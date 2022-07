Tessa Thompson parle de la sexualité de Valkyrie dans Thor : Love and Thunder

MERVEILLE

Depuis son apparition dans Thor : Ragnarok en 2017, il est devenu une icône de la communauté LGBT. Apprenez tout sur sa participation au nouveau film avec Chris Hemsworth.

© GettyTessa Thompson à la première de Thor : Love and Thunder.

Il manque de moins en moins de Univers cinématographique Marvel présentez ce qui promet d’être votre prochain grand succès : Thor : Amour et tonnerre. Protagonisée par Chris Hemsworth et réalisé par T.Aïka Waititi, cette nouvelle suite pariera sur une crise personnelle du dieu du tonnerre alors qu’il combat un nouveau méchant et retrouve son ex-petite amie, Jane Foster, devenue Mighty Thor. Mais… Et Valkyrie ?

Après l’inoubliable combat contre Thanos en Avengers : Fin de partiele personnage central reviendra à New Asgard pour accompagner Valkyrie, le rôle entre les mains de Tessa Thompson. Beaucoup de choses ont été dites depuis ses débuts à l’écran dans Thor : Ragnaröksorti en 2017. Et c’est qu’il s’agit d’un personnage féminin écrasant, qui exprime clairement son attitude envers la vie et sa force au-delà de son sexe.

Elle a été désignée comme « Le roi », poste précédemment occupé par Thor. Si vous vous demandez quel est exactement son sexe, l’actrice elle-même l’explique dans un dialogue avec Games Radar : « Je pense qu’elle est très égalitaire. C’est un roi très gentil. Je sais qu’il y a eu une certaine confusion sur Internet en termes de sexe avec elle. Roi, reine… La vérité est que c’est le travail que Thor devait faire, mais ensuite il lui a donné ce rôleun ».

Ainsi, il a argumenté : « Ils n’ont tout simplement pas pris la peine de changer le titre. Le titre est roi et elle dit: « Eh bien, je peux être roi. » Les costumes qu’il porte sont aussi amusants Hommage à Frida Khalo”. Qu’en est-il de votre sexualité ? Tessa Thompson est très claire à ce sujet et l’a expliqué dans une interview avec Yahoo Entertainment : «Il y a eu beaucoup de conversations sur la façon de gérer ce problème avec Valkyrie. Je me sens bien là où nous sommes arrivés. ».

Nul doute que dans la peau de cette guerrière, elle a su devenir une icône de la communauté LGBT+ qui aspire tant à voir des rôles comme ceux-ci à l’écran. « J’espère que c’est un personnage avec lequel les fans continueront à se connecter, que nous aurons suffisamment de temps pour l’explorer, dans toute son humanité. Mais qu’il trouve ou non l’amour dans ce film ne signifie pas qu’il ne continuera pas à l’être. un fabuleux personnage queer qui est ouvert à trouver l’amour quand cela a du sens »a-t-il conclu.

