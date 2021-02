Test du HP Spectre x360 14: luxueux, avec une longue durée de vie de la batterie

Le luxueux HP Spectre x360 14 est de retour avec un nouveau bling – le processeur Tiger Lake d’Intel. Les résultats sont aussi impressionnants que nous l’avions espéré, avec certains des scores de référence multicœur les plus rapides que nous ayons jamais vus.

Les fonctionnalités vous gâtent autant que la vitesse. Avec son écran spacieux, ses graphismes puissants et sa durée de vie exceptionnelle de la batterie, le Spectre x360 14 plaira aux amateurs de productivité et aux créateurs de contenu. La reconnaissance faciale et d’empreintes digitales, un obturateur de caméra physique et un port Thunderbolt 4 complètent les avantages.

Caractéristiques

Jetons un coup d’œil sous le capot du modèle HP Spectre x360 (1Q881AV) que nous avons examiné, actuellement à 1590 € sur HP.com:

CPU: Intel Core i7-1165G7 à quatre cœurs

Intel Core i7-1165G7 à quatre cœurs Mémoire: 16 GB

16 GB Graphique: Intel Iris Xe

Intel Iris Xe Espace de rangement: Disque SSD PCIe NVMe M.2 de 512 Go

Disque SSD PCIe NVMe M.2 de 512 Go Afficher: 13,5 pouces, 1920 x 1280 IPS tactile

13,5 pouces, 1920 x 1280 IPS tactile Webcam: 720p avec obturateur de caméra physique

720p avec obturateur de caméra physique Connectivité: Thunderbolt 4, SuperSpeed ​​USB 5Gbps Type-C, SuperSpeed ​​USB 5Gbps Type-A, lecteur de carte mémoire MicroSD

Thunderbolt 4, SuperSpeed ​​USB 5Gbps Type-C, SuperSpeed ​​USB 5Gbps Type-A, lecteur de carte mémoire MicroSD La mise en réseau: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Biométrie: Reconnaissance faciale IR, lecteur d’empreintes digitales

Reconnaissance faciale IR, lecteur d’empreintes digitales Capacité de la batterie: 66,5 wattheures

66,5 wattheures Dimensions: 11,75 x 8,67 x 0,67 pouces

11,75 x 8,67 x 0,67 pouces Poids mesuré: 3 livres (ordinateur portable), 0,6 livre (adaptateur secteur)

Deux autres SKUsRemove Spectre x360 14 lien non produit sont disponibles sur HP.com. Une version moins chère à 1300 € avec un processeur Core i5-1135G7, 8 Go de RAM au lieu de 16 Go et un SSD plus petit de 256 Go avec 16 Go de mémoire Intel Optane. Un modèle plus cher à 1 960 € présente les mêmes spécifications de base que notre modèle d’examen, à l’exception d’un disque de stockage beaucoup plus grand de 2 To et de l’ajout de l’écran de confidentialité Sure View de HP. Une quatrième version Spectre x360 qui est une exclusivité Best Buy Supprimez le lien non produit avec un écran OLED de 3000 x 2000 pixels et un SSD de 1 To avec 32 Go de mémoire Optane.

Notre modèle de milieu de gamme manque certaines subtilités, mais il ne lésine pas sur la RAM ou le processeur. Son processeur Core i7-1165G7 et ses 16 Go promettent de délivrer de sérieux chevaux. Le GPU Intel Iris Xe intégré sera un plus pour les créateurs de contenu mobile, tandis que le rapport 3: 2 de l’écran 13,5 pouces du Spectre x360 (une première pour la série Spectre) facilitera le travail avec de longs documents Word ou des feuilles de calcul Excel .

Thunderbolt 4 fait la une des solides options de connectivité du Spectre. Il existe un support Wi-Fi 6 pour ceux qui possèdent des routeurs de pointe. En plus des options d’empreintes digitales et infrarouges faciales, il y a même un stylet HP Tilt Pen rechargeable compatible MPP 2.0 inclus dans la boîte.

Ben Patterson / IDG Le Spectre x360 14 est équipé d’un port Thunderbolt 4, idéalement situé dans son coin arrière droit.

Le Spectre x360 14 est livré avec la suite HP Command Center, qui vous permet de gérer la façon dont l’ordinateur portable jongle avec ses ressources. Tout d’abord, Smart Sense: lorsque votre ordinateur portable est alimenté par batterie, il optimise les performances en fonction de vos applications ouvertes. Vous pouvez passer aux modes plus traditionnels «Équilibré», «Cool», «Silencieux» et «Économie d’énergie», tandis qu’un mode «Performance» vous permet de retirer les butées.

Le centre de commande dispose également d’un booster de réseau qui prend en charge les tâches de qualité de service pour les applications gourmandes en bande passante, tandis qu’un mode de mise au point vous aide à vous concentrer sur la tâche à accomplir en atténuant les fenêtres non actives. Pour compléter les fonctionnalités du centre de commande, un mode Couleur adaptative ajuste la température de couleur de l’écran en fonction de la lumière ambiante. La commande d’affichage peut régler l’écran pour la précision des couleurs. Enfin, une fonction astucieuse de «détection dans le sac» optimise la consommation d’énergie du Spectre et le maintient au frais lorsqu’il est assis dans un sac ou un sac à dos.

Le Spectre x360 14 porte la marque Intel Evo, ce qui signifie qu’il est conçu selon certaines spécifications: processeurs Core i5 ou Core i7 de 11e génération, un écran de 12 à 15 pouces avec une résolution Full HD minimale, un châssis ne dépassant pas 15 mm d’épaisseur et La technologie de réglage dynamique d’Intel, qui permet d’optimiser la durée de vie de la batterie en équilibrant intelligemment les charges de travail du processeur et du processeur graphique.

Conception

Les ordinateurs portables HP Spectre x360 sont depuis longtemps des créatures élégantes et magnifiques, et ce nouveau Spectre x360 14 n’est pas différent. Les bords taillés en pierres précieuses et les charnières dorées du Spectre sont toujours aussi saisissants. L’ordinateur portable a une sensation solide et premium.

Ben Patterson / IDG La conception taillée en forme de gemme du HP Spectre x360 14 lui confère un look élégant et élégant.

Bien sûr, «solide» est une belle façon de dire que le Spectre x360 14 se sent un peu lourd. Ayant été gâté par une série de systèmes plus légers au cours des dernières semaines, je pouvais sentir la différence. Sur le plan positif, le poids du Spectre comprend une généreuse batterie de 65 wattheures et, comme nous le verrons un peu plus tard, cela rapporte de gros dividendes sur le courant alternatif.

Afficher

Le HP Spectre x360 14 est le premier de sa famille à proposer un rapport hauteur / largeur de 3: 2 sur son écran. Oui, vous verrez une boîte aux lettres plus volumineuse lorsque vous regardez des films en plein écran, mais vous défilerez moins lorsque vous travaillerez sur de longs documents ou des feuilles de calcul. C’est un compromis équitable pour les professionnels mobiles.

Ben Patterson / IDG Avec sa conception 2-en-1, l’écran du HP Spectre x360 14 peut être pivoté tout autour pour une utilisation sur tablette, ou vous pouvez le placer (comme on le voit ici) sur une surface plane.

L’écran du Spectre x360 14 est un plaisir à voir. Il offre des lunettes ultrafines et un rapport écran / corps de 90,33%, pour un espace de visualisation maximal. L’écran prend en charge 100% de la gamme de couleurs DCI-P2, ce qui, en plus des modes Adaptive Color et de précision des couleurs susmentionnés, devrait satisfaire les créatifs. L’écran IPS offre de larges angles de vision, mais si vous recherchez la confidentialité, vous pouvez toujours opter pour le SKU Spectre avec l’écran de confidentialité HP Sure View.

Clavier, trackpad, haut-parleurs, webcam

Le clavier du HP Spectre x360 14 offre une sensation de qualité supérieure. Les dactylographes avides (je suis l’un d’eux) apprécieront les touches clicky. Un ordinateur portable de cette taille doit ignorer le pavé numérique, mais vous obtenez une colonne de droite pour les touches Supprimer, Accueil, Page précédente / suivante et Fin.

Ben Patterson / IDG Le clavier du HP Spectre x360 14 offre une sensation de qualité supérieure.

La sélection de touches de raccourci comprend celles pour HP Command Center, le rétroéclairage du clavier (deux étapes sont disponibles) et la coupure du micro. Un autre raccourci clavier active l’obturateur physique de la caméra. En parlant de l’obturateur de la caméra, le Spectre x360 14 vous donne en fait un retour visuel lorsque l’obturateur est fermé, ce que nous souhaitons que plus de vendeurs d’ordinateurs portables mettent en œuvre.

Ben Patterson / IDG L’obturateur physique de l’appareil photo du HP Spectre x360 14 vous donne un retour visuel lorsque l’obturateur est fermé.

Le pavé tactile du Spectre x360 14 est environ 13% plus grand que les modèles Spectre précédents et permet un contrôle fluide et précis du curseur. Bien sûr, un trackpad plus grand peut attirer de fausses entrées, mais même lorsque j’ai délibérément écrasé mes paumes sur les coins inférieurs du pavé tactile, le curseur a à peine bougé.

Vous obtenez deux méthodes d’authentification biométrique avec le HP Spectre x360 14, et les deux ont bien fonctionné. Assis sur le clavier à côté de la touche Alt droite se trouve un lecteur d’empreintes digitales, qui lit de manière fiable mes balayages. Une caméra infrarouge pour la reconnaissance faciale se trouve dans le cadre supérieur de l’écran. Il a fait un si bon travail de déverrouillage de Windows pratiquement au moment où j’ai regardé l’écran, je l’ai utilisé presque exclusivement pendant mes tests.

Les haut-parleurs accordés par Bang & Olufsen sur le Spectre x360 14 sont alimentés par un ensemble de quatre haut-parleurs de déclenchement. Bien que l’audio soit correct pour les appels Zoom et OK pour la musique, n’espérez pas. En écoutant «The Ghost of Tom Joad», les voix de rechange de Bruce Springsteen semblaient relativement détaillées, mais la réponse des basses était coupée, même après avoir manipulé les paramètres d’égalisation dans l’application audio Bang & Olufsen.

J’ai été plus impressionné par la webcam 720p du Spectre x360 14. Les vidéos ont toujours un aspect granuleux et taché, mais la caméra capture des couleurs vives avec un contraste profond, et la caméra semble travailler des heures supplémentaires pour révéler le plus de détails possible. Il vous servira bien lors des appels Skype et Zoom.

Les ports

Le HP Spectre x360 14 est livré avec une poignée de ports, mais ce sont les bons. Comme avec les précédents ordinateurs portables Spectre, il y a un port Thunderbolt incliné dans le coin arrière droit, mais cette fois, nous parlons de Thunderbolt 4, qui garantit la prise en charge de deux moniteurs 4K ou d’un seul écran 8K à 60Hz, des stations d’accueil avec jusqu’à quatre ports Thunderbolt 4 et la capacité de gérer des câbles plus longs, y compris des câbles optiques de 50 mètres.

Ben Patterson / IDG Le côté gauche du HP Spectre x360 14 n’a qu’un seul port USB SuperSpeed ​​5 Gbps Type-A, pratique pour connecter des souris et des imprimantes avec des connecteurs USB-A hérités.

Vous obtenez également des ports SuperSpeed ​​USB 5Gbps Type-C et Type-A pour les appareils hérités, un lecteur de carte microSD et une prise audio combo. Étrangement, il n’y a pas de fente de sécurité pour ordinateur portable, alors réfléchissez à deux fois avant de laisser cet ordinateur portable sans surveillance chez Starbucks (vous vous souvenez d’être allé chez Starbucks?).

Ben Patterson / IDG Sur la droite, vous obtenez un lecteur de carte mémoire microSD, un port USB SuperSpeed ​​5 Gbps Type-C, une prise audio combo et Thunderbolt 4 dans le coin arrière.

