Test de la caméra frontale du smartphone: ces téléphones portables offrent les meilleurs selfies ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Les caméras selfie sont aujourd’hui l’une des fonctionnalités les plus utilisées sur les smartphones. Mais la qualité des lentilles de téléphone portable varie considérablement d’un modèle à l’autre. En utilisant les résultats d’un test de caméra frontale pour smartphone par DxOMark, nous vous montrerons quels appareils peuvent marquer avec de très bonnes caméras selfie.

Il a depuis longtemps cessé d’être un simple gadget pour un selfie de vacances rapide: aujourd’hui, la caméra frontale est utilisée pour déverrouiller votre smartphone à l’aide de la reconnaissance faciale, participer à des vidéoconférences ou ouvrir un compte bancaire en ligne à l’aide du processus VideoIdent. Il vaut donc la peine de jeter un regard critique sur la caméra frontale avant d’acheter.

Les points les plus importants pour un test de la caméra frontale

Même si de nombreux fabricants aiment mettre ce nombre au premier plan: le nombre de mégapixels (MP) nu n’est pas le seul facteur décisif pour la qualité d’une caméra frontale. Une bonne caméra selfie doit fournir des images magnifiquement éclairées, à contraste élevé et aux couleurs fidèles, même dans des conditions d’éclairage changeantes. Après tout, qui veut avoir l’air malade sur la photo de vacances pour ses proches à la maison parce que l’appareil photo évoque des tons orange ou bleus sur leurs visages? Prendre des photos au crépuscule est un problème pour de nombreuses optiques.



Huawei installé dans le Mate 40 Pro a installé deux capteurs









La raison en est la surface de capteur relativement petite d’une caméra de téléphone portable, qui ne laisse entrer que peu de lumière résiduelle dans la semi-obscurité. Plus un appareil photo a de MP, plus les pixels individuels sont petits et moins la lumière atteint chacun d’eux. Les appareils photo SLR classiques ont ici un avantage en raison de leurs objectifs plus grands. Les caméras actuelles des téléphones portables utilisent donc une astuce en ajoutant de nombreux petits pixels voisins à un pixel plus grand. Avec ce soi-disant «binning», la résolution réelle diminue, mais la qualité de l’image augmente généralement.

Test de la caméra frontale du smartphone: quel appareil tire le meilleur parti des données brutes?

Également important: quelle est l’angle de prise de vue de l’objectif selfie et les zones périphériques sont-elles toujours nettes et aussi exemptes de distorsion que possible? Dernier point mais non le moindre: qu’est-ce que le logiciel interne du smartphone tire des données brutes photographiées?

Avec de nombreux téléphones portables, vous pouvez désormais lire les données d’image brutes enregistrées par l’appareil photo. Dans la pratique, cependant, la plupart du temps, seules les données JPEG ou MPEG sont utilisées. Et ils se révèlent très différents – en fonction de la qualité des algorithmes internes du téléphone portable. Cela peut être reconnu, par exemple, par ce que l’on appelle des artefacts, de petits défauts d’image qui se glissent dans les photos JPEG lorsque les données sont trop compressées. Ou le bruit d’image granuleux qui peut résulter d’une surexposition ou d’une sous-exposition. Conseil: si vous souhaitez traiter des images sur votre PC ou Mac, téléchargez-les si possible sous forme de fichiers RAW depuis votre téléphone mobile.

Ci-dessous, nous vous présentons les cinq téléphones portables dotés des meilleures caméras selfie du marché. Ils ont tous obtenu 100 points ou plus dans la comparaison des caméras DxOMark.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

La Classe S de Samsung est traditionnellement synonyme de performances de classe supérieure à un prix de classe supérieure. Le modèle haut de gamme de la famille S20 est le S20 Ultra 5G. Son appareil photo principal, qui a reçu beaucoup d’attention, prend des photos avec 108 MP et zoom 100x. La caméra selfie a également été améliorée par rapport au S20 (sans Ultra) et dispose d’un capteur de 40 MP. Grâce à un post-traitement interne tel que la combinaison standard de 2 par 2 pixels pour former un super pixel, la puce 1 / 2,65 pouces délivre finalement de vrais selfies de 6,5 MP ou des photos de groupe de 10 MP. L’appareil photo est doté d’une mise au point automatique, mais pas d’un stabilisateur d’image optique. Un filtre HDR (High Dynamic Range) est également intégré.



La caméra frontale du S20 Ultra est à peine perceptible (© 2020 91mobiles)









Cela signifie que le S20 Ultra 5G est toujours un téléphone avec appareil photo de premier plan même après la sortie de son successeur, le S21, et a obtenu 100 points sur l’échelle DxOMark dans la discipline de la caméra selfie lors du test de la caméra frontale du smartphone. Un an après le début des ventes, le prix public du smartphone, qui avait un PDSF de 1 549 euros, est désormais bien inférieur à 1 000 euros.

Huawei P40 Pro

Dans les cercles professionnels, le nom Huawei est synonyme de smartphones dotés d’une optique d’appareil photo sophistiquée. 103 points DxOMark sont attribués pour la caméra selfie 32 MP du Huawei P40 Pro, où des images uniques sont convaincantes avec encore plus de fidélité des couleurs et de netteté que les vidéos de la caméra selfie. L’optique, cachée derrière un trou de perforation en forme de larme, dispose d’un capteur de profondeur supplémentaire pour l’autofocus infrarouge et l’effet bokeh de plus en plus populaire. Cet objectif montre toute sa force, en particulier en cas de faible luminosité.

La caméra quad du P40 Pro fonctionne à un niveau tout aussi élevé: le groupe d’objectifs se compose d’un objectif principal avec 50 MP et stabilisateur d’image optique, objectif grand angle avec 40 MP et téléobjectif 12 MP. Le quatuor est complété par une optique TOF pour de meilleurs portraits. La dernière variante P40 Pro + dispose même d’un appareil photo cinq fois avec un zoom optique supplémentaire.



Le Huawei P40 Pro a un très bon appareil photo (© 2020 Huawei)









Avec un prix public inférieur à 600 euros, le P40 Pro est l’une des options les moins chères du test de la caméra frontale du smartphone pour obtenir une caméra multiple de haute qualité qui peut également être utilisée pour passer des appels et surfer sur le Web. Cependant, certains appareils photo compacts actuels semblent vieux. Le seul inconvénient est le manque de prise en charge des services Google sur ce téléphone Android.

Asus ZenFone 7 Pro

Les téléphones à clapet ont presque disparu du marché, même si les smartphones pliables deviennent lentement une nouvelle tendance. Mais les téléphones portables avec un appareil photo pliable pourraient également devenir une alternative intéressante, de sorte que les multiples objectifs de plus en plus complexes des smartphones modernes ne peuvent pas être utilisés dans une seule direction. C’est pourquoi le spécialiste de la carte mère Asus a doté son ZenFone 7 Pro (comme son prédécesseur) d’un tel flipper optique.



La caméra arrière de l’Asus ZenFone 7 peut être rabattue (© 2020 ASUS)









Techniquement, le calcul fonctionne: la triple optique de Sony avec appareil photo principal 64 MP, ultra grand angle 12 MP et téléobjectif 8 MP bat certaines caméras selfie dédiées. L’appareil photo est particulièrement impressionnant avec sa reproduction réaliste du teint. Le triple fort a obtenu 101 points dans le test DxOMark. La version Pro du smartphone avec un écran de 6,67 pouces, alimenté par un Snapdragon 865+, est désormais disponible en vente libre à un prix public inférieur à 700 euros.

Huawei Mate 40 Pro

Quiconque prend l’appareil pour la première fois se pose la question: le Huawei Mate 40 Pro est-il toujours un smartphone avec un appareil photo ou est-ce déjà un appareil photo avec un smartphone? La bague d’objectif avec l’objectif principal de 50 MP, le téléobjectif avec zoom optique 5x et un ultra grand angle de 20 MP est placé très en évidence au centre de l’arrière de l’appareil.



La caméra selfie et les capteurs du Mate 40 Pro peuvent convaincre (© 2020 45secondes.fr)









Avec ses 13 MP nominal, la caméra selfie n’est apparemment pas un haut vol parmi les smartphones de luxe. Mais c’est trompeur: ce que Huawei tire des données brutes grâce à des optiques TOF supplémentaires avec une excellente profondeur de champ, une mise au point automatique intelligente et un bokeh simulé cherche son égal. Même le contre-jour et les forts contrastes lumière-obscurité ne perturbent pas cette optique. Résultat: avec 104 points dans la catégorie caméra selfie, le Mate 40 Pro occupe actuellement la première place dans la liste des meilleurs DxOMark. Si vous pouvez vous passer des services Google qui ne peuvent pas être utilisés avec les androïdes Huawei, vous pouvez obtenir un appareil de classe de référence pour un prix public d’environ 800 euros actuellement. Personne ne fait actuellement de meilleurs selfies lors du test de la caméra frontale du smartphone.

Test de la caméra frontale du smartphone: Huawei Nova 6 5G

Si la Nova 6 5G était une voiture, elle se situerait dans la classe moyenne supérieure, quelque part entre l’Audi A6, la Mercedes Classe E et la BMW Série 5. Dans le test, l’appareil convainc déjà par les chiffres: la caméra selfie se déclenche avec 32 MP, un capteur ultra grand angle supplémentaire arrive à 8 MP. Est-ce suffisant pour la classe moyenne supérieure? Non. Le fabricant Huawei ne se fie pas uniquement à ses objectifs, mais les combine avec ce qui est actuellement le meilleur post-traitement interne pour les données brutes de l’appareil photo. Le résultat: presque pas d’artefacts et très peu de bruit. L’appareil photo ne se montre pas impressionné par les contrastes forts et les tons de peau apparaissent exactement comme l’œil humain aimerait les voir.



Le successeur du Nova 5T suit les autres tailles (Image: Nova 5T) (© 2019 45secondes.fr)









Cela signifie que le Nova 6 5G obtient également un score de 100 dans la comparaison DxOMark et se positionne parmi les meilleurs téléphones selfie actuellement sur le marché. L’appareil, qui a été introduit en 2019, est disponible dans la version 5G pour environ 400 euros, ce qui en fait le modèle le moins cher parmi les grands voleurs du test DxOMark. Si seulement ce n’était pas le manque de support pour les services Google.









