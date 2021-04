Test de l’Asus ROG Phone 5: performances exceptionnelles, fonctionnalités brillantes, mais toujours de niche

J’ai passé 10 jours avec l’Asus ROG Phone 5 et je n’arrive toujours pas à me décider.

J’ai aimé jouer à des jeux dessus, avec sa myriade d’accessoires et sans. J’adore ses haut-parleurs, j’aime son écran et j’adore à quel point le téléphone est geek et violon. Mais je ne sais toujours pas si je l’aime suffisamment pour le recommander.

Je veux dire, ce téléphone a tout. Vous obtenez un SoC Snapdragon 888, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, un superbe écran FHD + 144 Hz de 6,78 pouces, les haut-parleurs les plus puissants de tous les smartphones à ce jour (et ils sont réglés par Dirac), une batterie de 6000 mAh avec deux ports de charge et prise en charge de chargeurs 65 W, un panneau LED RVB « Aura » à l’arrière, une foule d’accessoires dont un refroidisseur actif et des contrôleurs de jeu détachables, une prise casque, des déclencheurs d’air, une caméra principale de 64 MP f / 1,8, Prise en charge du ralenti 4K 120 ips, une caméra selfie 24 MP et le meilleur système de refroidissement que j’ai vu depuis longtemps. Et tout cela pour Rs 57 999.

Cela semble presque trop beau pour être vrai, mais ce n’est pas le cas. Le téléphone est vraiment aussi bon. Alors pourquoi suis-je incertain?

Certaines fonctionnalités sont sublimes, d’autres terriblement peu intuitives

Ce téléphone est un mélange étrange d’attention minutieuse aux détails et d’une ambiance « allons-y simplement ». Par exemple, le plateau de la carte SIM marron, que vous ne manipulerez que quelques fois au cours de la durée de vie du téléphone, se détache du cadre noir du téléphone. Si vous regardez de plus près, il y a un «GLHF! (gamer-parler pour «bonne chance, amusez-vous») en relief sur la surface.

D’autre part, le port USB-C monté sur le côté est toujours couvert par le même couvercle en caoutchouc fragile, facile à perdre et-je-pense-déjà-perdu-il qui était là sur le dernier téléphone. La seule reconnaissance de son égarement est l’inclusion d’une housse de rechange dans la boîte du téléphone.

Affichage: quel est le bon taux de rafraîchissement?

Comme avec le téléphone précédent, l’écran du ROG Phone 5 est phénoménal. Il est lumineux et percutant et l’une des unités les plus précises des couleurs disponibles sur n’importe quel téléphone aujourd’hui. Asus revendique un temps de réponse incroyablement rapide de 1 ms et l’écran peut atteindre un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Par défaut, dans le mode dit « X » d’Asus, l’écran fonctionne à 120 Hz et ne vous permettra pas de passer à 144 Hz sans déconner dans le Caisse d’armurerie app.

Bien sûr, je ne peux pas distinguer 144 Hz de 120 Hz, mais c’est presque comme si Asus admettait que cette fonctionnalité était un gadget.

Quoi qu’il en soit, une fois que vous avez déterminé les paramètres à modifier, vous pouvez régler manuellement l’affichage sur un 60 Hz compatible avec la batterie ou un 144 Hz convivial pour les joueurs. Il existe également un mode adaptatif qui prend la décision à votre place.

Ensuite, il y a cette fréquence d’échantillonnage tactile de 300 Hz. Bien que la réponse soit si rapide qu’elle semble presque presciente – parfaite pour les jeux – le rejet de la paume n’est pas génial. Les cadres latéraux de ce téléphone sont très étroits et se tiennent juste comme je le fais normalement lorsque je regarde une vidéo Youtube, me fait déclencher involontairement des vidéos ou des clips à avance rapide lorsque je change légèrement de prise.

À la fin du premier jour, j’ai commencé à monter en permanence le AeroActive accessoire plus frais, donc j’aurais autre chose que l’écran sur lequel m’accrocher lors de la consommation de contenu.

Haut-parleurs: son fort et finement réglé, mais le contrôle est limité

Les haut-parleurs sont incroyables, assez forts pour noyer les haut-parleurs des ordinateurs portables, mais ils passent de à peine audibles à assourdissants en une seule étape.

Ce sont des « haut-parleurs frontaux à 7 aimants », selon Asus. Accordé par Dirac, une entreprise connue pour ses compétences dans le réglage fin de la sortie audio, ces haut-parleurs sonnent vraiment bien.

Lorsque vous jouez, la séparation stéréo est suffisamment bonne pour que vous puissiez isoler un coup de feu ou un pas. Lorsque vous regardez des films, il y a un semblant d’atmosphère et d’immersion, et lorsqu’ils sont poussés à la limite, les haut-parleurs deviennent suffisamment forts pour noyer certains haut-parleurs PC d’entrée de gamme et la plupart des haut-parleurs d’ordinateur portable que j’ai entendus.

Malheureusement, le manque de contrôle précis du volume audio est frustrant. À un certain niveau – l’audio est à peine audible, le suivant – c’est beaucoup trop fort. La transition de l’audio normal à l’audio suramplifié se fait littéralement en une seule étape (la barre de contrôle du volume change même de couleur lorsque cela se produit). Je ne peux pas comprendre pourquoi il n’aurait pas pu y avoir plus de granularité.

Je suppose qu’il y a un amplificateur secondaire en jeu ici, c’est la seule explication que j’ai pour la bosse très apparente de volume et l’augmentation pas si apparente de l’utilisation de la batterie. Mais j’aurais toujours aimé que la transition ait été plus douce.

Contrôleurs de jeu: amusants lors du jeu, maladroits quand ils ne le sont pas

Les contrôleurs de jeu détachables sont fantastiques, ils se sentent mieux que les JoyCons de la Nintendo Switch en fait. La plupart des boutons sont réactifs et tactiles, et il y a une belle résistance aux déclencheurs et aux bâtons de pouce. Cela dit, le D-pad est mou et imprécis, et le mécanisme qui relie les contrôleurs au corps est au mieux maladroit.

Les contrôleurs se fixent à une coque fragile qu’un bébé pourrait détruire, et cette même coque s’attache et se détache du téléphone et du téléphone d’une manière si maladroite que je crains de rayer le téléphone lorsque je le mets ou que je le retire.

Laissez-le simplement, dites-vous? Ce n’est pas une option. Tout d’abord, c’est moche et gênant. Ce n’est pas une coque de téléphone, c’est un mécanisme de montage pour les contrôleurs avec des contacts exposés et des bords tranchants et carrés qui coupent dans la paume de mes mains. Deuxièmement, cela rend un téléphone déjà long encore plus long. Le téléphone finit si longtemps, en fait, que les hommes peuvent enfin ressentir la frustration de ne pas pouvoir ranger leur téléphone dans les poches de leur pantalon.

Si vous optez pour la poignée de charge – clairement inspirée de la poignée de charge du Switch – où placez-vous le téléphone? La poignée n’a pas de support de téléphone, et à moins que vous n’ayez l’intention de le maintenir en quelque sorte sur vos genoux, vous aurez besoin de l’accessoire refroidisseur AeroActive – et d’une table pratique – pour pouvoir utiliser son support.

C’est vraiment dommage. Dans les jeux avec un support de contrôleur impeccable – comme Cellules mortes et Grille Autosport – l’expérience du contrôleur est transformatrice. Vous vous sentez soudainement en contrôle de votre expérience, plus délibérée et précise dans vos actions; vous pouvez jouer avec intention. On a le sentiment que c’est ce qu’aurait dû être le jeu mobile depuis le tout début.

Par ailleurs, les déclencheurs aériens fonctionnent aussi bien que la dernière fois. Si vous jouez à des tireurs compétitifs comme CoD: Mobile, les déclencheurs aériens vous donneront un avantage et valent vraiment la peine d’être payés.

En parlant de jeux, où sont-ils?

Android a un énorme problème de découverte d’applications. Les bonnes applications et jeux ont du mal à se démarquer sur un marché inondé de gains d’argent boiteux, de contrefaçons bon marché et de déchets freemium. Heureusement, Asus a reconnu ce problème et l’a reconnu. Caisse d’armurerie – l’application centrale du ROG Phone 5 qui est essentielle pour gérer les nombreuses fonctionnalités du téléphone – maintient une liste organisée de jeux qui se démarquent, dont beaucoup fonctionnent très bien avec une manette.

Bien que ce ne soit certainement pas Arcade d’Apple, Caisse d’armurerie‘s une liste organisée vaut mieux que rien.

Pour être honnête, si j’étais sérieux au sujet d’une expérience de jeu portable, je préférerais investir dans la plate-forme et la bibliothèque de jeux largement supérieures de Nintendo plutôt que dans le cauchemar financé par la publicité d’Android.

Charge rapide (et décharge)

La batterie de 6000 mAh du téléphone peut se recharger à 65 W, mais Asus n’associe qu’un chargeur de 30 W avec l’appareil. Ce n’est toujours pas mal, cependant, et vous aurez le téléphone rechargé en un rien de temps chaque fois que vous en aurez besoin. Si vous êtes préoccupé par l’impact à long terme de la charge rapide sur la durée de vie de la batterie, Asus comprend plusieurs profils de charge qui vous permettront de charger lentement le téléphone si vous en avez envie.

6000 mAh, c’est énorme, mais j’ai trouvé que la durée de vie de la batterie était inférieure à celle du téléphone ROG 3. Notre norme PCMark Le test de durée de vie de la batterie a rapporté une durée de 9 heures 12 minutes, soit 96 minutes de moins que les 10 heures 48 minutes gérées par le téléphone précédent.

Quoi qu’il en soit, cette baisse de la durée de vie de la batterie est justifiée et un petit prix à payer pour les gains massifs de performances. Les haut-parleurs sont beaucoup plus bruyants qu’ils ne l’étaient la dernière fois, et le Snapdragon 888 est une puce plus rapide et plus puissante.

De plus, le superbe système de refroidissement d’ASUS permet à cette puce de fonctionner à plein régime pendant des sessions de jeu prolongées (la plupart des téléphones accélèrent considérablement les performances après quelques minutes), ce qui en fin de compte consomme plus d’énergie, réduisant la durée de vie de la batterie.

Dans ce que je ne peux que décrire comme une décision de conception brillante, le ROG 5 prend en charge la charge par contournement lors de l’utilisation du port USB-C monté sur le côté. Plutôt que de charger les batteries pendant le jeu et de chauffer le téléphone, ce qui pourrait ralentir les performances et réduire la durée de vie de la batterie à long terme, le contournement de la charge vous permet simplement d’alimenter le téléphone directement sur l’alimentation CC sans charger la batterie! C’est une solution simple mais efficace pour contrôler les températures pendant les longues sessions de jeu.

Powerrrrrr !!!

L’étranglement est le fléau de l’existence d’un smartphone. Le SoC d’un téléphone (Snapdragon, Exynos, puces de la série A d’Apple) n’est pas conçu pour maintenir des performances maximales pendant plus de quelques minutes. Cela est également vrai pour les PC, où les processeurs atteignent rarement des performances optimales pendant plus de 120 secondes. Le ROG 5 ne semble pas avoir de telles limites.

Pour mettre cela en contexte, le OnePlus 9 Pro – un téléphone phare qui coûte 10000 roupies de plus et a des spécifications similaires – voit une baisse de performances de près de 40% sur une session de jeu d’une heure (environ 3 tours de PUBG, dire).

Le ROG Phone 5 connaît une baisse de performances de seulement 5% sur la même période.

Avec des fonctionnalités telles que la charge par contournement et des accessoires comme le refroidisseur AeroActive, vous regardez un enfer de téléphone de jeu.

J’oublie quelque chose

Ah oui, les caméras. Ils ne sont pas très intéressants, je vais donc rester bref.

Vous n’obtenez qu’un large et ultra-large à l’arrière, tous deux prenant en charge les modes nuit à longue exposition. Ils prennent des photos. Ils sont passables. La qualité d’image et le zoom ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec le OnePlus 9 Pro, le Vivo X60 Pro ou l’iPhone 12. Les caméras ont du mal avec la balance des blancs et peuvent être bruyantes à l’intérieur. Si vous vous souciez des appareils photo, achetez un autre téléphone.

La caméra selfie 24 MP est, encore une fois, bien. Le mode Portrait est correct et il y a une certaine quantité de lissage de la peau activée par défaut.

Cliquez ici pour voir des échantillons de caméras:



L’appareil photo macro 5 MP à l’arrière est vraiment nul. Il vous permet de vous concentrer beaucoup plus près que l’appareil photo principal, mais une image recadrée de l’appareil photo principal 64 MP a plus de détails et moins de bruit qu’une image non recadrée de l’appareil photo macro 5 MP.

Verdict: seuls les joueurs doivent postuler

Je pense avoir enfin compris pourquoi ce téléphone me dérangeait autant. Malgré quatre générations de téléphones ROG, il s’agit d’une plate-forme qui n’a pas encore mûri.

Asus a fait d’énormes efforts pour offrir l’expérience de jeu Android ultime, et ses ingénieurs ont proposé des solutions ingénieuses à des problèmes de longue date, mais c’est l’ensemble qui ne suffit pas.

Ce que je recherche, c’est l’expérience de jeu ciblée et raffinée que j’obtiens avec une Nintendo Switch. Ce que j’obtiens à la place, c’est une collection aléatoire d’idées brillantes qui n’ont pas eu la chance de se fondre dans une plate-forme mature. C’est un superbe téléphone, mais ce n’est pas un produit phare.

Si vous ne faites pas partie de ce groupe, ce téléphone n’est pas fait pour vous.

Si vous en êtes un, je ne peux pas penser à un meilleur téléphone pour vous que le ROG 5. Assurez-vous d’investir dans les contrôleurs si vous en prenez un, ils sont un peu janky, mais, comme je l’ai dit plus tôt, transformateurs lorsqu’il est associé aux bons jeux.

.

