Test du Honor MagicBook 15: un excellent ordinateur portable, mais plus fonctionnel que magique

Avantages:

Clavier

Poids

Qualité de fabrication

Les inconvénients:

Placement de la webcam

Configuration

Ports limités

La première fois que j’ai entendu parler du lancement du MagicBook 15 d’Honor en Inde, j’ai été intrigué. Regardons-nous l’équivalent Mi Notebook du monde des ordinateurs portables 15 pouces, un ordinateur portable qui établirait la base de référence par rapport à laquelle les futurs ordinateurs portables 15 pouces inférieurs à 50k seraient jugés?

Frustrant, la réponse n’est pas définitive. Le MagicBook 15 est bien conçu et certainement un bon ordinateur portable, mais il n’y a pas grand-chose à ce sujet qui repousse les limites, que ce soit sur le plan des performances, du design ou du prix.

C’est un excellent ordinateur portable, mais il est plus fonctionnel que magique.

Spécifications: ¯ _ (ツ) _ / ¯

Si vous suivez l’espace PC depuis un petit moment maintenant, vous aurez entendu le bruit d’un AMD résurgent qui fait tomber le meilleur d’Intel en termes de durée de vie de la batterie et de performances, de la façon dont Intel est maintenant celui qui joue à la capture -up.

Ces histoires sont vraies, et cet ordinateur portable est alimenté par un processeur AMD, mais ce n’est pas le processeur AMD dont tout le monde est tellement excité.

Ce que vous obtenez dans cet ordinateur portable, à la place, est un APU AMD d’une génération, le Ryzen 5 3500U (avec carte graphique intégrée Vega 8), 8 Go de RAM, un SSD PCIe de 256 Go et un écran FHD de 15,6 pouces avec une belle charnière .

Les ports comprennent un seul port USB-C, deux ports USB-A – dont l’un est évalué à des vitesses USB 2.0, un port HDMI et une prise combo 3,5 mm. Vous obtenez également une webcam contextuelle dans le clavier (oui, dans le clavier) et un bouton d’alimentation qui comprend un lecteur d’empreintes digitales compatible Window Hello.

Je suppose que Honor est allé avec le 3rd gen AMD pour maintenir le prix de l’ordinateur portable dans la gamme des sous-45k, et c’est une bonne décision, mais je ne peux pas m’empêcher de souhaiter que Honor ait essayé un peu plus dur pour un 10 plus efficacee CPU Intel de génération ou 4e unité gen Ryzen.

Le fait est qu’il n’y a pas exactement une pénurie d’ordinateurs portables de spécification similaire (ou meilleure) dans cette gamme de prix. IdeaPad S145 de Lenovo, par exemple, offre la même configuration et deux fois le stockage au même prix.

Si ce ne sont pas les spécifications, alors peut-être…

… C’est le clavier?

Je dois admettre que j’adore le clavier du MagicBook. Ce n’est pas rétro-éclairé, ce qui est décevant, mais les touches sont carrément plantées, ont une faible course et rebondissent assez rapidement pour que ma vitesse de frappe ne soit pas affectée.

Le trackpad est également assez agréable, et bien qu’il ne semble pas prendre en charge les gestes Windows, il y a juste assez de friction sur la surface pour que les doigts glissent en douceur et pour un suivi précis.

Sauf si vous êtes Lenovo, les claviers et trackpads ne vendent pas d’ordinateurs portables. Alors peut-être…

… C’est cette webcam pop-up?

Non. La webcam, qui se trouve entre les touches F6 et F7 du clavier, est mal placée et sa qualité est médiocre.

Compte tenu de son emplacement, il est impossible que vous ne montriez pas aux gens vos poils de nez, et si vous avez l’ordinateur portable sur vos genoux pendant que vous vous prélassez dans votre lit, vous allez soumettre les téléspectateurs à une vue magnifique sur votre ventre et / ou votre poitrine, selon votre confort d’inclinaison.

Même si l’ordinateur portable est sur un bureau, l’angle est moins que flatteur. et si vous êtes un peu grand, vous devrez vous pencher pour présenter votre visage en entier à la personne avec qui vous conversez.

Avoir une webcam est mieux que de ne pas en avoir – en vous regardant, Mi Notebook 14 – mais je préfère avoir des lunettes épaisses que celle mal placée.

OK, donc si ce n’est pas la webcam, alors peut-être…

… C’est le prix?

J’imagine. Le prix de Rs 43k est très raisonnable, et l’IdeaPad S145 susmentionné, qui est certainement une meilleure offre, ne le semble que parce qu’il est actuellement à prix réduit. Si rien d’autre, il y a le Lenovo IdeaPad Slim 3i, qui offre un 10 plus récent et plus puissante Processeur Intel de génération et SSD de 256 Go pour environ le même prix, et je pense que j’opterais pour le processeur plus efficace et la promesse d’une meilleure autonomie de la batterie.

Gah! Et la performance alors?

C’est bon. Pour gérer le flux de travail d’un étudiant régulier ou d’un employé de bureau, les performances sont plus que suffisantes. Le processeur Ryzen 5, bien qu’un peu vieux, n’est toujours pas en reste en ce qui concerne les chiffres Exceller ou livrer des gifs de chat à un rythme record. Le GPU Vega 8 intégré est également assez bon pour les jeux légers. J’ai vu environ 30-40 fps dans CS: GO à des réglages élevés à 1080p, ce qui est plus que jouable, et des jeux plus légers comme GRID Autosport et PUBG Lite devrait fonctionner très bien.

Si vous voulez éditer la vidéo occasionnelle ou peut-être rendre une image 3D, vous pouvez le faire aussi, mais Intel’s 10e Les processeurs Gen avec prise en charge QuickSync vous serviront mieux ici. Les nouveaux processeurs Intel ont également battu les 3 plus anciens d’AMDrd Processeurs Gen dans le rendu 3D et autres charges de travail lourdes en CPU.

À 6,5 heures, la durée de vie de la batterie est excellente pour une journée de travail et / ou de loisirs, et étant donné notre style de vie plus sédentaire et post-COVID, je doute qu’un chargeur soit de toute façon plus qu’un bras.

En parlant de chargeurs, l’ordinateur portable est livré avec un chargeur USB-C fourni avec une puissance de 65 W qui peut vous permettre d’atteindre 50% de charge en un peu moins de 30 minutes.

Les haut-parleurs sont passables, tout comme l’affichage. La gamme d’affichage a atteint un maigre 54,7% sRGB et une luminosité de 175 nits, ce qui est à peu près moyen dans cette classe d’appareils. Le rapport de contraste était d’environ 750: 1, ce qui est également moyen et bon pour les travaux lourds.

Devriez-vous acheter cet ordinateur portable?

Sûr. Si vous aimez le design, les bordures minces et le fait qu’il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation, c’est un excellent ordinateur portable. Il a également un clavier fantastique, bien que non éclairé, et à 1,53 kg, il est assez léger. Je suppose également que vous allez bien avec vos amis et collègues ayant une vue imprenable sur vos poils de nez coupés (espérons-le) et la sélection de ports limitée.

Cela étant dit, je pense que l’IdeaPad S145 de Lenovo est une meilleure offre simplement parce qu’il offre deux fois plus de stockage au même prix. Si vous avez besoin de quelque chose avec une meilleure autonomie de la batterie, vous pouvez également consulter l’IdeaPad Slim 3i avec le 10e Option CPU Gen et SSD 256 Go.

Évaluations

Construction et conception: 3,5

Clavier et trackpad: 4

Caractéristiques: 2.5

Affichage: 3

Performance: 3

Batterie: 4

Evaluation générale: 3,75

