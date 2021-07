Test du Chromebook Flip C214 d’Asus : pour les étudiants avec un budget serré, il a une certaine valeur

19 juillet 2021 17:14:06 IST

J’ai toujours pensé que ChromeOS est une plate-forme d’une époque révolue. Un système d’exploitation conçu pour les terribles jours des netbooks alimentés par Intel Atom, à une époque où les ordinateurs portables à petit budget n’avaient pas le courage de faire autre chose que d’exister. Mais c’était en 2011-12, quand Chrome était bon mais pas génial, quand Windows Phone était une chose, et quand le haut débit signifiait des vitesses de 1 Mbps.

Près d’une décennie plus tard, dans un monde baigné par la 4G, j’ai maintenant la chance de découvrir un ChromeOS plus rapide et plus moderne. Nous avons maintenant des applications avec lesquelles jouer, des processeurs plus rapides et plus efficaces sur lesquels s’exécuter et une interface utilisateur beaucoup plus raffinée et conviviale. Il existe même un support pour certaines applications Linux. Beaucoup de choses ont changé, mais étonnamment, beaucoup n’ont pas changé.

Qu’est-ce qu’un Chromebook ?

Un Chromebook est un ordinateur portable qui exécute ChromeOS. ChromeOS est un système d’exploitation, comme Windows ou macOS, mais conçu par Google et axé presque exclusivement sur le navigateur Chrome. Vous êtes censé travailler dans le cloud et, principalement, utiliser la suite d’applications Web, certes puissantes, de Google. En 2011, avec des vitesses Internet élevées et aucune donnée cellulaire à proprement parler, c’était un problème. En 2021, ce n’est pas le cas.

Découvrez ChromeOS en 2021

En tant qu’expérience globale, ChromeOS n’est pas trop mal. Le Chromebook que j’utilise est le Flip C214 d’Asus. Il s’agit d’un appareil économique et axé sur les étudiants, alimenté par un processeur Celeron N4020 et 4 Go de RAM. Il y a 64 Go de stockage eMMC interne extensible via microSD, quelques ports USB-C 5 Gbit/s qui prennent en charge la charge et DisplayPort, un port USB-A, la prise en charge Wi-Fi et Bluetooth 5.0 double bande, et un HD+ de 11,6 pouces écran rabattable avec entrée tactile et prise en charge du stylet.

Pour un PC fonctionnant sous Windows, ces spécifications seraient risibles. Pour ChromeOS, ils constituent une base de référence décente.

La connectivité Internet n’étant pas un problème et la plupart de mon travail étant depuis longtemps passé au cloud, travailler dans ChromeOS n’était pas un problème. Les applications Web telles que Gmail, Docs et Sheets s’ouvrent rapidement et répondent bien, et avec de puissantes applications d’édition d’images uniquement Web telles que PhotoPea et Adobe Spark prenant en charge mes besoins d’édition, l’une de mes plaintes de longue date avec les systèmes d’exploitation Web a été adressé.

Le gestionnaire de fichiers est assez puissant et meilleur que l’horrible application Files d’iPadOS. Il reconnaît même le système de fichiers NTFS et la plupart des fichiers s’ouvrent sans problème. Bien que tous les formats vidéo ne soient pas pris en charge par défaut, vous pouvez facilement utiliser un lecteur comme VLC.

Parlons performances

Les performances du C214 sont un peu mitigées.

Alors que l’interface utilisateur est rapide et que vous pouvez basculer rapidement entre les applications et les onglets, il y a une lenteur du système qui est… bizarre. C’est comme si le système d’exploitation voulait faire vos enchères aussi vite que possible, mais hésite un instant à chaque fois qu’il le doit. Ceci est particulièrement visible sur Youtube.

Appuyez deux fois sur une fenêtre YouTube pour l’afficher en plein écran et vous verrez la fenêtre s’agrandir instantanément. Dans le même temps, il restera noir pendant que l’audio est lu en arrière-plan. Une demi-seconde plus tard, la vidéo se met en place. Avancez rapidement une vidéo en appuyant deux fois sur le côté et vous verrez instantanément l’animation de l’interface utilisateur à avance rapide, mais la vidéo ne rattrapera qu’une demi-seconde plus tard.

Essentiellement, il semble que l’interface utilisateur réponde instantanément, mais tout le reste a besoin de temps pour rattraper son retard. Lorsque vous effectuez plusieurs tâches simultanément, vous avez parfois l’impression de mettre des commandes en file d’attente plutôt que de profiter d’une expérience informatique en temps réel.

Comme je l’ai dit, c’est une sorte de lenteur étrange et je soupçonne un GPU mauviette d’être le coupable ici. Un matériel peut-être plus puissant que celui fourni par le C214 offrira une expérience plus fluide.

Et puis il y a des bizarreries. Lorsque vous utilisez une application Android telle que Word, la saisie est rapide et fluide, mais mettez le texte en gras et vous ne verrez l’effet que lorsque vous passerez à la ligne suivante. La fenêtre ne suit pas le curseur, qui a également tendance à disparaître parfois, le texte est traversé par des lignes étranges, etc. Cependant, Google Docs fonctionne bien.

Puis-je vivre avec ChromeOS ? Absolument. En aurais-je envie ? Non.

Voici le problème : ChromeOS ne me dérange pas, mais je ne pense pas qu’il ait évolué au même rythme que le matériel PC, Windows 10 et macOS. C’est un système d’exploitation qui a toujours l’impression d’avoir été créé il y a une décennie. Il y a un manque flagrant de raffinement, une bizarrerie plus irritante que charmante et un manque de flexibilité qui ressemble à un obstacle.

En ce qui concerne le matériel lui-même, avec le Chromebook Asus C214, je suis à nouveau dans deux esprits à propos de l’appareil. Il est conçu pour les jeunes étudiants et l’accent est mis sur la robustesse, la réparabilité et la facilité d’utilisation. À cette fin, Asus a réussi. Le Chromebook est très robuste et c’est l’un des rares ordinateurs portables que je serais à l’aise de jeter sur un lit à 5 pieds de distance. La charnière est très robuste, le châssis n’est pas flexible et le plastique bon marché ne se raye certainement pas facilement.

L’affichage, bien qu’il manque de couleur, marque des points sur le contraste, permettant au texte de se démarquer. La durée de vie de la batterie est évaluée à 11 heures et j’ai trouvé que l’appareil me permettait facilement de traverser deux jours de travail intensif. Le clavier n’est pas rétroéclairé, mais les touches ont une texture rugueuse et adhérente, s’indexent bien et sont assez agréables à taper. Mon seul vrai reproche sont les haut-parleurs, qui ne sont utiles que dans les pièces calmes, et pour certaines émissions de télévision, même cela ne fera pas l’affaire.

Dans l’ensemble, le C214 est un appareil décent et il semble être une excellente option pour les jeunes étudiants et pour une utilisation scolaire. Mais il y a ensuite le prix et les limites de ChromeOS en tant que plate-forme d’apprentissage.

Verdict : faire les bons compromis

Dans mon esprit, je vois deux problèmes, avec les Chromebooks en général et le C214 en particulier.

Tout d’abord, il y a l’évident : ChromeOS. ChromeOS est génial si vous vivez sur le Web, mais en tant que plate-forme d’apprentissage, je pense qu’il est insuffisant. Je ne pense pas que ChromeOS puisse grandir et évoluer à mesure que les besoins informatiques de votre enfant grandissent et évoluent. Si votre enfant s’intéresse aux ordinateurs, il deviendra trop grand pour le Chromebook en un rien de temps, et le C214, contrairement à un iPad, ne peut pas servir de hub de divertissement lorsque son utilité en tant que navigateur glorifié a expiré.

Deuxièmement, il y a le prix. Le prix du C214 (Rs 24k) le place à une distance frappante de l’iPad d’entrée de gamme d’Apple (27k). L’iPad, bien qu’il lui manque un clavier, fait essentiellement tout ce que le C214 peut faire, et le fait mieux, et dans un boîtier mieux construit et plus esthétique. Si vous voulez des applications Web, vous avez Safari et Chrome, et en même temps, vous disposez d’un écosystème d’applications supérieur à explorer, d’un meilleur affichage, d’une interface utilisateur mieux conçue et plus réactive, d’un haut-parleur puissant, d’un stockage plus rapide, etc. Cependant, l’obtention d’un boîtier et d’un clavier robustes poussera le prix au-dessus de la barre des 30 000.

Vous pouvez également dépenser un peu plus de 30 000 et obtenir la puissance et la flexibilité d’un véritable système d’exploitation de bureau comme Windows 10 dans un ordinateur portable alimenté par un puissant processeur Intel Core de 10e génération ou un APU AMD Ryzen de 3e génération.

Sur un budget et en tant qu’appareil réservé aux étudiants, il y a certainement un argument à faire valoir pour le C214, mais je pense que cela vaut la peine de creuser un peu plus et de dépenser un peu plus sur un iPad ou un ordinateur portable si vous recherchez valeur à long terme.

