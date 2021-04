Test Drive Unlimited: Solar Crown montre sa main sur PS5, PS4

Allez, alors: qui se souvient de Test Drive Unlimited? C’était une franchise de course unique car elle fusionnait le chaos des véhicules avec des éléments de style de vie social. Par exemple, dans Test Drive Unlimited 2 sur PlayStation 3, vous pouviez visiter un casino pour jouer au poker et même acheter votre propre maison pour passer du temps. C’était un peu PlayStation Home!

Maintenant, une nouvelle bande-annonce pour Test Drive Unlimited: Solar Crown a été publiée, bien qu’il s’agisse purement d’une cinématique pré-rendue pour le coureur PS5 et PS4. Une fois de plus, l’accent est mis sur les casinos, nous nous attendons donc au même mélange de simulateur de course et de style de vie que ses prédécesseurs – même si c’est Nacon et le nouveau venu KT Racing derrière le volant cette fois.

La vidéo présente à la fois l’Aston Martin DB11 et le Range Rover SVR, bien qu’il existe des télécommandes pour diverses autres marques, comme Ferrari et Porsche. Fait intéressant, il semble que vous puissiez parier sur des voitures pendant les matchs de poker, car l’une des scènes cruciales de la bande-annonce montre une télécommande jetée parmi des jetons de poker.

Plus d’informations seront révélées en juillet, mais cela nous intéresse un peu, nous devons l’admettre. Nous avons toujours aimé Test Drive Unlimited sur le plan conceptuel, mais il n’a jamais été près de réaliser son potentiel sur PS3. La puissance supplémentaire de la PS5 et de la PS4 devrait l’aider à mieux réaliser ses ambitions, pensons-nous.