Test de l’Asus ROG Strix G15 Advantage Edition : cet ordinateur portable entièrement AMD est abordable et très rapide

L’Asus ROG Strix G15 Advantage Edition obtient tous les A : AMD Ryzen 9 5900HX, AMD Radeon RX 6800M et AMD « Advantage », ce qui signifie qu’il s’agit de la première machine à répondre aux directives AMD conçues pour améliorer les ordinateurs portables de jeu de milieu de gamme. Et oui, il est également fabriqué par Asus.

Nous dirons ceci comme une annonce d’intérêt public dès maintenant : si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable abordable mais stupidement rapide avec un budget moyen, vous voudrez peut-être ignorer le reste et simplement acheter l’Asus ROG Strix G15 Advantage. Édition en ce moment (1 650 € chez Best Buy) en raison de son rapport qualité-prix époustouflant.

Si vous voulez être un peu plus prudent et terminer cette revue, nous allons d’abord décomposer ce qu’il y a à l’intérieur.

Spécifications ROG Strix G15 Advantage Edition

Asus ne lésine pas avec le ROG Strix G15 Advantage Edition. Vu le prix, les 16 Go de RAM DDR4/3200 et le SSD NVMe de 512 Go sont des composants solides, en fait très typiques de cette gamme de prix. S’ils ne vous suffisent pas, les deux pourraient être mis à niveau à une date ultérieure. Heck, l’ordinateur portable est même livré avec Windows 10 Professionnel, qui peut coûter 60 € à 70 € ou plus sur la plupart des ordinateurs portables. Voici la liste des spécifications plus longue :

CPU: AMD Ryzen 9 5900HX à 8 cœurs

GPU : AMD Radeon RX 6800M avec 12 Go de GDDR6

RAM: 16 Go DDR4/3200

Affichage: Panneau de 15,6 pouces, FHD (1920 x 1080) de niveau IPS 300 Hz avec FreeSync

Stockage: SSD NVMe 512 Go

Dimensions: 14 x 10,25 x 0,8 pouces

Poids: 5,1 livres, ajoutez 2,1 livres pour l’adaptateur secteur de 280 watts

Système d’exploitation : Windows 10 Professionnel

Connectivité

Gordon Mah Ung L’arrière de l’Asus ROG Strix G15 Advantage Edition comprend un port Ethernet Gigabit basé sur Realtek, un port HDMI pleine taille, des ports USB-C et USB-A p[ort[ort

Le ROG Strix G15 Advantage Edition localise la plupart de ses ports à l’arrière (voir l’image ci-dessus), notamment :

Un USB 3.2 Gen 1 Type-A

Un USB 3.2 Gen 2 Type-C

Un HDMI 2.0b

Ethernet Gigabit fonctionnant à partir d’un contrôleur Realtek

Comme tous les ordinateurs portables AMD que nous avons vus, le port USB-C n’inclut pas la prise en charge Thunderbolt, mais il dispose du DisplayPort ainsi que de l’USB-Power Delivery jusqu’à 100 watts.

Le côté droit de l’ordinateur portable ne comporte aucun port, ce qui est logique pour la majorité des joueurs droitiers (désolé, les gauchers). Asus intègre une autre paire de ports USB-A sur le côté gauche (voir image ci-dessous), ainsi qu’une prise combo analogique.

Gordon Mah Ung Le côté gauche du ROG Strix G15 Advantage Edition comprend une paire de ports USB-A 5 Gbit/s et une prise audio combo analogique.

Conception et qualité de fabrication

Nous devons vous avertir que si vous recherchez un ordinateur portable de jeu mince avec un corps tout en aluminium, le ROG Strix G15 Advantage Edition ne l’est pas. Le couvercle et le clavier sont en aluminium, mais le fond et les côtés sont sans vergogne en plastique.

Il est également relativement gros, à environ 28 mm (1,1 pouce) à son point le plus épais (sans compter les pieds). Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, car les ordinateurs portables plus épais ont tendance à laisser plus de place pour le refroidissement. Nous avons vu de nombreux ordinateurs portables plus minces lutter contre la limitation thermique lorsque leurs composants chauffent.

L’adaptateur secteur de 280 watts peut à juste titre être qualifié de « brique d’alimentation » compte tenu de son poids de 2,1 livres. Vous pouvez également alimenter le ROG Strix G15 sur un chargeur USB-C de 100 watts, mais ne vous attendez pas à la même expérience que le chargeur complet.

Gordon Mah Ung Vous pouvez facilement remplacer les accents de coin rouges de la ROG Strix G15 Advantage Edition par une couleur claire ou argentée. Les trois options sont incluses avec l’ordinateur portable.

Dans le cas du ROG Strix G15 Advantage Edition, Asus utilise le corps plus épais et de taille plus pour travailler dans le refroidissement. Dans une « première », la société a déclaré qu’elle avait en fait utilisé le matériau d’interface thermique en métal liquide le plus efficace sur le CPU et le GPU. Des ordinateurs portables avec du métal liquide plus efficace sur le CPU sont disponibles depuis quelques années maintenant, mais personne jusqu’à présent ne l’a utilisé sur le GPU. Les fournisseurs nous ont toujours dit qu’il était plus logique de l’utiliser sur le processeur à forte intensité de chaleur.

Clavier et pavé tactile

Le trackpad du ROG Strix G15 Advantage Edition est assez fluide, avec la prise en charge du pilote Microsoft Precision. Notre unité avait un léger « rebond » du trackpad, que nous avons vu occasionnellement lorsque le trackpad n’est pas fermement monté, entraînant un léger cliquetis. Nous pensons que c’est une anomalie de notre unité mais sommes obligés de le mentionner.

Le clavier est un clavier à dôme en caoutchouc standard avec un déplacement décent et aucun problème de mise en page majeur. Le rétroéclairage du clavier est RVB, mais éclairé par zone, plutôt que par touche. Asus fait un travail si merveilleux avec le vomi de licorne arc-en-ciel que la plupart des gens ne sauront pas faire la différence. Il y a aussi un éclairage RVB périmétrique autour de la base de l’ordinateur portable.

Webcam et haut-parleurs

Nous voulons d’abord féliciter Asus pour sa paire d’enceintes de quatre watts. Comparés à de nombreux ordinateurs portables de jeu de 15,6 pouces que nous avons testés, ils offrent beaucoup plus de basses, de milieu de gamme et de présence que la plupart des ordinateurs portables de jeu plus petits. Vous pouvez encore remercier le corps plus grand pour cela, car plus d’espace pour les haut-parleurs signifie généralement un meilleur son.

Un problème que nous avons trouvé concernait la webcam de l’ordinateur portable, que vous pouvez voir par rapport à la webcam 1080p du GE76 Raider de MSI (en haut à gauche) et à la webcam 720p d’un HP Elite Dragonfly (en haut à droite). Comme vous pouvez le voir, la webcam de l’Asus ROG Strix G15 Advantage Edition (en bas à gauche) offre des niveaux de noir profond de type OLED impressionnants.

Gordon Mah Ung La webcam de l’Asus ROG Strix G15 Advantage Edition est si petite qu’elle n’existe pas réellement.

On plaisante ! L’Asus ROG Strix G15 Advantage Edition, un nouvel ordinateur portable proposé en 2021, n’a pas de webcam. Nous pourrions comprendre, sinon d’accord, la raison pour laquelle l’entreprise a omis une webcam de l’Asus ROG Zephyrus G14 : les vrais joueurs, a suggéré Asus, achèteraient leur propre webcam haute résolution. Considérez que le ROG Zephyrus G14 a été présenté au CES en janvier 2020, dans les derniers jours innocents avant que la pandémie ne commence une vague de blocages, de travail à distance et de distanciation sociale. Avant cela, nous nous préoccupions à peine des webcams. Maintenant, près de 18 mois plus tard, omettre une webcam d’un ordinateur portable semble ridicule.

Performances du processeur

Nous avons déjà testé le Ryzen 5000 et plus particulièrement le Ryzen 9 5900HX, ainsi que la Radeon RX 6800M qui figurent dans la ROG Strix G15 Advantage Edition. Pour voir comment ils fonctionnent tous ensemble dans cet ordinateur portable, nous allons commencer par quelques tests de processeur.

Le score de l’ancien Cinebench R15 de Maxon dit à peu près tout. Ce test de modélisation 3D privilégie les cœurs performants. Le ROG Strix G15 Advantage Edition gagne gros, même contre les ordinateurs portables qui pèsent plus ou utilisent des processeurs de bureau.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

Cependant, la grande majorité des logiciels n’utilisent pas tous ces cœurs, il est donc important de se faire une idée de la vitesse à laquelle les processeurs sont sur les tâches monocœur ou monothread. Le ROG Strix G15 Advantage Edition montre à nouveau très bien – seuls l’Asus ROG Flow X13 et son Ryzen 9 5980HS le surpassent. Nous n’avons pas encore terminé un examen formel des ordinateurs portables Tiger Lake H d’Intel, mais sur la base de notre examen du Core i9-11980HK, nous nous attendons à ce que les processeurs Intel de 11e génération rendent ce combat plus intéressant.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

Notre dernier test CPU utilise une ancienne version de HandBrake pour convertir un fichier vidéo de 30 Go, 1080p à l’aide du préréglage de la tablette Android. Vous pouvez à nouveau voir que la barre rouge prend un peu moins de temps pour convertir le fichier qu’un processeur de bureau Core i9-9900K monté dans un ordinateur portable beaucoup plus grand. Ryzen 5000 est la vraie affaire.

IDG Des barres plus courtes indiquent de meilleures performances.

Performances graphiques

En ce qui concerne les performances graphiques, la grande question est de savoir comment la Radeon RX 6800M d’AMD se comporte par rapport à ce qui est en grande partie une émission entièrement Nvidia depuis des années maintenant ?

Plutôt bien, en fait. La Radeon RX 6800M ne dépasse pas les GPU pour ordinateurs portables RTX 3080 à plus haute puissance, mais c’est un concurrent de taille pour les tâches de jeu conventionnelles, comme vous pouvez le voir d’après les résultats du sous-score graphique de 3DMark.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

Passons au jeu, nous courons d’abord L’ascension du Tomb Raider à une résolution de 1920×1080 réglée sur Très élevée et en mode DX11. Vous pouvez voir que les performances du ROG Strix G15 Advantage Edition ne sont pas aussi élevées, mais elles se situent dans le voisinage de l’Asus ROG Flow X13 avec l’ordinateur portable externe GeForce RTX 3080 à 150 watts, et pas trop loin derrière le Gigabyte Aorus 17G avec son GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3080 à 105 watts.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

L’ascension du Tomb Raider est assez vieux à ce stade, cependant. Une fois que vous passez à des jeux plus modernes et plus intenses, les écarts se comblent davantage. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, en utilisant Métro Exode avec l’Extreme Preset, le ROG Strix G15 Advantage Edition est juste dans le stade avec une partie pour ordinateur portable GeForce RTX 3080 de faible puissance, ainsi qu’une partie pour ordinateur portable GeForce RTX 3080 de milieu de gamme.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

Nous vous recommandons à nouveau de lire notre critique de la Radeon RX 6800M pour des tests plus approfondis du GPU du ROG Strix G15, mais nous pouvons le résumer comme un concurrent très digne pour la grande majorité des jeux auxquels les gens jouent. Si, toutefois, vous passez à des jeux qui utilisent le lancer de rayons DirectX de Microsoft, le GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3080 de Nvidia a un net avantage. Nvidia a également un avantage dans de nombreuses applications de création de contenu. Mais pour la plupart des situations de jeu, Radeon RX 6800M se tient assez bien.

Vie de la batterie

Notre dernier test examine la durée de vie de la batterie d’un ordinateur portable en mesurant la durée pendant laquelle il peut boucler une vidéo 4K en mode avion, avec des écouteurs connectés à un volume moyen et l’écran réglé sur une luminosité relativement lumineuse de 250 à 260 nits. Pour les ordinateurs portables de jeu, nous désactivons également le RVB pendant la lecture en boucle de la vidéo.

La plupart des ordinateurs portables axés sur les jeux ont tendance à avoir une autonomie de batterie médiocre. Nous dirions que le ROG Strix G15 Advantage Edition fonctionne correctement avec un peu plus de six heures de lecture.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

Conclusion

L’Asus ROG Strix G15 Advantage Edition offre des performances CPU de premier ordre, des performances de jeu très compétitives et un rapport qualité-prix solide. Dans cette gamme de prix, nous ne pouvions trouver qu’un seul ordinateur portable de jeu basé sur un ordinateur portable GeForce RTX 3070 – la grande majorité utilisait des GPU GeForce RTX 3060 ou Nvidia de dernière génération. La plupart de ces ordinateurs portables de jeu sont également construits autour des anciens processeurs Intel de 10e ou même de 9e génération, qui sont massivement surclassés par le Ryzen 9 5900HX à l’intérieur de la ROG Strix G15 Advantage Edition.

Vous obtenez essentiellement l’un des processeurs pour ordinateurs portables les plus rapides disponibles, avec un GPU qui peut fonctionner avec le meilleur de Nvidia dans les jeux conventionnels, le tout à un prix abordable. C’est tout simplement la meilleure affaire en ville en ce moment.

