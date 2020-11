Test d’infrastructure? Intelligent et à distance

La technologie continue de renouveler et d’accélérer le passage à la numérisation. Pour que personne ne soit exclu de cette grande révolution, cependant, des infrastructures de réseaux capillaires et une rapidité de mise en œuvre sont nécessaires. Face aux nouvelles contraintes que prévoit cet automne chaud pour gérer l’urgence liée à la pandémie et, par conséquent, à l’inévitable augmentation des demandes de connexion – notamment pour le travail intelligent et la formation à distance – pouvoir se rendre «n’importe où» c’est une ambition urgente.

La numérisation doit aider encourager le changement et pour soutenir la «phase» mondiale que nous vivons. Avec l’objectif de offrir à tous les mêmes opportunités, partout sont trouvés.

Un réseau rapide qui unit tout le pays

Fibre ouverte l’ambitieux projet d’amener Internet dans toutes les régions du pays est entamé depuis longtemps, notamment dans les zones blanches: les zones les plus reculées et isolées du pays dans lesquelles d’autres opérateurs n’ont pas trouvé opportun d’investir. C’est précisément dans ces domaines qu’Open Fibre apporte, en tant que concessionnaire du plan BUL, un réseau de fibre optique ultra-large bande avec technologie FTTH – c’est-à-dire la fibre jusqu’au domicile – et dans les zones les plus reculées de FWA (Fixed Wireless Access). .

Innovation technologique: la réalité augmentée des lunettes intelligentes

Une fois le réseau en place, la phase de test commence – généralement accompagnée de temps d’attente plus longs. Pour remédier au ralentissement de l’utilisation, au moins des tronçons déjà réalisés, on a de nouveau eu recours à un solution innovante: le lunettes intelligentes. Ce sont des mini-ordinateurs qui peuvent être portés comme des lunettes qui permettent de gagner du temps et d’accélérer la phase de déploiement. Il va sans dire que leur utilisation révolutionne tous les secteurs, du transport à celui des services publics et des infrastructures. Dans le cas d’Open Fibre, le choix des lunettes intelligentes pour le déploiement s’est fait en synergie avec Infratel – la société interne du ministère du Développement économique chargée d’octroyer la carte verte aux chantiers respectant les paramètres établis dans la concession.

Enregistrer les temps

Les lunettes intelligentes, grâce à la plateforme web Smart Testing (née du système Eagle View), permettent aux techniciens de réaliser des tests à distance. Là réalité augmentée il permet de superposer des informations multimédias à ce que vous voyez avec des lunettes intelligentes (portées par un opérateur sur place). le diffusion en directd’autre part, il permet au conducteur d’essai au bureau de suivre ce que les yeux de l’opérateur voient sur le terrain, de tester et d’interagir avec lui. Une manière intelligent est rapide qui vous permet de suivre à distance plusieurs opérateurs, situés parmi les sept mille communes où Open Fiber apporte la fibre optique. Une économie de temps, argent est ressources humaines.

De la plus petite commune au grand pays-projet

Penser aux communes où ce test a déjà été réalisé est emblématique: Floresta, dans la région de Messine, la plus haute commune de Sicile avec ses plus de 1 200 mètres d’altitude; Zero Branco dans la province de Trévise; Castelvetere à Val Fortore, dans la province de Bénévent – une petite ville à la frontière des Pouilles et du Molise. A partir d’aujourd’hui, ils seront lié encore plus dans le monde. < Elisabetta Ripa – est l’étoile du Nord que nous suivons depuis que nous avons pu, avec beaucoup de difficulté, poser la première pierre de ce grand Pays du projet. Le Smart Testing est un exemple concret de la façon dont, grâce à la technologie et à la collaboration entre tous les acteurs, il est possible d’accélérer la mise à la terre d’un grand projet tel que celui qui est mené avec Infratel dans le cadre du Plan Ultra Broadband. Une infrastructure entièrement en fibre optique dont l’importance a été rendue encore plus évidente par l’urgence sanitaire à laquelle nous avons été confrontés et qui a contraint le pays à accélérer les processus de numérisation >>.