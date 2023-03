Tessa Thompson dit qu’elle est fan de Jonathan Majors depuis 2019

Tessa Thompson est de retour sur grand écran en tant que Bianca dans le drame sportif Credo III. L’actrice a adoré participer au premier film de Michael B. Jordan et s’est amusée à travailler sur le plateau. Lors de la promotion du film, l’actrice a avoué à IndieWire qu’elle souhaitait travailler avec Jonathan Majors depuis 2019.





Thompson a hâte de travailler aux côtés de Majors depuis qu’elle l’a vu à l’événement de Sundance en 2019. Pendant des années, l’actrice a suivi le projet de l’acteur, espérant qu’ils travailleront ensemble sur son prochain.

« Je suis fan de lui de loin. J’étais à Sundance l’année de la première de son film « Le dernier homme noir à San Francisco », et c’était la première fois que je voyais son travail et je pensais qu’il était si formidable. C’est un acteur que j’ai suivi. Alors je suis fan. … Je suis tellement excité quand les gens que j’ai suivis viennent rejoindre des projets dans lesquels je suis. Parce que pour moi, c’est un sport d’équipe, donc je me dis: ‘Oh mec, nous devons avoir cette personne dans notre équipe . Cette personne est un as.

En plus de travailler aux côtés de l’acteur, elle s’intéresse également à la réalisation de Majors. Thompson espère réaliser bientôt son propre film, et son empressement à le réaliser a ajouté à son enthousiasme en voyant Majors en action. Elle a déclaré: « Je suis tellement fascinée, peut-être aussi à cause de mon intérêt pour la réalisation, par le processus d’un acteur, parce que tout le monde y arrive de manière extrêmement différente. »

Elle a ajouté : « Je dirai que l’approche de Jonathan est très colorée. Il y a sa propre théâtralité dans la façon dont il aborde l’œuvre, et surtout quand les caméras ne tournent pas. Je suis une dame du théâtre ! J’ai beaucoup aimé pouvoir regarder ça.





Tessa Thompson a savouré la chance de voir Jonathan Majors s’affronter avec Michael B. Jordan