Test du HP Omen 15-ek0019TX: cet ordinateur portable de jeu plain-Jane n’est peut-être pas un looker, mais son prix est correct et il fait le travail

Après avoir passé des semaines avec ASUS fantastique gamme d’ordinateurs portables de jeu ROG, le HP Omen 15 semble un peu trop simple et carré. Ce sont tous les angles et les bords, même le logo, qui n’est qu’un morceau carré de plastique réfléchissant. En l’ouvrant, l’intérieur de l’ordinateur portable n’est pas moins clair. Les bords du repose-poignets sont nets, le rétroéclairage du clavier est coloré, mais aussi uni. Le clavier est, en fait, si simple et si simple qu’il m’a fallu plusieurs secondes pour savoir où se trouvait le bouton d’alimentation.

Ce que j’essaie de dire, c’est que cet ordinateur portable est très simple.

Cette simplicité s’étend au clavier rétroéclairé RVB, à la sensation des touches et même au logiciel de gestion système fourni, qui n’a littéralement aucun flair à proprement parler. Le design de ce dernier est fonctionnel, mais très simple. Il n’y a pas d’animations, pas de transitions entre les onglets, rien.

Le clavier est rétroéclairé RVB, oui, mais le rétroéclairage est divisé en quatre zones distinctes: trois larges bandes de couleurs et une zone WASD pour mettre en évidence les touches de mouvement. Il n’y a pas de contrôle automatique de la luminosité, ni d’effet arc-en-ciel, ni de gradation. Vous obtenez juste quatre blocs de couleur solides que vous pouvez modifier.

Il y a aussi quelque chose qui cloche sur le clavier. Normalement, mes doigts s’adaptent naturellement à la disposition du clavier d’un ordinateur portable. Sur l’Omen, ils ne l’ont pas fait. J’étais constamment en train de mal saisir des lettres, en appuyant sur Shift au lieu de Enter, etc. Je me suis habitué à la mise en page à la fin bien sûr, mais cela a pris un peu de temps.

Il peut sembler étrange que je parle de la sensation de l’ordinateur portable avant de discuter des spécifications ou des performances, mais c’est ce qui vous frappe lorsque vous prenez la machine. Il a juste l’air et se sent si… simple.

Et en parlant de spécifications, elles ne sont pas vraiment spéciales non plus. L’unité que je passe en revue, en particulier le HP Omen 15-ek0019TX, est livrée avec un processeur Intel Core i7-10750H, 16 Go de RAM, un SSD de 1 To et un GPU Nvidia GeForce 1650 Ti. Le processeur est assez puissant, mais le GPU est l’un des GPU mobiles les moins chers qui se qualifie en tant que GPU de jeu.

En regardant mes résultats aux tests, presque rien ne ressort. Vous obtenez 65 images par seconde Shadow of the Tomb Raider aux réglages moyens, 50 fps en Metro Exodus en utilisant le préréglage « Normal », 66 fps aux réglages Medium La Division 2, 53 au milieu dans Borderlands 3, et un respectable 78 fps aux paramètres normaux dans Guerre moderne. Ce sont des résultats médiocres.

Les tests de transcodage vidéo et de compilation de code ont tous deux duré environ une demi-heure, ce qui est, encore une fois, dans la moyenne.

Dans l’ensemble, la performance est, vous l’avez deviné, moyenne. Vous pouvez jouer bien sûr, mais vous devrez baisser les paramètres à moyen ou normal pour gérer un 50-60 fps jouable.

Trois choses ressortent cependant.

L’écran, qui, à 250 nits, est plus lumineux que la normale. À 85% sRGB, il est également plus coloré que l’écran moyen. Les haut-parleurs sont assez bruyants pour un ordinateur portable Windows. La gestion thermique est bonne et toute la chaleur est dissipée par l’arrière, garantissant que vos doigts sur le clavier et la main de votre souris ne soient pas grillés pendant le jeu.

Alors, est-ce que je l’achète ou pas?

Eh bien, il n’y a rien de particulier qui se démarque, mais il n’y a rien de particulier qui ne va pas avec l’Omen 15. Je suppose que vous pourriez l’acheter.

Je pencherais plus vers l’ASUS G14 ligne pour le flair esthétique et les performances, mais ces ordinateurs portables ont également tendance à fonctionner exceptionnellement chaud, ce qui peut être un problème pour les sessions de jeu plus longues. Les ordinateurs portables Lenovo Legion sont également une excellente alternative, mais ils ne sont que légèrement moins simples que l’Omen. Les ordinateurs portables économiques de MSI et la ligne ASUS TUF sont moins chers et offrent des configurations similaires pour environ 20k-30k de moins, mais les écrans qu’ils offrent sont assez terribles et j’éviterais ces modèles si je le peux.

Si vous obtenez cet ordinateur portable, la seule recommandation que j’ai est de laisser tomber les processeurs Intel et d’obtenir les configurations AMD à la place. Ce modèle i7, 1650 Ti coûte Rs 1,21 lakh. Un modèle AMD avec un Un processeur plus puissant et un GPU RTX 2060 beaucoup plus performant peuvent être obtenus pour seulement Rs 3000 de plus.

