Test de l’aspirateur à main Realme Techlife : ranger la maison est moins fatiguant, plus amusant

30 novembre 2021 16:04:21 IST

Les aspirateurs sont donc pas une chose indienne. Nous aimons beaucoup nos aides ménagères et le bon vieux jhaadoo (balais). Dans n’importe quelle situation, nous aurions du mal à les laisser partir. Mais cela ne veut pas dire que les aspirateurs ne se défendent pas aujourd’hui.

J’ai récemment testé l’aspirateur à main Realme Techlife et je dois dire que je suis impressionné. Ce qui était autrefois une corvée éreintante est devenu très agréable. Au prix de Rs 7 999, cet aspirateur est abordable, compact et constitue un investissement à faible risque avec des rendements élevés.

Au cours des semaines où je l’ai utilisé, il y a eu plusieurs rénovations domiciliaires, des meubles déplacés et même un immeuble qui a été démoli à proximité. La présence de poussière était constante et ce gadget ne pouvait pas mieux tomber.

Facile à monter et hyper intuitif, j’ai passé plus de temps à le charger qu’à lire le mode d’emploi, et il a encore tendance à s’essouffler au moment le plus inopportun. Mais nous y reviendrons plus tard.

La construction

L’aspirateur est composé de plusieurs pièces mobiles et amovibles. Au début, j’étais assez intimidé par cela et j’ai même parfois atteint mon fidèle balai pendant que je m’habituais à travailler avec cette machine.

L’ensemble est composé de cinq parties à l’exclusion de la brosse de nettoyage, du chargeur et d’un support mural. L’aspirateur principal abrite le bac à poussière et la batterie. Il est livré avec un bras extensible qui peut être ajouté à chacune des trois têtes pour rendre ces coins et recoins difficiles à atteindre plus accessibles.

Les deux têtes de brosse et la brosse à sol à rotation automatique aspiraient la crasse et la saleté comme par magie. La meilleure partie de l’utilisation d’un aspirateur est de ne pas avoir à faire face à ces lignes de saleté qui refusent de pénétrer dans la pelle à poussière.

Le bon

Le principal argument de vente de cet aspirateur est le prix. Il est abordable et s’adresse à la génération du millénaire qui ne peut pas s’adapter à l’horaire d’une aide ménagère. Le design élégant et entièrement blanc en fait un gadget moderne que j’ai adoré avoir à la maison. Il est également assez petit et fin pour être caché derrière une porte ou entre un placard et un mur.

La poussière est collectée dans un bac suffisamment grand à l’extrémité du corps principal. Le bac peut être vidé d’une simple pression sur un bouton et même complètement retiré de l’aspirateur pour un nettoyage plus facile. Il dispose d’un filtre HEPA qui peut être retiré, lavé en douceur et réutilisé.

Un filtre à air à particules haute efficacité peut éliminer environ 99,97 % de la poussière, du pollen, des moisissures, des bactéries et des particules en suspension dans l’air d’une taille de 0,3 micron (µm).

Le mauvais

Realme prétend que son aspirateur est «plus calme et plus silencieux», mais je ne suis pas d’accord. Cette chose est bruyante. Même s’il ne réveille pas vos voisins, il est assez bruyant. Ne pensez même pas à prendre un appel téléphonique si vous êtes n’importe où dans la maison pendant que l’aspirateur est allumé. Il n’y aura que beaucoup de Hello et de je-ne-peux-tu-entends pour accompagner la cacophonie.

Il souffle également beaucoup d’air chaud lorsqu’il est allumé. Cela conduit à une expérience utilisateur inconfortable et rend la poignée, littéralement, trop chaude pour être manipulée. À plusieurs reprises, j’ai dû faire une pause à l’aspirateur pour qu’il refroidisse alors que je venais à peine de le ramasser.

Un autre problème était la courte durée de vie de la batterie. Après sa première session de charge de cinq heures, la batterie prendrait environ 2 à 2,5 heures pour être complètement chargée. Les lumières scintillantes bleues pratiques vous permettent de savoir quand il est complètement chargé.

L’aspirateur de 1,3 kg est beaucoup plus lourd qu’un balai. Il peut être assez fastidieux de le trimballer dans votre maison. Lors du nettoyage de mon appartement à deux BHK, il y a eu plusieurs cas où je devais m’arrêter ou changer de main en raison d’une crampe.

Verdict

Même avec le mauvais, j’ai bien aimé l’aspirateur Realme Techlife. Il y avait quelques lacunes, mais ce ne sont pas des ruptures d’accord. Un aspirateur à main a toujours été quelque chose que nous avons surtout vu dans ces films hollywoodiens kitsch. Bien qu’un peu en retard, le marché indien est amorcé et prêt pour cela. Les douleurs posées par les blocages induits par COVID-19 font de l’aspirateur un gadget super pratique à avoir aujourd’hui.

Il existe déjà plusieurs aspirateurs de différents types en vente, adaptés à différents budgets. Cependant, l’aspirateur à main Realme peut être un bon point de départ pour les nouveaux utilisateurs. Il est abordable et fait le travail sans trop de soucis. Facile à utiliser, l’aspirateur rend le nettoyage de la maison moins une corvée et un peu plus amusant qu’il ne l’est autrement.

Avantages

Abordable

Compact

Convivial

Les inconvénients

Prend une éternité à charger

Se décharge rapidement

Fort

.

