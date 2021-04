Test du ASUS ZenBook Pro Duo UX482E: Les doubles écrans en valent-ils la peine?

21 avr.2021 11:00:59 IST

Quand j’ai examiné le ASUS ROG Zephyrus Duo 15 l’année dernière, j’ai dit: «Je suis vendu. Je veux deux écrans sur tous mes ordinateurs portables de jeu. » Cependant, les choses sont un peu différentes avec le tout nouveau ASUS ZenBook Pro Duo.

Il n’y a rien de mal avec le Pro Duo. Il est aussi bien conçu et solidement construit que n’importe quel autre ordinateur portable haut de gamme, et ses spécifications sont correctes. Cela dit, dans ce cas, on a l’impression d’être obligé de trop sacrifier en termes d’ergonomie, juste pour le plaisir d’utiliser un écran demi-taille supplémentaire.

Le cas d’utilisation est important…

Pourquoi la différence de positions pour ce qui est essentiellement le même facteur de forme? La différence est que le ROG Zephyrus Duo est un ordinateur portable de jeu, tandis que le ZenBook Pro Duo est un ordinateur portable ordinaire pour la maison / le bureau.

Quand il s’agit d’un ordinateur portable de jeu comme le Duo, la priorité est le jeu (duh). Cet ordinateur portable sera branché et sur un bureau pendant l’utilisation, et plus important encore, vous n’utiliserez pas ce trackpad gênant pour les jeux.

Lorsque vous jouez, certaines applications et certains services améliorent considérablement votre expérience de jeu / streaming. Cela inclut (mais sans s’y limiter) les applications de chat telles que Discord, les applications de streaming telles que OBS, les applications de surveillance PC telles que HWInfo et plus encore. La raison pour laquelle ils fonctionnent si bien sur le ROG Duo est leur objectif est de fournir des informations à des fins de surveillance – vous n’avez pas besoin d’interagir avec elles. Ceci est important car les doubles écrans ne sont pas aussi simples à utiliser qu’on pourrait le croire.

Qu’allez-vous surveiller sur l’écran secondaire d’un ordinateur portable domestique / professionnel comme le Pro Duo? Avec une GeForce MX450 à l’intérieur, vous n’allez pas jouer, vous n’avez donc pas besoin d’applications de jeu. Si vous faites des recherches, cet écran secondaire est trop petit pour lire du texte ou pour prendre des notes. Si vous souhaitez utiliser des feuilles Excel, préparez-vous à faire défiler à l’infini.

Compte tenu du MX450 et du processeur à faible consommation d’énergie, il est même difficile de qualifier cette machine de créateur de contenu. Il n’y a tout simplement pas assez de grognements pour le montage vidéo sérieux ou les animations graphiques et il serait plus sage d’investir dans un meilleur GPU au lieu de cet affichage secondaire.

L’ergonomie prend un coup

Pour accueillir un écran secondaire, ASUS a dû déplacer le clavier vers le bas et le trackpad vers le bas à droite. Sur un bureau (et si vous utilisez une souris), c’est acceptable. Sur vos genoux – que ce soit au lit, dans une voiture ou même sur un siège d’avion – c’est plutôt difficile à utiliser.

Parce que le clavier et le trackpad sont juste au bord du panneau inférieur – et qu’il n’y a pas de repose-mains – vous devrez adopter une posture de style T-rex étrange lorsque vous utilisez l’appareil placé sur vos genoux. Pour ajouter à cela, comme le pavé tactile est plus haut que large, vous allez continuellement faire des va-et-vient pour faire avancer les choses.

Encore une fois, le Zephyrus Duo a les mêmes problèmes, mais on s’attend à ce que vous utilisiez cet ordinateur portable sur un bureau avec une souris. En fait, à moins que vous ne soyez à l’aise avec l’idée de ne jamais utiliser le Pro Duo comme ordinateur portable, l’ergonomie vous dérangera.

Si le design ne vous dérange pas, c’est un excellent ordinateur portable

Le ZenBook Pro Duo que j’ai examiné était équipé d’un processeur Intel Core i7–1165G7 avec Xe Graphics, d’un GPU discret Nvidia GeForce MX450, de 16 Go de RAM et d’un SSD PCIe de 1 To.

C’est une bonne configuration pour une utilisation à la maison / au bureau et pour les jeux légers dans les titres de sports électroniques tels que CS: GO et Overwatch, où vous gérerez facilement plus de 60 images par seconde avec des paramètres élevés de 1080p. Des titres plus exigeants tels que Shadow of the Tomb Raider ne fonctionneront décemment qu’à 720p bas.

L’écran secondaire surélevé permet plus de flux d’air et donc un meilleur refroidissement, ce qui se traduit par des performances améliorées par rapport à un Ultrabook ordinaire comme le ZenBook UX435EG. Cela dit, la différence de performance est minuscule et à peine perceptible dans le monde réel. La seule chose que vous remarquerez, c’est que les fans sont inaudibles.

L’écran principal est superbe, couvrant 88,2% de la gamme sRGB et atteignant 477,7 nits de luminosité maximale. Ce dernier se trouve sur le territoire d’Apple MacBook Pro, et c’est le premier appareil Windows que j’ai vu qui atteint des niveaux de luminosité aussi élevés. À plus de 1000: 1, le rapport de contraste est également excellent.

L’affichage secondaire semble être une grande amélioration par rapport à celui du ZenBook Duo original sorti il ​​y a quelques années. Les angles de vision et les rapports de contraste sont bien meilleurs, ce qui le rend beaucoup plus utilisable qu’auparavant.

Les différentes astuces logicielles d’ASUS pour aider à mieux utiliser cet écran secondaire sont également plus raffinées, ce qui permet de basculer plus facilement des applications entre les écrans et de mieux contrôler sa fonction. Pourtant, il s’agit d’un écran secondaire et non d’un périphérique d’entrée discret comme la TouchBar d’Apple et sera toujours freiné par la mauvaise prise en charge du multi-affichage de Windows 10.

Enfin, les haut-parleurs sont une grande amélioration par rapport à ce que j’ai vu sur les anciens ordinateurs portables ASUS. Ils sont suffisamment forts pour que le dialogue soit audible avec les ventilateurs de plafond ou les climatiseurs en marche, mais ils fonctionnent par le bas et fonctionnent mieux sur un bureau. Ils ne correspondent toujours pas aux MacBook d’Apple, ni même à un iPad.

À environ 120 nits – la luminosité recommandée pour les travaux de retouche photo – l’ordinateur portable m’a donné une autonomie d’un peu plus de huit heures. Étant donné qu’il y a deux écrans, c’est acceptable et suffisant pour une journée de travail complète.

Verdict: achetez-le si vous savez comment vous allez l’utiliser

Si vous avez besoin d’un bon ordinateur portable, achetez un ordinateur portable ordinaire – je vous recommande vivement le ASUS ZenBook 13 récemment lancé ou le MacBook Air M1. Le ZenBook Pro Duo, pour la plupart des utilisateurs, est susceptible d’être excessif.

Le design et les bizarreries ergonomiques du Pro Duo n’auront de sens que pour les utilisateurs expérimentés; les gens qui comprennent dans quoi ils s’embarquent et qui ont des plans clairs pour cet affichage secondaire. Même pour de tels utilisateurs, le manque de grognement dans le département CPU / GPU peut être limitant.

Le ZenBook Pro Duo est un beau concept et un appareil superbement conçu, mais malheureusement – et contrairement au Zephyrus Duo – je pense qu’il manque un cas d’utilisation clairement défini qui justifierait son achat.

