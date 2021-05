Test de l’Acer Predator Triton 300 SE: des performances GeForce RTX abordables dans un boîtier mince

Une plate-forme de jeu mobile avec des côtelettes de lancer de rayons qui ne briseront ni votre budget ni votre dos, l’Acer Predator Triton 300 SE propose un mélange attrayant de valeur et de performances. Avec un prix catalogue de 1400 € mais actuellement en vente chez Best Buy pour seulement 1300 €, le Predator Triton 300 SE arrive avec le processeur de pointe Tiger Lake H35 «ultraportable gaming» d’Intel, ainsi que des graphiques GeForce RTX 3060 et un design mince de 3,8 livres .

Le châssis argenté sobre du Triton donne à l’ordinateur portable un look d’entreprise, mais si vous ouvrez le couvercle, vous trouverez un écran Full HD de 14 pouces, 144 Hz, un rétroéclairage du clavier RVB à trois zones et un overclocking à une touche. Thunderbolt 4 et la durée de vie de la batterie solide rendent une bonne chose encore meilleure.

Configuration

L’Acer Predator Triton 300 SE est l’un des premiers ordinateurs portables à intégrer le processeur Intel Core série H de 11e génération «Special Edition», une puce dite H35 conçue pour une nouvelle classe de (comme le dit Intel) «jeu ultraportable ”Systèmes. Egalement à l’intérieur: un GPU GeForce RTX 3060, qui bénéficie de l’architecture RTX Ampere 2e génération de Nvidia.

Jetons un coup d’œil plus détaillé sous le capot:

CPU: Édition spéciale Intel Core i7-11375H à quatre cœurs

Édition spéciale Intel Core i7-11375H à quatre cœurs Mémoire: 16 Go de mémoire SDRAM double canal DDR4 (extensible à 24 Go à l’aide d’un seul module soDIMM)

16 Go de mémoire SDRAM double canal DDR4 (extensible à 24 Go à l’aide d’un seul module soDIMM) Graphique: GeForce RTX 3060 avec 6 Go de VRAM GDDR6

GeForce RTX 3060 avec 6 Go de VRAM GDDR6 Stockage: SSD NVMe de 512 Go

SSD NVMe de 512 Go Affichage: IPS 14 pouces 1920 x 1080 avec taux de rafraîchissement de 144 Hz, 300 nits

IPS 14 pouces 1920 x 1080 avec taux de rafraîchissement de 144 Hz, 300 nits Webcam: 720p SHDR

720p SHDR Connectivité: Thunderbolt 4, deux ports USB SuperSpeed ​​10 Gbps Type-A (un avec chargement USB hors tension), HDMI 2.1, prise audio combo 3,5 mm

Thunderbolt 4, deux ports USB SuperSpeed ​​10 Gbps Type-A (un avec chargement USB hors tension), HDMI 2.1, prise audio combo 3,5 mm La mise en réseau: Killer Wi-Fi 6 AX 1650, Bluetooth 5.1

Killer Wi-Fi 6 AX 1650, Bluetooth 5.1 Biométrie: lecteur d’empreintes digitales

lecteur d’empreintes digitales Capacité de la batterie: 60 Wh

60 Wh Dimensions: 12,7 x 8,97 x 0,7 pouces

12,7 x 8,97 x 0,7 pouces Poids: 3,8 livres (mesurées), 1,3 livres (adaptateur secteur)

En commençant par le haut, le processeur Intel H35 «Special Edition» promet des performances monothread jusqu’à 5 GHz (que nous mettrons à l’épreuve plus tard). La carte RTX 3060 devrait offrir des fréquences d’images de jeu de 1080p au nord de 60 ips et des jeux 4K «fluides», avec beaucoup de plaisir pour les yeux par lancer de rayons. Les 16 Go de RAM spacieux peuvent être mis à niveau vers des 24 Go encore plus spacieux, tandis que l’écran IPS de 14 pouces peut générer des visuels à 144 Hz (bien que vous deviez vous passer de la prise en charge de G-Sync).

À l’avenir, le disque SSD de 512 Go ne suffira pas à stocker votre bibliothèque Steam; Heureusement, le port Thunderbolt 4 et la paire de ports SuperSpeed ​​USB 10 Gbps devraient être en mesure de gérer vos besoins de stockage externe. Il n’y a pas d’Ethernet, mais vous obtenez un module sans fil à faible latence Killer Wi-Fi 6 AX1650 avec Bluetooth 5.1 et jusqu’à 2,4 Gbps de débit. Enfin, une batterie robuste de 60 Wh devrait vous aider à augmenter votre temps de jeu sur batterie, bien que, de manière réaliste, vous devriez garder l’adaptateur secteur de 1,3 livre à portée de main.

Comme avec les autres ordinateurs portables de la série Predator, le Predator Triton 300 SE est livré avec l’application PredatorSense d’Acer, qui offre le choix entre quatre modes de performance: Silencieux, qui maintient les ventilateurs de refroidissement de l’ordinateur portable aussi silencieux que possible; Par défaut, pour « usage quotidien »; Extreme, qui overclocke le CPU et le GPU tout en étranglant les ventilateurs de refroidissement; et «Turbo», qui est conçu pour «maximiser» l’overclocking tout en faisant gronder les ventilateurs de refroidissement. L’application PredatorSense vous permet d’attribuer un mode de performance (ainsi que des modes d’éclairage et de son) à des jeux spécifiques, mais l’ordinateur portable lui-même démarre toujours en mode par défaut.

Conception

Intel a fait un effort cette année pour les ordinateurs portables de «jeu ultraportables» à profil bas, alimentés par H35, qui ne lèveront pas un sourcil au travail ou sur le campus. Le Predator Triton 300 SE fin et entièrement argenté pourrait certainement passer pour l’un des systèmes Aspire d’Acer axés sur la productivité si vous ne regardez pas trop dur.

Ben Patterson / IDG L’Acer Predator Triton 300 SE coupe un profil mince et discret pour une plate-forme de jeu.

Vous ne trouverez pas de reflets rouge vif criard ici – même le logo Predator sur le coin du couvercle est relativement apprivoisé. Bien sûr, les bouches d’aération géantes sur les côtés et à l’arrière de l’ordinateur portable sont un giveaway out qu’il s’agit d’une plate-forme de jeu. Mesurant seulement 0,7 pouce d’épaisseur et pesant 3,8 livres, le Triton 300 SE pourrait être glissé dans un sac à dos, bien qu’avec son grand écran de 14 pouces, vous saurez certainement qu’il est là.

À l’intérieur du châssis du Triton 300 SE se trouve un système de refroidissement à deux ventilateurs avec des ventilateurs AeroBlade améliorés. Selon Acer, sa technologie Vortex Flow est conçue pour «créer un flux aérodynamique» grâce à des caloducs GPU et CPU dédiés, tandis que des ventilateurs «stratégiquement placés» aident à refroidir la RAM DDR, l’alimentation et d’autres composants «critiques». La solution de gestion thermique du Triton 300 SE se traduira-t-elle par des performances plus rapides? On verra bientôt.

Affichage

L’Acer Predator Triton 300 SE est livré avec un écran Full HD de 14 pouces (1920 x 1080) avec une gamme de couleurs Adobe RVB à 100% et un taux de rafraîchissement rapide mais pas exceptionnel de 144 Hz. Compte tenu du prix modéré du Triton 300 SE et de son processeur H35 de pointe, nous ne sommes pas surpris qu’Acer ait choisi de réduire un peu le taux de rafraîchissement. Si vous recherchez un ordinateur portable de jeu avec des taux de rafraîchissement dans la plage ultra-rapide 240 Hz-300 Hz, vous devrez soit augmenter votre budget (considérablement), soit opter pour un système plus abordable équipé d’un processeur plus ancienne.

L’écran IPS offre des angles de vision généralement solides. Sa spécification de luminosité maximale de 300 nits est bonne, à condition que vous gardiez le jeu à l’intérieur. L’écran est entouré de minces lunettes sur le dessus et en particulier sur les côtés, bien que la grosse lunette inférieure soit un peu une horreur. La lunette supérieure abrite d’ailleurs la webcam 720p du Triton et une matrice de trois microphones. L’écran n’est pas tactile, mais c’est courant pour un ordinateur portable de jeu.

Clavier, pavé tactile et haut-parleurs

Le clavier du Triton 300 SE dispose d’un rétroéclairage RVB à trois zones, que vous pouvez contrôler via l’application PredatorSense. Vous pouvez choisir parmi sept profils d’éclairage dynamiques, allant de «Breathing» et «Neon» à «Wave» et «Zoom», ou vous pouvez créer vos propres motifs statiques.

Ben Patterson / IDG L’Acer Predator Triton 300 SE est livré avec des touches silencieuses et un rétroéclairage du clavier RVB à trois zones.

En ce qui concerne le clavier lui-même, les touches plates du Triton 300 SE offrent beaucoup de déplacements et sont pratiquement silencieuses. Les joueurs qui préfèrent une action fluide et linéaire (idéale pour ceux qui veulent faire flotter leurs doigts sur le clavier) pourraient ne pas aimer la bosse solide et tactile au point d’actionnement, mais encore une fois, c’est normal compte tenu de la gamme de prix de l’ordinateur portable. .

Le clavier du Triton 300 SE ne dispose pas de touches de raccourci de lecture multimédia, mais il existe une touche dédiée qui lance l’application PredatorSense. Un bouton «Turbo» à une touche se trouve au-dessus du côté gauche du clavier. Positionnée directement – et de manière inquiétante – au-dessus du bouton PredatorSense se trouve la touche Marche / Arrêt, qui met immédiatement le Triton en veille lorsqu’il est frappé. Prenez garde.

Ben Patterson / IDG Faites attention à la touche Marche / Arrêt qui se trouve directement au-dessus du bouton PredatorSense.

Le pavé tactile en verre compact du Triton était lisse et réactif, le curseur flottant à l’unisson avec un mouvement soyeux. Le pavé tactile est suffisamment petit pour que mes paumes le frottent rarement pendant que je tapais, mais même lorsque j’essayais de casser mes deux paumes sur sa surface, les curseurs bougeaient à peine. Un lecteur d’empreintes digitales est intégré dans le coin supérieur gauche du pavé tactile pour ceux qui souhaitent activer la sécurité biométrique.

Les haut-parleurs stéréo vers le haut de l’Acer Predator Triton 300 SE sont complétés par DTS: X Ultra, un format sonore basé sur des objets qui rivalise avec Dolby Atmos (une technologie audio qui apparaît couramment sur les ordinateurs portables Lenovo). Bien que l’audio basé sur des objets puisse ouvrir efficacement la scène sonore d’un ordinateur portable, il n’améliorera pas nécessairement les performances audio globales, et c’est à peu près le cas ici. Si je menais des grèves de Vanguard sur Destin 2 ou en écoutant The Boss sur Spotify, les haut-parleurs du Triton 300 SE sonnaient d’une finesse décevante, avec à peine aucune réponse dans les basses – en d’autres termes, la même chose pour les haut-parleurs d’ordinateur portable. Si vous voulez vraiment augmenter le son tout en écoutant ou en jouant sur le Triton, vous serez mieux avec des haut-parleurs externes ou un ensemble de canettes décent.

Les ports

L’Acer Predator Triton 300 SE est livré avec une gamme impressionnante de ports, ce qui vous sera utile pour placer votre bibliothèque Steam sur un stockage externe ainsi que pour connecter des souris ou des contrôleurs de jeu.

Tout d’abord, le port Thunderbolt 4 du côté gauche, qui peut prendre en charge jusqu’à deux moniteurs 4K ou un seul écran 8K à 60 Hz. La spécification Thunderbolt 4 permet également de connecter jusqu’à quatre hubs Thunderbolt 4, ainsi que des câbles plus longs (y compris les câbles optiques de 50 mètres à venir) par rapport à Thunderbolt 3.

Ben Patterson / IDG Thunderbolt 4 est en tête de la gamme de ports du Triton 300 SE. Également sur la photo: le premier des deux ports de type A SuperSpeed ​​10 Gbps, plus une entrée CC en forme de tonneau.

À côté du port Thunderbolt 4 se trouve le premier des deux ports USB Type-A SuperSpeed ​​10 Gbps, ainsi qu’un port d’alimentation en forme de tonneau pour l’adaptateur secteur encombrant de 180 watts et une fente de sécurité pour ordinateur portable Kensington.

Sur le côté droit se trouvent le deuxième port USB Type-A SuperSpeed ​​10 Gbps, un port HDMI 2.1 et une prise audio combo.

Ben Patterson / IDG Sur le côté droit: un deuxième port SuperSpeed ​​USB 10 Gbps Type-A, un port HDMI 2.1 et une prise audio combo.

Pas mal, mais il y a quelques omissions, y compris un lecteur de carte multimédia et un port Ethernet filaire (bien que vous puissiez toujours vous procurer un adaptateur Ethernet USB).

