Test de Handball 21 pour PC. Le handball revient

Enfin, nous pouvons revenir pour imiter Juanín García, Alberto Entrerríos ou Mikkel Hansen jouant au handball dans cette analyse du Handball 21.

Cela fait quatre ans que nous jouissons d’un titre de handball, contrairement à de nombreux autres sports comme le golf ou le tennis. Et honnêtement, cela ne pouvait pas être. Il fallait donc que ce soit dans cette fatidique 2020 où les amateurs de ce sport ont quelque chose à fêter, le retour du handball dans le monde des jeux vidéo. Alors, que pensez-vous si nous arrêtons le non-sens et commençons à affûter l’objectif avec cela Analyse Handball 21?

Profiter des matchs de la minute 0

Commençons par ce qui nous passe par les yeux dès que l’on met Handball 21, le menu et les modes de jeu. Nous avons à notre disposition le jeu rapide typique, dans lequel nous pouvons choisir une équipe de jusqu’à 8 ligues, y compris la ligue espagnole Asobal et la LNH française. Dommage de ne pas avoir Ciudad Real Handball, quelle heure était-ce. À notre tour, nous pouvons jouer en mode ligue, sélectionner une équipe et se battre pour remporter le trophée du championnat national.

Bien sûr, comme un jeu de sport ne peut pas être absent de nos jours, nous avons à notre disposition la possibilité de créer une équipe à partir de différentes enveloppes, que nous achèterons avec une ressource virtuelle. Comment le gagner? Jouer, en gros. À partir de là, nous pourrons utiliser cette équipe pour progresser dans une ligue et la gagner, car il ne peut en être autrement.

Le dernier mais non le moindre est le mode en ligne, dans lequel nous jouerons des matchs contre d’autres joueurs, en utilisant notre équipe personnalisée ou une autre équipe existante. Je vois déjà tout le monde utiliser le PSG ou le Barça, mais c’est pourquoi ce sera plus satisfaisant de gagner avec Malaga. Il existe également différentes façons de profiter du jeu, comme par exemple avec des défis, qui nous donneront des enveloppes et de la monnaie pour acheter encore plus. Obtenez tous les joueurs!

Peut-être qu’en jetant un coup d’œil à d’autres titres sportifs, vous pouvez manquer un mode axé sur la création d’un personnage et sa direction, ou certaines équipes nationales. Ce que nous avons sous la main dans Handball 21, c’est de profiter des jeux et des ligues dès le début, de jouer à partir du moment où nous allumons la console ou le PC.

Tir de la hanche béni

Et maintenant, nous allons passer au coeur du problème, au Saint Graal de tout jeu de sport, sa jouabilité. Que nous offre Handball 21 à cet égard? Eh bien, clair et simple, un simulateur de handball facile à manipuler et à jouer. Et cela au premier abord peut sembler compliqué, en me prenant comme exemple. En attaque, il n’en a pas donné, il ne savait pas bien lancer et en défense il était un furtif. Mais en jouant, vous commencez à voir qu’il est facile à contrôler et en partie amusant.

Je dis en partie parce que parfois la défense (qui est plus de groupe qu’individuel), ne finit pas de mener les actions que l’on tente. La chose la plus normale au handball est qu’il y a beaucoup de contact, beaucoup de coup franc. Et ici c’est vrai qu’il y en a, mais parfois de manière irréelle. Il ne peut être que le pivot, dès qu’il reçoit le ballon, s’il y a un rival à proximité, il commence à faire des histoires et à quitter la zone petit à petit. Que j’ai grandi en regardant Rolando Urios s’éloigner de trois rivaux et marquer depuis le sol. Pourquoi je ne peux pas faire ça?

Dans ce cas, pour cela, nous avons les jeux tactiques. Si nous voulons centrer notre jeu sur le pivot, nous devrons utiliser ces stratégies, sinon je n’ai pas réussi. Peut-être suis-je inutile, mais je n’ai pas réussi. Et c’est dommage, car dans un simulateur de handball, je m’attendais à un jeu de contact plus soigné, pas si générique et pas très proche de la réalité.

D’autre part, nous avons jusqu’à trois types de lancers: simple, hanche et rebond. Que Dieu bénisse le coup de la hanche, car il me donne toutes les victoires. Il est vrai que certains, comme le bateau, sont plus adaptés aux extrêmes, mais avec le lancement normal je n’ai pas eu beaucoup de succès. Par contre, tirer avec la hanche marque presque tous les coups. Cela m’a sauvé de nombreux matchs. De plus, juste avant d’écrire ce texte, j’ai joué et marqué tous les buts avec ce type de tir.

Donc, pour résumer, les commandes de Handball 21 sont simples à manipuler, même si dans certains cas, comme la défense, elles ont un peu plus de miettes pour pouvoir tirer le meilleur parti de ce qu’elles offrent. Cependant, le sentiment final est que certaines actions ne finiront pas par être utilisées, comme voler le ballon.

Arbitre, contactez!

Une chose qui m’a dérangé au début était l’arbitrage, car pousser le joueur hors de la surface se traduisait généralement par un coup franc. Au lieu de cela, dans ce deuxième match, c’était l’exclusion et finalement l’expulsion. J’ai fini par jouer avec deux joueurs de moins à la fin.

Laissant tout cela de côté, et comme je l’ai dit, le contact entre les joueurs est très simple. Dans un sport comme le handball, le combat entre joueurs est quelque chose de primordial, surtout en position pivot. Par contre, dans Handball 21 je n’ai pas vu la possibilité de gagner un corps au rival ou de déborder de vitesse sans apparaître l’animation toujours récurrente du contact. C’est toujours pareil.

En revanche, l’intelligence artificielle des collègues est parfois éblouissante par son absence. À moins que nous n’utilisions une tactique, ils ne bougeront pas de là où ils sont, en attendant un laissez-passer. En ce qui concerne la défense, parfois un peu plus de soutien des coéquipiers serait apprécié lors du blocage des tirs.

Enfin, la question des gardiens de but. En faisant cette analyse du Handball 21, il y avait une chose qui m’a dérangé, les gardiens de but. Car du coup il y a une section dans laquelle les deux gardiens de but sont David Barrufet et José Javier Hombrados, qui la minute suivante sont des marionnettes qui n’arrêtent rien même si elles sont sur le chemin. Les mouvements qu’ils effectuent lors des tacles sont très forcés, et le contrôle du gardien de but dans certains tirs en heads-up laisse beaucoup à désirer.

Encore une chose, j’ai remarqué beaucoup de ralentissements lors de la course avec le ballon. Bien que cela n’influence pas trop le jeu, c’est quelque chose qui devient assez ennuyeux. Et ce n’est pas faute de puissance du PC, des yeux. Cela se produit toujours dans l’animation de sprint sur la piste.

Pour terminer cette analyse, le graphisme de Handball 21 est un cran en dessous des standards actuels. S’il est vrai que le design des joueurs les plus connus est assez fiable, en général le détail du visage est très simple. Le terrain est bien conçu, avec du merchandising et d’autres accessoires dignes d’un match de handball.

Un diamant non poli

Handball 21 nous redonne la possibilité de profiter du handball avec un gameplay simple pour n’importe quel joueur, ce qui nous fait profiter presque dès la première minute. Cependant, certains aspects doivent être peaufinés, comme c’est le cas de la conduite défensive. De plus, des choses comme le contact entre joueurs ne sont pas aussi bien implémentées et développées qu’un jeu basé sur un sport aussi physique que cela l’exige.

Cependant, Handball 21 devient quelque peu addictif à mesure que nous jouons, connaissant de plus en plus de mouvements, de tactiques et de jeux. De plus, il apporte de nombreuses licences, tant pour les équipes que pour les joueurs. Bref, un bon jeu de handball, mais avec quelques sections à améliorer pour être un excellent simulateur de handball.

Cette analyse a été développée grâce à une copie fournie par NACON.