Test du Dell XPS 13 2-en-1 9310: des côtelettes de jeu réelles dans un petit ordinateur portable

Le XPS 13 2-en-1 9310 de Dell est principalement une mise à jour évolutive du XPS 13 7390 2-en-1 que nous avons examiné l’année dernière, mais avec un changement clé. Grâce à la puce Intel Core i7-1165G7 de 11e génération, le jeu est en fait envisageable sur cet ordinateur portable de moins de trois livres.

La plupart des autres choses n’ont pas changé, et nous avons le souci du design. Mais cette amélioration des performances prêtes pour le jeu à elle seule rend le XPS 13 2-en-1 spécial.

Cet examen fait partie de notre tour d’horizon en cours des meilleurs ordinateurs portables. Allez-y pour obtenir des informations sur les produits concurrents et comment nous les avons testés.

Spécifications XPS 13 2-en-1 9310

Le XPS 13 2-en-1 de Dell établit une norme pour les ordinateurs portables Windows fins et légers qui est difficile à battre, avec un prix à égaler. Le modèle que nous avons testé (1 714 € configuré sur Dell.com) reste fidèle à sa forme. Mais les ordinateurs portables aussi petits présentent des inconvénients, sur lesquels nous reviendrons après avoir examiné les spécifications.

CPU: Core i7-1165G7 quadricœur Intel Tiger Lake de 11e génération

GPU: Graphiques Intel Iris Xe intégrés

RAM: 16 Go LPDDR4X / 3266

SSD: 512 Go Toshiba / Kioxia BG4 NVMe PCIe, soudés en permanence

Afficher: 13,4 pouces, 1920×1200, IPS 16:10, évalué à 500 nits et 90 pour cent de la gamme de couleurs DCI-P3. Compatible avec le tactile et le stylet (stylet en option), avec Gorilla Glass 5.

Sans fil: WiFi 6

Dimensions (pouces): 11,7 x 8,2 x environ un quart de pouce à un demi-pouce d’épaisseur

Nous nous sommes plaints du SSD non évolutif de cet ordinateur portable dans les générations précédentes, et une décision de conception tout aussi décevante est la sélection du port. Dell a abandonné de manière controversée le port USB-A rectangulaire bien-aimé, et il n’a jamais regardé en arrière. Les images racontent l’histoire, et vous pouvez voir sur le côté gauche de l’ordinateur portable que vous obtenez un seul port Thunderbolt 4 avec un lecteur microSD.

Et non, il n’y a pas non plus d’USB-A sur le côté droit. Dell vous offre un dongle USB-A vers USB-C, mais nous pouvons vous dire qu’à moins que vous ne le chaîniez à l’ordinateur portable, il disparaîtra dès que vous en aurez besoin. Heureusement, il existe toujours un port audio analogique, ce sur quoi vous ne pouvez pas compter maintenant qu’Asus a éliminé la prise casque de son ZenBook Flip. Non pas que cela nous dérange.

Le clavier reste également le même, ce qui est une autre considération. Bien que la mise en œuvre de Dell ne se soit pas avérée aussi sujette à la casse qu’une autre société (* toux * Apple * toux *), nous ne sommes pas fans des claviers à faible débattement pendant de longues périodes de frappe.

Cette histoire, cependant, concerne principalement le tout dernier processeur Intel de 11e génération basé sur un processus 10 nm. Avec quatre cœurs de processeur avec Hyper-Threading qui ont atteint une horloge décente, ainsi que les graphismes irréprochables d’Intel Iris Xe, cela a été un rayon de soleil pour l’entreprise. Notre aperçu complet de Tiger Lake est ici, mais nous voulions le voir implémenté dans un ordinateur portable de production qui vise un peu plus haut sur l’échelle des performances. Le XPS 13 2-en-1 est une telle machine, et il tire une quantité surprenante d’Iris Xe – assez pour rendre le jeu crédible sur un ordinateur portable fin et léger.

Performances du Dell XPS 13 2-en-1 9310

Nous allons commencer par les fondamentaux, dirigés par l’ancien Cinebench R15 de Maxon. C’est une référence de rendu 3D qui offre un moyen utile de mesurer les performances multicœurs.

Si vous regardez le graphique en bas, le premier point à retenir est de savoir à quel point le XPS 13 9310 2-en-1 est beaucoup plus rapide par rapport au seul autre ordinateur portable de 11e génération que nous ayons vu: l’Asus ZenBook Flip 13. Les deux ordinateurs portables dotés du même processeur, mais le XPS 13 2-en-1 9310 est environ 17% plus rapide par défaut. Mentionnez le refroidissement avancé de la chambre à vapeur à l’intérieur du XPS 13 2-en-1 et ce que Dell est prêt à en faire. Certains prélèvent moins de chaleur sur la coque et d’autres plus de bruit.

Nous voyons également très peu de différence entre le paramètre de performance du XPS et celui par défaut.

IDG

Alors que les fournisseurs aiment commercialiser des processeurs multicœurs et que la presse aime les exagérer, la grande majorité des applications et des tâches que la plupart des gens effectuent sur un petit ordinateur portable n’utilisent qu’un seul cœur. En exécutant Cinebench sur un seul thread, nous pouvons voir les ordinateurs portables Asus et Dell de 11e génération en tête du peloton essentiellement.

IDG

Dell XPS 13 2-en-1 9310 encodage long

Alors que Cinebench peut être considéré comme un sprint CPU qui a tendance à favoriser des vitesses d’horloge élevées, l’autre côté des performances du processeur est sa capacité à résister à une charge prolongée, en particulier dans les ordinateurs portables plus minces qui sont plus difficiles à garder au frais. Nous utilisons une ancienne version de l’utilitaire gratuit HandBrake pour convertir un film de 30 Go, 1080p à l’aide du préréglage de la tablette Android. Cette tâche peut durcir le processeur pendant 20 minutes sur un processeur 8 cœurs, jusqu’à 40 minutes sur la plupart des processeurs quadricœur, suffisamment longtemps pour stabiliser tout avantage de court boost et se concentrer sur le stress thermique au fil du temps.

Si vous regardez ci-dessous, vous pouvez voir que le XPS 13 2-en-1 9310 fonctionne relativement bien compte tenu du fait qu’il ne s’agit que d’un processeur quadricœur, mais le muscle du Ryzen 4000 d’AMD ne peut pas être touché.

Nous voyons également que si le réglage des performances du Dell ne nous a pas donné grand-chose sur les charges de travail beaucoup plus légères, sur HandBrake, laisser l’ordinateur portable faire fonctionner les ventilateurs plus fort aide un peu. Nous voyons également à nouveau le Dell surpasser facilement l’Asus ZenBook Flip 13.

Nous devons noter que le bruit du ventilateur sur le XPS 13 2-en-1 n’était pas aussi prononcé lors de son exécution HandBrake que sur certains autres ordinateurs portables. Dans l’ensemble, les chambres à vapeur sophistiquées du XPS 13 2-en-1 9310 semblent l’aider à obtenir des performances exceptionnelles parmi les ordinateurs portables de 11e génération dans sa catégorie de poids et de taille.

IDG

Notre test final qui s’appuie davantage sur le processeur est le test de travail de PCMark 8. C’est un test centré sur le processeur qui simule les tâches de productivité courantes. La plupart des ordinateurs portables modernes dépassent de loin le seuil de performances satisfaisantes sur ce test. Cela dit, c’est toujours une bonne performance pour le XPS 13 2-en-1 9310, même si peu de gens seraient en mesure de faire la différence.

IDG

Performances de jeu XPS 13 2-en-1 9310

Nous avons généralement recommandé à quelqu’un à la recherche d’une expérience de jeu d’acheter un véritable ordinateur portable de jeu, mais les cœurs graphiques des ordinateurs portables même ultra-légers se sont considérablement améliorés avec l’Iris Plus d’Intel de 10e génération, Ryzen d’AMD et maintenant l’Iris de 11e génération. Xe. Le XPS 13 2-en-1 est en fait capable de jouer à un niveau modéré que nous aurions pensé impossible il y a à peine quelques années.

Pour démontrer, nous commençons par le benchmark FutureMark Sky Diver d’UL. C’est un test synthétique, mais très fiable et reproductible. Pour prouver à quel point les graphiques Intel ont progressé, le Dell XPS 13 2-en-1 est essentiellement au sommet de la pile pour les graphiques intégrés.

IDG

Un problème avec les tests synthétiques est qu’ils ne sont pas aussi compliqués que de vrais jeux et ne se traduisent pas toujours directement en titres particuliers, nous avons donc exécuté le XPS 13 2-en-1 à travers quelques jeux. Les ordinateurs portables comparables sont tirés de notre aperçu de Tiger Lake de 11e génération et comportent une paire d’ordinateurs portables XPS 13 de 10e génération, un Lenovo Ryzen 4000 et un ordinateur portable de référence Intel utilisant sa puce Core i7-1187G7. Le Dell XPS 13 2-en-1 9310 (en bleu clair ci-dessous) dans Far Cry: New Dawn fonctionne relativement bien, avec une moyenne de 25 images par seconde à une résolution de 1 920 x 1 080, avec le jeu réglé sur son préréglage Normal. C’est suffisant pour le garder à peine devant le Lenovo Slim 7 avec son Ryzen 7 4800U.

IDG

Nous avons également couru Rise of the Tomb Raider en mode DX11 réglé sur Très haute résolution et 1920 x 1080. Les performances sont à nouveau assez justes, juste légèrement plus lentes que celles du Lenovo Slim 7. Le XPS 13 2-en-1 9310 devrait pouvoir jouer à la plupart des anciens jeux à une résolution de 1920×1080. Les jeux plus récents nécessiteront de baisser la résolution ou les paramètres de jeu. Ce n’est pas du tout un ordinateur portable de jeu, mais cela conviendra aux jeux les plus populaires.

IDG

Autonomie de la batterie XPS 13 2-en-1 9310

La métrique la plus importante pour certains n’est pas les performances du processeur, mais la durée de vie de la batterie. Pour tester cela, nous bouclons une vidéo 4K à l’aide de l’application Films et TV de Windows 10, avec l’ordinateur portable réglé sur le mode Avion et les écouteurs branchés. Nous réglons la luminosité de l’écran à une luminosité relativement élevée de 250 nits à 260 nits, ce qui est une bonne luminosité pour regarder un film dans un bureau avec les lumières allumées. La durée de vie de la batterie est en fait assez bonne, prenant plus de 14 heures pour se vider. C’est un peu plus que le Lenovo Slim 7 mais un peu moins qu’une paire d’ordinateurs portables HP Spectre x360. Le HP et le Lenovo sont tous deux équipés de batteries plus grosses.

Rappelez-vous également que l’ordinateur portable est comme votre voiture: votre kilométrage varie en fonction de la force avec laquelle vous le conduisez. Si nous voyons 14 heures dans une vidéo épuisée facile, vous pourriez avoir la moitié de cette navigation sur le Web. Économisez encore quelques heures si vous faites quelque chose de plus gourmand en CPU ou en GPU. Si vous jouez à des jeux, vous ne devriez probablement pas vous attendre à plus de trois heures au mieux.

IDG

Conclusion

Le XPS 13 2-en-1 de Dell a longtemps été la norme par rapport à laquelle juger tous les autres ordinateurs portables Intel, avec son ajustement et sa finition, et ses performances de swing-for-the-fences. Ajoutez les côtelettes de jeu crédibles montrées ici, et il y a de fortes chances que le XPS 13 2-en-1 tienne la barre pour être l’ordinateur portable convertible de 13 pouces le plus rapide utilisant la puce Core i7-1165G7. Les eaux sont certes plus troubles maintenant avec Ryzen et même les offres Apple concurrentes, nous devrons donc voir si le XPS 13 peut conserver sa position de leader.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂