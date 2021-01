Test de Hitman 3 pour PlayStation 5

La trilogie du plus célèbre homme chauve des jeux vidéo se termine par ce troisième opus. Nous vous apportons l’analyse de Hitman 3.

La nouvelle saga Hitman a traversé de nombreux moments. En 2016, Hitman a vu le jour, un redémarrage de la saga mythique dans laquelle une nouvelle approche a été donnée. En format épisodique, il nous a présenté divers lieux et une totale liberté pour commettre les meurtres. Il serait suivi d’un Hitman 2 qui répéterait et affinerait la formule, désormais en jeu complet et sans format épisodique. Et maintenant, avec le troisième opus, une trilogie culmine qui ramène la furtivité au premier plan d’aujourd’hui. Nous vous disons ce que nous pensons de cette broche avec le hitman 3 avis.

Tout d’abord, notez que Hitman 3 est sorti indépendamment par IO Interactive, déjà loin du giron de Square Enix et avec un nouveau jeu basé sur l’IP de 007 en route. La vérité est qu’il est assez chanceux que l’étude ait pu mettre la main sur la propriété intellectuelle de Hitman, car ces dernières années, elle l’a très bien traitée, et la nouvelle approche est merveilleuse.

Retour de l’agent 47

Mais passons aux choses sérieuses. Hitman 3 est né comme l’aboutissement d’une saga. Le troisième volet commence directement là où le deuxième s’est arrêté et avec un objectif clair: mettre fin à la Providence. Cela nous mènera, comme dans les jeux précédents, à travers différents lieux et décors, chacun plus varié et spectaculaire.

Cependant, l’intrigue de Hitman 3 reste en arrière-plan, exactement comme elle s’est produite avec ses prédécesseurs. C’est une simple excuse pour sauter à l’emplacement suivant et éliminer la prochaine cible. S’il est vrai qu’il a son arrière-plan et ses rebondissements, celui-ci est un peu fade en termes généraux.

Bien que la vérité soit qu’il sait bien le fermer. Ce qu’il ne fait pas si bien, c’est le traitement de la cinématique. Ok, nous ne sommes pas là pour l’intrigue ou le film, mais ils sont très améliorables et certaines scènes ne sont tout simplement pas au niveau attendu. Même avec tout … eh bien, une partie de l’intrahistoire au sein de chaque mission est suivie avec intérêt, et le jeu innove dans des situations avec le peu de marge dont il dispose.

Mille façons de tuer

La vérité est qu’à ce stade, j’ai des sentiments très mitigés. D’une part, la formule que j’aimais tant des jeux précédents ici est perfectionnée … mais sans nouvelle puissante. Et c’est que toute la nouveauté remarquable se trouve dans le déverrouillage de raccourcis (grâce à un système de portes et d’escaliers verrouillés) et d’une caméra avec laquelle on peut pirater l’étrange petite chose, toujours pour ouvrir de nouveaux espaces.

Pour le reste, nous avons la même chose que toujours. Une poignée de lieux (six, dans ce cas), une première approche de chaque mission par défaut et, une fois passée, la possibilité de la répéter avec de nouvelles approches qui nourrissent le titre avec variété.

Au cours du processus, chaque action que nous entreprenons nous donnera des points d’expérience qui rempliront un niveau personnel et une barre de maîtrise par emplacement. Remplir cette deuxième barre signifie déverrouiller l’accès à un nouvel arsenal, un nouvel emplacement de départ et des cachettes. Le jeu nous invite à être créatif et nous en récompense. Découvrir de nouvelles façons d’assassiner la cible est très enrichissant et, surtout, imaginatif.

Le jeu est conscient que tous les joueurs ne vont pas expérimenter les différentes approches de l’objectif et, par conséquent, il souligne parfois les «opportunités de meurtre», qui sont comme de petites missions à effectuer au sein de la mission principale afin de se rapprocher de notre objectif de manières très différentes.

A cela il faut ajouter que chaque scénario a des contrats d’intensification, qui nous proposent d’assassiner une cible de manière très spécifique. Eh bien, je nuance mes propos. Chaque scénario devrait avoir un contrat de ceux-ci, comme cela s’est produit dans les jeux précédents … mais ce n’est pas le cas. Je ne sais pas si cela est dû au communiqué de presse anticipé ou à quoi, mais des six scénarios possibles, un seul a une escalade dans la version standard du jeu et les autres sont soit payés, soit manquent de ces aspects.

Nous n’avons pas non plus trouvé de nouveaux modes Sniper Assassin, ce qui n’ajoutait pas grand-chose à la formule, mais ils étaient là. Le sentiment général est d’un manque de contenu par rapport à ses précédentes tranches, quelque chose que je trouve difficile à comprendre et dont je ne sais pas si c’est parce que c’est une première version du jeu simplement parce qu’il n’en a pas.

Pour ce qui est des scénarios, je dois dire que je les ai aimés, mais que j’ai été extrêmement déçu du dernier. Dans les jeux précédents, le dernier scénario était le plus difficile et le plus amusant à jouer… et dans Hitman 3, c’est exactement le contraire. Je n’entrerai pas dans plus de détails, mais l’envie d’innover finit par trébucher de manière incroyable avec un dernier scénario ennuyeux et pas du tout épique.

Les autres scénarios, oui, j’ai vraiment aimé. Ils varient du spectaculaire de Dubaï au sombre et lugubre de Berlin, en passant par un décor aménagé dans un manoir britannique qui m’a étonné. Ce n’est pas étonnant car c’est déjà difficile et un scénario comme celui d’Hokkaido, du premier Hitman, fait défaut, mais ces nouveaux plus que remplissent leur mission et leur rejouabilité.

Et les possibilités offertes par chaque scénario sont toujours excellentes. De plus, les vitesses de sauvegarde et de chargement du jeu facilitent grandement l’expérimentation de chaque carte, permettant au joueur d’utiliser plus d’imagination avec moins de risques. Bien sûr, celui qui veut un défi et l’élimination complète des aides, peut opter pour le mode de difficulté le plus élevé, étant un véritable défi pour tout résoudre parfaitement et proprement.

Mais bon, si vous avez joué aux jeux précédents de la saga, vous pouvez déjà imaginer l’éventail de possibilités dont vous disposez. Cela dépendra de votre capacité, de votre imagination et un peu de votre chance. Tuer d’une manière ou d’une autre nous donnera plus de points, et n’éliminera personne d’autre que notre cible, empêchant le cadavre d’être découvert, etc. Petits détails qui donnent de la cohésion à un tout et invitent le joueur à jouer proprement.

Graphiques et son

Le jeu a l’air vraiment bien sur les systèmes de nouvelle génération. Le titre tourne à 60 images par seconde, ce qui ajoute une fluidité qui vous convient très bien. En revanche, il est conforme graphiquement malgré rien de surprenant. Cela a l’air très bien et nous avons de nombreuses surfaces dans lesquelles notre personnage se reflète parfaitement, mais logiquement, il est loin d’être un leader sur cet aspect.

Quant à la section son, Hitman 3 ne présente pas non plus de bonnes nouvelles. Dans un anglais parfait mais avec des sous-titres, nous constatons que certaines conversations ne seront pas sous-titrées, mais ce sera parce qu’elles sont moins importantes … même si elles peuvent nous donner de bonnes informations que les non anglophones peuvent manquer.

Si l’on se concentre sur le polissage du jeu, dire qu’on n’a guère trouvé de bugs notables. Il y en a des lâches, mais rien qui ternit l’expérience et rien qui est constamment vu. Le jeu permet au joueur de réaliser une immersion parfaite grâce à la vivacité de toute la scène, et pour cette raison, il est essentiel qu’il n’y ait pratiquement aucun bogue, aussi mineur soit-il.

conclusion

Hitman 3 est un bon jeu comme l’étaient ses prédécesseurs. Peut-être qu’il pèche beaucoup en tant que continuiste et incapable de surprendre le joueur vétéran, mais cela ne veut pas dire que le titre est généralement bon. Avec une approche extrêmement variée de la furtivité, Hitman 3 mise davantage sur la rejouabilité de ses missions principales que sur le contenu.

Et c’est peut-être le plus gros inconvénient. Cela ressemble à un jeu manquant de contenu en raison du manque de «missions» secondaires à développer dans chaque scénario. Nous supposons et espérons qu’à l’avenir, plus de contenu différent sera ajouté à chaque emplacement.

Sinon, c’est toujours un jeu très amusant à jouer avec beaucoup d’options pour les amateurs de jeux furtifs. Malgré cela pas étonnant, il sait garder le type et sait quand s’arrêter, car il est vrai que la saga commençait déjà à brûler et heureusement Hitman 3 n’est pas le dernier clou du cercueil, mais c’est une mission finale réussie.