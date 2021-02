Test du casque RAZER Kaira Pro pour Xbox Series X

Après avoir examiné le RAZER Kaira, nous vous donnons notre avis sur le casque RAZER Kaira Pro pour Xbox One et Series X.

Il y a quelques mois, nous avons mis la main sur le casque RAZER Kaira. Ces écouteurs sont pour Xbox One et Xbox Series X. Ils peuvent également être connectés au PC, mais nous avons besoin d’un appareil Microsoft pour les connecter. Maintenant il est temps de parler de ton grand frère, des écouteurs RAZER Kaira Pro cela améliore certains aspects.

Les comparaisons entre les deux écouteurs sont inévitables. C’est pratiquement la même chose. Confortable, avec un bon son, sans fil et facile à connecter. Une fois chargé lorsque nous appuyons sur le bouton d’alimentation de la console Microsoft, qu’il s’agisse de Xbox One, Xbox Series X ou S, il détectera automatiquement les écouteurs.

RAZER Kaira Pro s’adapte très bien à nos oreilles et à notre tête. Et contrairement aux autres écouteurs, il n’y a aucune trace de câbles passant à l’extérieur. La principale différence et le confort du Pro est le micro.

Dans l’analyse du Kaira, j’ai dit qu’un problème que les écouteurs peuvent avoir est que le microphone l’a incorporé. Cela peut éventuellement nous briser et au revoir. On ne peut profiter que des casques. La version Pro a l’avantage de ne pas avoir de microphone intégré. Nous pouvons l’enlever et au cas où il serait endommagé ou cassé, nous pouvons en mettre un autre.

Xbox mais sur PC un peu régulier

Ces écouteurs sont très bons si nous voulons les utiliser dans les consoles de jeux Xbox, mais sur PC, ils ont toujours leurs défauts. Nous ne pouvons pas les connecter via USB et faire détecter et faire fonctionner nos équipements. Il me semble quelque chose d’impardonnable que j’ai déjà critiqué dans l’analyse du RAZER Kaira. Je pensais que la version Pro résolvait ce problème et offrait plus d’options, mais de la même manière, nous devons les connecter via le périphérique Xbox à notre PC.

Aussi, si nous voulons profiter de toutes les options du Kaira Pro, nous devons télécharger l’application sur Xbox. De cette façon, nous pouvons contrôler le son et même la couleur et la lumière du logo RAZER sur les écouteurs.

Caractéristiques du casque

-Xbox Wireless et Bluetooth 5.0 pour un jeu sans interruptions et faible latence à la fois sur console et mobile.

Diaphragmes en titane Razer TriForce 50 mm pour des performances audio de haute qualité.

-Microphone supercardioïde Razer HyperClear pour une qualité vocale ultra-claire.

-Microphone mobile dédié pour une communication confortable partout.

-Coussinets FlowKnit en mousse à mémoire de forme respirante pour un confort durable.

Caractéristiques

-Fréquence de réponse: 20 Hz – 20 kHz

-Impédance: 32 Ω à 1 kHz

-Sensibilité (à 1 kHz): 108 dB

-Diaphragmes: 50 mm, avec aimants néodyme

-Diamètre du coussin interne: 56 mm (largeur) x 67 mm (longueur)

-Coussinets d’oreille ovales: conçus pour couvrir toute l’oreille et avec un tissu à transfert thermique, parfait pour porter le casque pendant une longue période

-Type de connexion: direct à Xbox ou via l’adaptateur sans fil Xbox pour Windows 10

-Portée sans fil: 10 m / 30 ft

-Fréquence sans fil: 2,4 GHz / 5 GHz

-Autonomie de la batterie: jusqu’à 15 heures (avec éclairage Chroma) / 20 heures (sans éclairage Chroma)

-Microphone

-Fréquence de réponse: 100-10 000 Hz

-Rapport signal / bruit:> 60 dB

-Sensibilité (à 1 kHz): -54 ± 3 dB

– Motif de prise: unidirectionnel

-Gamme: environ 10 mètres

-Portée sans fil Bluetooth: jusqu’à 10 m / 30 pieds

-Exigences du produit

-Xbox One / Xbox One S / Xbox One X / Xbox Series X | S

-PC (Windows 10 ou supérieur) Nécessite un adaptateur sans fil Xbox pour Windows 10 (non inclus / vendu séparément)

-Dispositifs avec connectivité Bluetooth 5.0

conclusion

Les RAZER Kaira Pro sont de très bons écouteurs pour les deux dernières consoles de jeux Microsoft. Si nous avons l’adaptateur sans fil, nous pouvons l’utiliser sur PC, mais il est vendu séparément. Ils sont confortables et ont un bon son, et nous ne pouvons les utiliser que comme écouteurs et laisser le micro stocké, ce que le Razer Kaira ne peut pas faire. Dans chacun des casques, nous trouverons tout pour que, simplement en appuyant sur un bouton ou une molette, nous puissions contrôler ce que nous voulons entendre, en donnant la priorité au son du jeu ou du chat.

En bref, si vous envisagez d’acheter des casques pour Xbox One et Series X, c’est une bonne option bien qu’ils soient un peu plus chers que leurs frères RAZER Kaira. Ils vous offrent également plus d’options avec la possibilité de retirer le micro ou de changer la couleur du logo lumineux.