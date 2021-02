Test de l’Acer Swift 3X: cet ordinateur portable léger montre la magie du Xe Max d’Intel

L’Acer Swift 3X s’appuie sur une base déjà solide en ajoutant un soupçon de sauce spéciale d’Intel.

Notre examen de l’Acer Swift 3 basé sur Intel de l’année dernière a été déchiré. «Comment évaluez-vous un ordinateur portable que vous avez vraiment apprécié, mais dont les performances sont par ailleurs décevantes?» nous avons réfléchi au début. Le Swift 3 éminemment portable a coché toutes les cases qui faisaient un excellent ordinateur portable, mais était loin derrière ses rivaux en puissance brute.

Entrez dans l’Acer Swift 3X. Le passage des processeurs Intel Core de 10e génération aux dernières offres Tiger Lake de 11e génération fournit à lui seul un important augmentation de la vitesse, mais le «X» dans le nom fait allusion à la véritable star de ce spectacle. Le Swift 3X est le premier ordinateur portable Acer doté de la nouvelle puce graphique discrète Iris Xe Max d’Intel, avec des astuces logicielles «Deep Link» qui lui permettent de s’associer – parfois – avec les graphiques Xe intégrés de Tiger Lake pour améliorer les performances des tâches de productivité. C’est également le premier ordinateur portable Intel Iris Xe Max à traverser notre banc de test.

Alors, ce «X» marque-t-il le point idéal pour les créateurs de contenu en déplacement? Cela dépend beaucoup de vos charges de travail particulières. Mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un ordinateur portable conçu avec compétence, et lorsque Deep Link d’Intel peut se dégourdir les jambes, les résultats peuvent même laisser les GPU Nvidia RTX dans la poussière.

Spécifications et fonctionnalités de l’Acer Swift 3X

Avant d’entrer dans cela, cependant, jetons un coup d’œil à la charge de l’ordinateur portable.

Acer

Acer propose deux configurations Swift 3X différentes avec Iris Xe Max. Un modèle plus abordable (900 € sur Amazon) combine le processeur quadricœur Core i5-1135G7 d’Intel, qui atteint une vitesse d’horloge de 4,2 GHz, avec 8 Go de mémoire GDDR4X et un SSD de 512 Go. Le modèle que nous testons (le SF314-510G-767Y au nom poétique, 1200 € sur Amazon) augmente cela jusqu’à un Intel Core i7-1165G7 à 4,7 GHz plus rapide, et double la mémoire et le stockage. Cela ressemble à un vol si vous pouvez utiliser le matériel supplémentaire à bon escient.

Afficher: Panneau 14 pouces 1920×1080 IPS 16: 9 avec gamme de couleurs NTSC 72%, luminosité de 300 nits

Panneau 14 pouces 1920×1080 IPS 16: 9 avec gamme de couleurs NTSC 72%, luminosité de 300 nits Processeur: Intel Core i7-1165G7

Intel Core i7-1165G7 Graphique: GPU discret Intel Iris Xe Max avec 4 Go de mémoire LPDDR4X; graphiques Iris Xe intégrés dans le processeur

GPU discret Intel Iris Xe Max avec 4 Go de mémoire LPDDR4X; graphiques Iris Xe intégrés dans le processeur Mémoire: LPDDR4X double canal de 16 Go

LPDDR4X double canal de 16 Go Espace de rangement: SSD PCIe NVMe de 1 To

SSD PCIe NVMe de 1 To Ports: 1 port USB-C 3.2 gen 2 avec Thunderbolt 4, DisplayPort et chargement USB; 2 ports USB-A 3.2 Gen 1; HDMI 2.0 pleine taille; Prise jack 3,5 mm pour casque / micro; Verrou Kensington; Puissance

1 port USB-C 3.2 gen 2 avec Thunderbolt 4, DisplayPort et chargement USB; 2 ports USB-A 3.2 Gen 1; HDMI 2.0 pleine taille; Prise jack 3,5 mm pour casque / micro; Verrou Kensington; Puissance Sécurité: Lecteur d’empreintes digitales (Windows Hello); Verrou Kensington

Lecteur d’empreintes digitales (Windows Hello); Verrou Kensington Caméra: 720p (face à l’utilisateur, avec SHDR)

720p (face à l’utilisateur, avec SHDR) Batterie: 58,7Wh (rapporté), 58,5Wh (réel)

58,7Wh (rapporté), 58,5Wh (réel) Sans fil: WiFi 6 (double bande Intel AX201 802.11ax, 2×2 MU-MIMO); Bluetooth 5.1

WiFi 6 (double bande Intel AX201 802.11ax, 2×2 MU-MIMO); Bluetooth 5.1 Système opérateur: Windows 10 Famille

Windows 10 Famille Dimensions (pouces): 12,71 x 8,35 x 0,71

12,71 x 8,35 x 0,71 Poids: 3,02 livres

3,02 livres Couleur: Steam Blue (révisé) ou Safari Gold

Steam Blue (révisé) ou Safari Gold Prix: 1200 € sur Amazon

Impressions de conception de l’Acer Swift 3X

Dans l’ensemble, l’Acer Swift 3X reflète l’ambiance qu’il recherche. Il s’agit d’un ordinateur portable petit, léger, abordable et durable destiné aux créateurs de contenu en déplacement.

Acer

Ces caractéristiques se sont rarement combinées auparavant, car les ordinateurs portables de création de contenu ont généralement un coût et un poids plus élevés en raison de leur besoin de puces graphiques discrètes. L’Iris Xe Max est un GPU discret, mais il est fondamentalement identique aux graphiques Xe intégrés dans les puces Tiger Lake d’Intel. Le Xe Max, cependant, est divisé et associé à 4 Go de sa propre mémoire LPDDR4X basse consommation, au lieu du GDDR5 ou GDDR6 de puissance supérieure habituel. Cette mise à niveau, bien que quelque peu modeste, signifie que Xe Max peut être utilisé dans des ordinateurs portables plus petits et moins chers comme le Swift 3X. Nous approfondirons plus tard les capacités du GPU discret d’Intel et de la technologie Deep Link.

L’écran IPS 1080p de 14 pouces brille à 300 nits et constitue techniquement un pas en arrière par rapport au magnifique panneau 2256×1504, 400 nits de la Swift 3 de l’année dernière, mais le passage à la norme 1080p a du sens. L’humble Iris Xe Max aurait du mal à piloter des jeux à une résolution plus élevée, tandis que la réduction du nombre de pixels et de la luminosité contribue à propulser la durée de vie de la batterie du Swift 3X à plus de 12 heures, comme vous le verrez plus tard.

Brad Chacos / IDG

L’écran IPS du Swift 3X est mieux décrit comme compétent. Cela a l’air bien, et c’est certainement mieux que les panneaux TN bon marché que l’on trouve dans de nombreux ordinateurs portables de jeu volumineux dans cette gamme de prix. Ça à l’air bon. Le seul inconvénient est sa prise en charge de seulement 72% de la gamme de couleurs NTSC dans un ordinateur portable destiné aux créateurs de contenu. Les niveaux de contraste sont également moyens, ce qui donne à l’écran un aspect quelque peu silencieux. Vous bénéficiez d’un support sRGB presque complet, mais Acer a raté une occasion d’aider à renforcer les atouts du Swift 3X en offrant une plus grande précision des couleurs. Bien sûr, cela aurait probablement également augmenté les coûts, ce qui rongerait un avantage clé pour cet ordinateur portable.

Notre autre petite plainte concerne la connectivité. Acer fait un travail décent ici. Au-delà des ports USB et audio standard, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 offrent de nombreuses capacités sans fil, une connexion HDMI pleine taille sera la bienvenue pour les créateurs qui se connectent à des moniteurs externes, et la connexion USB-C compatible Thunderbolt 4 offre toutes sortes de flexibilité avec des périphériques complémentaires (y compris des moniteurs DisplayPort). Mais encore une fois, puisque cet ordinateur portable veut séduire les créateurs, il aurait été fantastique de voir un emplacement pour carte SD intégré, même s’il est difficile de stocker autant de ports dans un ordinateur portable aussi petit.

Brad Chacos / IDG

A part ces pinaillages, nous n’avons pas de véritable reproche. Le clavier rétroéclairé, comme l’écran, est compétent, avec un design confortable et un déplacement des touches décent. Il en va de même pour le trackpad de précision. Il se sent bien et ne vous gêne pas – exactement ce que vous voulez dans un ordinateur portable pour le travail. Les haut-parleurs et la webcam 720p sont similaires bien. C’est beaucoup plus que ce que la plupart des ordinateurs portables peuvent dire.

C’est l’ensemble qui brille. Le châssis en aluminium et le repose-poignets sont esthétiques et robustes. À seulement 3,02 livres, l’ordinateur portable de 0,7 pouce d’épaisseur peut être rangé sous votre bras, tandis que l’incroyable autonomie de la batterie signifie que vous pouvez l’utiliser toute la journée de travail sans vous enchaîner à une prise murale. La combinaison de Modern Standby et du lecteur rapide d’empreintes digitales du Swift 3X signifie que vous n’aurez jamais besoin d’attendre que l’ordinateur se réveille. Ouvrez simplement le couvercle et vous serez prêt à basculer en une seconde. Associé aux autres choix de conception solides, l’Acer Swift 3X est un plaisir à utiliser, point final.

Débordant de bloatware

Brad Chacos / IDG Vous pouvez voir une tonne de bloatware dans cette minuscule partie du menu Démarrer de l’Acer Swift 3X et plusieurs applications préinstallées épinglées à sa barre des tâches.

Eh bien, une fois que vous avez éliminé le bloatware. Acer absolument étoffes ce système avec lui. Vous trouverez une version d’évaluation de Norton Antivirus installée par défaut. Les applications pour Dropbox, Firefox et Amazon sont déjà épinglées à la barre des tâches Windows. Encore plus de choses se cachent dans votre menu Démarrer, y compris des applications pour Booking.com, Facebook Messenger et Evernote. Très ennuyeux, un lien vers la page Web Planet9 démarre automatiquement le téléchargement du logiciel, ExpressVPN et un parcelle de jeux.

Pire encore, Norton et les jeux affichent de temps en temps des notifications publicitaires: «Jouez Forger des empires et recevez 10 € en crédits dans le jeu », et ainsi de suite. Ick.

Brad Chacos / IDG Ces annonces de notification contextuelle pour les jeux préinstallés sont une déception majeure.

Tout ce bloatware aide sans aucun doute le Swift 3X à atteindre son prix abordable de milieu de gamme, mais cela nuit également à l’expérience d’utilisation de l’ordinateur portable – et à 1 200 €, cette chose n’est pas vraiment bon marché pour commencer. Passez quelques minutes à tout supprimer si vous achetez cet ordinateur portable pour vous éviter une certaine frustration.

Et hé, Acer: si vous allez pelleter du bloatware dans un ordinateur portable destiné aux professionnels de la création, sélectionnez au moins des partenaires qui ne bombardent pas vos utilisateurs de pop-ups publicitaires lancinants.

Ordinateurs portables que nous comparons

Assez anti-bloatware. Il est temps de voir comment se comporte l’Acer Swift 3X.

Avant de creuser dans les repères, voici les ordinateurs portables avec lesquels nous comparerons le portable de 1200 € d’Acer et pourquoi nous les avons inclus dans nos graphiques:

L’Asus ROG Flow X13 à 1500 € nous donne un aperçu des performances des puces AMD Ryzen 8 cœurs et 16 threads rivales dans un ordinateur portable de 3 livres. Il est livré avec une carte graphique d’entrée de gamme Nvidia GeForce GTX 1650.

Le HP Spectre x360 15 à 1650 € est un ordinateur portable plus grand de 15 pouces doté d’un superbe écran OLED 4K. Plus important encore, pour nos besoins, il comprend une puce GTX 1650 et une puce Core i7-10750H à six cœurs, une configuration courante pour les ordinateurs portables de jeu qui coûtent entre 900 € et 1 500 €.

Le Lenovo IdeaPad Slim 7 à 880 € est livré avec la carte graphique d’entrée de gamme GeForce MX350 de Nvidia, une humble puce qui rivalise directement avec les cas d’utilisation prévus de l’Intel Iris Xe Max (bien que sans capacités Deep Link).

L’année dernière, l’Acer Swift 3 à 1200 €, le prédécesseur immédiat du Swift 3X. Il dispose d’une puce Intel Core i7-1065G7 de dernière génération, qui a été remplacée par le Core i7-1165G7 à l’intérieur de ce nouveau modèle.

Le Porsche Design Acer Book RS de 1400 €, un autre ordinateur portable Acer moderne. Ce portable dispose d’un processeur Core i5 de 11e génération, qui sera pratique à comparer avec le Core i7 de 11e génération du Swift 3X. Les deux ont quatre cœurs et huit threads, mais des vitesses d’horloge très différentes

Enfin, le Gateway GWTN156-3BK à 999 € nous montre ce qui est possible avec un gros ordinateur portable de jeu bruyant et économique qui se concentre entièrement sur la puissance de feu du GPU. Il associe un modeste processeur Core i3-10300H à la GeForce RTX 2060 de Nvidia, la carte graphique la plus puissante de cette comparaison.

Nous testons chaque ordinateur portable en utilisant la configuration d’alimentation prête à l’emploi définie par le fabricant. Dans le cas de la Swift 3X, c’est la «meilleure performance» du milieu de la route, qui divise la différence entre efficacité et puissance maximale. Nous n’inclurons les données d’un ordinateur portable donné que lorsque cela est pertinent pour le scénario de test en question, et uniquement si nous avons les données disponibles – nous testons les ordinateurs portables de jeu et standard avec des barrages de références légèrement différents.

Allons-y, en commençant par la star de la série.

