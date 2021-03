Test de RAZER Naga Pro, souris pour MMO, Battle Royale, MOBA et FPS

Après l’avoir testé et demandé, nous vous apportons l’analyse du RAZER Naga Pro, une bête de souris axée sur le jeu.

Une souris gaming avec le capteur le plus puissant de la marque RAZER? Eh bien, grâce à cela, nous avons l’une des meilleures souris que nous pouvons acheter aujourd’hui sur le marché si nous voulons quelque chose de plus pro pour nos jeux. La souris RAZER Naga Pro Il a frappé fort, étant une souris parfaite pour les jeux de compétition et pour les jeux vidéo des genres MMO, Battle Royale, MOBA et FPS.

Bien qu’elle possède l’un des capteurs les plus puissants, la meilleure chose à propos de cette souris est sa personnalisation, ce dont je parlerai très fortement dans cette revue du RAZER Naga Pro.

Une bête axée sur le jeu et plus encore

La plupart des produits RAZER sont axés sur les jeux ou pour ceux qui veulent faire des spectacles en direct. Mais vos produits peuvent être plus utilitaires et pas seulement utilisés pour les jeux. Les trois modules présentés par le RAZER Naga Pro sont destinés à différents types de jeux, en se concentrant sur les genres déjà mentionnés ci-dessus (MMO, Battle Royale, MOBA et FPS).

Chaque bouton du RAZER Naga Pro peut être personnalisé et nous pouvons avoir jusqu’à 20 boutons disponibles. La partie gauche de la souris peut être modifiée et nous pouvons avoir trois types de combinaisons différents.

Le plus gros, celui qui nous offre 12 boutons supplémentaires pour notre souris, est axé sur les jeux vidéo MOBA. Depuis le programme Synapse 3 (son téléchargement est gratuit), nous pouvons programmer différents utilisateurs et attribuer une fonction à chacun de nos boutons. Le programme nous offre des paramètres optimaux pour chaque type de jeu, mais si nous voulons aller plus loin, nous pouvons attribuer à chaque bouton ce que nous voulons.

Et je ne parle pas seulement du jeu. Cette souris est également valable pour l’édition, car j’ai une fonction attribuée à chacun des boutons du programme Photoshop. On peut même faire un clic pour ouvrir l’application que l’on veut le plus. Personnalisation à la puissance et jamais mieux dit.

Le truc ne s’arrête pas là, car en tant que bon produit RAZER, le Naga Pro a ses lumières et son logo que nous pouvons personnaliser. Nous pouvons même supprimer cette fonction et prolonger la durée de vie de la batterie de la souris. Une batterie qui nous donne déjà 100 à 150 heures d’autonomie, même si nous pouvons aussi la faire brancher facilement par câble.

Conception Razer Naga Pro

La conception de la souris RAZER Naga Pro est assez similaire à celle de ses petits frères. Son design est très ergonomique (19 x 74,5 x 43 millimètres) et possède une très bonne adhérence avec une structure en plastique et des caoutchoucs antidérapants. Cela le rend parfait lorsque nous jouons à des jeux vidéo. L’extension de jeu vidéo FPS a un caoutchouc qui empêche notre pouce droit de glisser.

Personnellement, c’est le module que j’utilise le plus. Le bouton 6 est assez bon aussi. Le bouton à douze boutons est plus compliqué à utiliser. Bien qu’avec de la pratique, nous pouvons mettre la main sur chacun des boutons, ceux-ci sont très attachés dans un petit espace. En ayant de grandes mains et de grands doigts, on peut d’abord appuyer sur plusieurs boutons en même temps. Mais j’ai déjà dit qu’avec de la pratique, nous pouvons prendre le contrôle.

Module 2 boutons: Idéal pour les jeux vidéo FPS.

Module à 6 boutons: pour les jeux Battle ROyale comme Fortnite et MOBAS

Enfin, module 12 boutons: Tous les boutons sont programmables et nous permettent d’ajouter des fonctions supplémentaires telles que l’ouverture d’autres programmes ou son utilisation au-delà des jeux MMO. Les interrupteurs sont optiques.

Spécifications techniques

Véritable capteur optique de 20000 DPI Focus + avec une précision de résolution de 99,6%.

-Jusqu’à 650 pouces par seconde (IPS) / accélération de 50 G.

-Personnalisation avancée de la distance de levage / support.

-Commutateurs optiques pour souris Razer d’une durée allant jusqu’à 70 millions de clics (M1 / M2 uniquement).

-Double connexion sans fil: HyperSpeed ​​(2,4 GHz) et Bluetooth basse consommation.

-3 plaques latérales interchangeables avec configurations à 2, 6 et 12 boutons.

-19 + 1 boutons programmables (avec panneau de 12 boutons).

-Base de souris 100% Téflon (0,8 mm d’épaisseur).

-Conception ergonomique pour droitier avec poignées latérales texturées.

-Molette de défilement tactile spéciale pour les jeux.

-Ajustements de sensibilité immédiats (niveaux par défaut: 400/800/1600/3200/6400).

-Mémoire intégrée avancée (4 profils + 1).

-Compatible avec Razer Synapse 3.

-Equipé de la technologie Razer Chroma RGB avec 16,8 millions d’options de couleurs personnalisables.

-Synchronisation des couleurs dans les appareils interconnectés.

-Câble Speedflex de 6 pieds / 1,8 m pour le chargement et l’utilisation filaire.

-Compatible avec la station de chargement de la souris Razer.

-Autonomie de la batterie: environ 100 heures avec HyperSpeed ​​Wireless, 150 heures avec Bluetooth Low Energy (estimations sans utiliser de lumière; la durée de vie de la batterie dépend des paramètres d’utilisation).

-Taille approximative: Taille approximative: 119 mm / 4,69 pouces (longueur) 74,5 mm / 2,93 pouces (largeur) 43 mm / 1,69 pouces (hauteur).

-Poids approximatif: 117 g / 0,257 lbs (sans clé électronique).

-Compatible avec Xbox One pour l’entrée de base.

conclusion

Cette souris de la marque RAZER est quelque chose d’impressionnant. Pouvoir changer les options, son capteur, ce qui est la plus grande chose que RAZER a faite aujourd’hui, et la personnalisation sont les grands avantages qu’il a sur ses concurrents et frères de la même marque. De plus, le RAZER Naga Pro bien qu’il soit axé sur le jeu, sa personnalisation peut être utilisée dans d’autres programmes.

Pour programmer les utilisateurs et leurs fonctions (y compris les couleurs), nous devons télécharger le programme RAZER Synapse. Il possède une batterie très résistante et on peut le connecter sans fil ou par câble au PC (il est même compatible avec Xbox One). Les quelques inconvénients que l’on peut faire sont le prix et qu’on ne peut pas utiliser les panneaux / modules d’autres souris RAZER (chargeurs, oui). Bien qu’il offre de nombreuses possibilités et options, le prix peut en retirer plus d’une.