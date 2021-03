Test du Asus ZenBook 13 UM325U: l’un des meilleurs Ultrabooks que vous pouvez acheter aujourd’hui

31 mars 2021 16:15:09 IST

Je suis un joueur sur PC dans l’âme, mais en ce qui concerne les ordinateurs portables, je préfère les MacBook. Je trouve que macOS est un bien meilleur système d’exploitation pour ordinateur portable que Windows 10, et les MacBook, en particulier les nouveaux basés sur M1, tournent autour des meilleures puces à faible consommation d’Intel et d’AMD. Et en ce qui concerne l’affichage et la qualité audio, les appareils Apple sont incomparables.

Bien qu’il n’y ait rien qui puisse être fait à propos de Windows 10, il y a beaucoup à faire dans le département du matériel. Asus, avec son ZenBook 13 UM325U, me propose désormais sérieusement de changer de camp.

Le nouveau ZenBook 13 est un ordinateur portable solidement construit, et son affichage est époustouflant. Asus a également répondu à l’une de mes plaintes de longue date concernant leurs ordinateurs portables, à savoir la qualité audio, et l’introduction d’un nouveau processeur AMD Ryzen puissant prend en charge tous les problèmes d’alimentation et d’autonomie de la batterie que j’aurais pu avoir.

Mon unité d’examen était spécifiée comme suit:

CPU: AMD Ryzen 7 5700U (8 cœurs / 16 threads)

GPU: Graphiques AMD Radeon 8 cœurs

RAM: 16 Go de mémoire DDR4

Stockage: SSD 1 To

Affichage: OLED FHD 13 pouces à 60 Hz

La connectivité comprend un seul port USB-A, 2 ports USB-C, un emplacement pour carte microSD et un port HDMI. Un adaptateur audio USB-C vers 3,5 mm est inclus dans l’emballage et l’ordinateur portable prend en charge Déverrouillage du visage Windows Hello via une caméra infrarouge intégrée et un combo webcam.

Le colis ne pèse que 1,14 kg, mais rien ne semble fragile. L’ordinateur portable ressemble et se sent comme un morceau de métal méticuleusement conçu.

Parlons OLED

La plupart des smartphones ont aujourd’hui des écrans OLED, donc la plupart d’entre vous savent déjà à quel point l’OLED est incroyable. Cependant, ce n’est que sur des écrans plus grands que l’on peut apprécier à quel point l’OLED change la donne.

Asus me dit également qu’il s’agit d’un véritable panneau OLED 10 bits avec une luminosité maximale de 400 nits, accordant l’adhésion OLED du ZenBook 13 à un club sélectionné de véritables écrans compatibles HDR. La plupart des écrans ‘HDR’ ont tendance à être des panneaux de 8 bits (16,7 millions de couleurs) qui utilisent des techniques telles que le tramage pour obtenir une profondeur de couleur fausse de 10 bits (1,07 milliard de couleurs). Le faux 10 bits a toujours l’air bien, mais aboutit souvent à des artefacts autour de détails plus fins comme le texte. Je n’ai remarqué aucun de ces artefacts sur l’OLED du ZenBook 13.

En le testant moi-même, j’ai trouvé que l’écran avait une teinte légèrement verte. Il s’agit généralement d’un indicateur d’un affichage non calibré et le calibrage de l’appareil via un i1Display Pro Plus a résolu le problème de la balance des couleurs en quelques minutes. La luminosité maximale est arrivée à un impressionnant – mais pas inattendu – 421,9 nits, et le rapport de contraste était, eh bien, infini (puisque les niveaux de noir sont à 0 nits).

J’ai mesuré la gamme de couleurs à 100% sRGB et 97,7% DCI-P3, ce qui place le rendu des couleurs au même niveau que les écrans Mac d’Apple. Malheureusement, comme cela a toujours été le cas avec les ordinateurs portables Windows, c’est Windows 10 qui laisse tomber l’affichage.

Par défaut, l’écran ne peut fonctionner qu’en mode sRGB et vous ne pouvez pas activer le HDR sans brancher l’ordinateur portable au mur. C’est stupide, quand on considère que les MacBook fonctionnent par défaut en DCI-P3, et ce depuis de nombreuses années maintenant.

D’autres problèmes, tels que l’étalonnage de la luminosité en mode HDR, n’ont toujours pas été résolus dans Windows 10. Le plus souvent, cela se traduit par des images HDR avec des reflets complètement étouffés.

Pourtant, l’écran est fantastique et j’ai passé beaucoup plus de temps que je ne veux l’admettre à regarder des vidéos et des films dessus. En raison des problèmes de Windows 10 susmentionnés, la plupart d’entre eux étaient des vidéos SDR.

Enfin, le burn-in ne semble pas être un problème dont vous devez vous soucier avec le ZenBook. Le panneau Samsung utilisé ici dispose d’une protection intégrée contre les brûlures et Asus dispose également d’un économiseur d’écran qui se déclenche par défaut lorsque l’écran est resté inactif pendant un certain temps. À condition que vous ne laissiez pas la luminosité réglée au maximum tout au long, l’écran devrait facilement durer 4 ans et plus sans brûlure notable, explique Asus.

Les haut-parleurs sont super

Asus a beaucoup travaillé sur les haut-parleurs, cette fois-ci, et ils sont réellement utilisables. Malgré sa taille, les haut-parleurs du Zenbook 13 sont bruyants et le dialogue est clairement audible même dans les pièces bruyantes.

Les MacBook Pro et Air 13 pouces ont des haut-parleurs plus forts avec un peu plus de basses, mais je pense que ce ZenBook peut tenir sa place même dans cette entreprise exaltée. Asus a fait un excellent travail ici.

Vous n’obtenez pas de puce M1, mais les performances sont excellentes

Ce processeur à 8 cœurs et 16 threads d’AMD est une bête puissante. Il correspond au Core i7–1165G7 concurrent d’Intel dans les tâches monocœur, mais prend une longueur d’avance dans les tests multicœurs. Les performances du GPU sont mitigées et se situent généralement derrière l’excellente puce graphique Xe du G7.

Associé à un SSD NVMe rapide et à 16 Go de RAM, les performances dans les tâches quotidiennes sont superbes. Il n’y a pas de bégaiement dans Chrome ou lors de l’édition de grandes images dans des applications telles que Gimp. Le montage de séquences H.264 8 bits en 4K était également assez gérable en DaVinci Resolve. Cependant, les images H.265 à débit binaire élevé ont entraîné un certain bégaiement.

Le jeu léger est possible sur cette plate-forme. Les fréquences d’images ont rarement chuté en dessous de 60 CS: GO à des paramètres maximum de 1080p, et j’ai vu une moyenne de 45 fps dans les plus exigeants Shadow of the Tomb Raider à des réglages bas de 720p.

Compte tenu de la puissance de ce processeur, je suis à l’aise de recommander cet ordinateur portable aux programmeurs et même aux créateurs de contenu travaillant avec des images 4K 1080p ou 8 bits.

Une chose que j’ai oublié de mentionner est la durée de vie de la batterie, qui s’est établie à 14,5 heures (avec un écran réglé sur 120 nits ou environ 50%).

Verdict: un Ultrabook que j’aimerais posséder

L’Asus ZenBook 13 est le plus proche de tout appareil qui ait détrôné le MacBook Air M1 en tant que mon Ultrabook préféré. Si ce n’était pas pour Windows 10, je pense que cela aurait même pu réussir.

Ce ZenBook 13 n’est pas bon marché, mais il n’est pas non plus construit à bon marché. Un panneau OLED haut de gamme avec un processeur haut de gamme, d’excellentes performances de refroidissement, un châssis en métal, un pavé tactile qui se double d’un pavé numérique, d’excellents haut-parleurs et plus de 14 heures d’autonomie dans un châssis de 1,14 kg est un combo qui est difficile de dire «non», et je ne le ferai pas.

Si vous êtes à la recherche d’un Ultrabook 13 pouces et que vous ne vous souciez pas trop d’Apple, le ZenBook 13 UM325U est l’appareil qu’il vous faut.

.

