, mais gardez à l’esprit que le graphique ci-dessous est légèrement trompeur. Nous n’obtenons pas souvent d’ordinateurs portables Core i5 auprès des fournisseurs, donc quelques-uns des ordinateurs portables de notre comparaison utilisent à la place des puces Core i7. Nous nous attendions à ce que ces puces plus puissantes s’en sortent mieux dans PCMark, mais le ThinkPad E14 n’a pas pris trop de retard avec un score de 4 578. Comparé aux puces Core i5 de l’Envy 14 de HP et de la Surface Pro 7+ de Microsoft, l’ordinateur portable de Lenovo se situe quelque part entre les deux.

Jared Newman / IDG Le ThinkPad E14 est arrivé juste derrière les ordinateurs portables dotés de meilleurs processeurs.

Plus surprenant peut-être, le ThinkPad E14 s’est rapproché du sommet de notre test HandBrake, qui consiste à encoder un gros fichier vidéo. Parce que ce test soumet les ordinateurs portables à des charges soutenues et lourdes, c’est une bonne mesure d’endurance. Le boîtier volumineux de l’E14 lui donne probablement plus d’espace pour dissiper la chaleur par rapport à certains ordinateurs portables plus lisses et plus minces alimentés par Core i7.

Jared Newman / IDG Le ThinkPad E14 a encodé notre fichier vidéo en 44 minutes, pas mal pour un ordinateur portable de bureau.

Le ThinkPad E14 a également réalisé de solides performances dans Cinebench, qui est l’opposé de HandBrake, un test rapide des performances mono et multi-thread.

Jared Newman / IDG Avec des scores de 954 (multi-thread) et 204 (mono-thread), le ThinkPad E14 n’a eu aucun problème avec les performances en courtes rafales.

Malheureusement, ce n’était pas le cas lors de notre test d’épuisement de la batterie, où le ThinkPad E14 a duré 10 heures et 48 minutes de lecture vidéo en boucle. Bien que le ThinkPad E14 n’ait aucune caractéristique évidente de décharge de la batterie, la batterie elle-même est plutôt petite, avec une capacité de charge complète de 45 730 Wh. Nous voyons fréquemment des ordinateurs portables dans la plage de 50 000 à 60 000 Wh, et ils ont, de manière prévisible, une bien meilleure autonomie de la batterie. L’E14 peut manquer une journée de travail complète. La bonne nouvelle est qu’il peut se recharger à 80 % de sa capacité en une heure environ.

Jared Newman / IDG 10 heures et 48 minutes ne sont pas terribles pour notre test de réduction vidéo, mais d’autres ordinateurs portables modernes minces et légers ont duré beaucoup plus longtemps.

Le ThinkPad E14 n’est pas une excellente option pour les jeux, sans surprise. Même si vous pouviez convaincre votre responsable informatique de vous laisser installer Steam sur cet ordinateur portable, son score Time Spy de 1 082 est bien inférieur à celui des autres ordinateurs portables dotés de graphiques Iris Xe.

Jared Newman / IDG Au cas où vous ne pourriez pas le dire en le regardant, le ThinkPad E14 n’est pas un ordinateur portable de jeu.

Un ordinateur portable sans surprises

Avec le ThinkPad E14 Gen 2, vous savez exactement ce que vous allez obtenir. C’est un ordinateur portable professionnel de base avec une solide sélection de ports, des performances de productivité décentes et un écran antireflet de base. Sa caractéristique la plus exemplaire est son clavier, mais cela est contrebalancé par un trackpad décevant et une autonomie de batterie moyenne. La base pourrait faire pire, mais elle pourrait aussi probablement faire un peu mieux.

