Tesla veut une Model 3 plus abordable pour concurrencer la Volkswagen ID 3

Tesla développe un nouveau procédé de production pour permettre le lancement en 2021 d’une Model 3 plus abordable pour affronter des modèles comme la Volkswagen ID 3 ou la Peugeot e-208.

Tesla continue de chercher à augmenter le volume des ventes dans le monde entier et à se mêler des fabricants traditionnels avec un modèle compact plus abordable.

La marque fondée par Elon Musk a l’intention de lancer un nouveau modèle pour le marché européen qui sera une version révisée et adaptée du modèle 3 actuel et qui pourrait être produit dans la nouvelle usine de Berlin avec la berline.

Le modèle européen 3 est conçu pour rivaliser avec les modèles électriques à carrosserie à hayon, les boîtiers de la nouvelle Volkswagen ID 3 et de la Peugeot e-208, entre autres.

L’usine de Tesla en Allemagne devrait démarrer ses activités en juillet 2021 et sera utilisée pour produire un modèle plus petit et plus compact, grâce à ce que Elon Musk décrit comme «une révolution dans la construction de carrosserie», matérialisée dans une machine de pressage géante aluminium.

Telsa a breveté le système l’année dernière, qui consiste en une machine qui simplifie le processus d’assemblage de la structure de la carrosserie, une opération qui est traditionnellement effectuée en assemblant, soudant et collant divers panneaux et pièces.

Réduction du nombre de composants

Elon Musk fait valoir que le procédé, déjà utilisé à l’usine Tesla en Californie pour le SUV Model Y, réduit le nombre de pièces individuelles de 70 à seulement deux, permettant de produire plus simplement et à moindre coût.

En théorie, la nouvelle machine et la robustesse résultante de la structure de la voiture pourraient permettre à la partie arrière d’une berline compacte classique d’être montée sur le modèle 3.

Une autre façon de réduire les coûts de production pour concurrencer la Volkswagen ID 3 est de réduire la capacité de la batterie, l’autonomie et les performances du modèle 3.

La version d’entrée du modèle actuel propose déjà 5,3 secondes d’accélération de 0 à 100 km / h, une valeur largement suffisante pour battre les principaux concurrents du segment.

Reste à savoir si la version européenne du Model 3 recevra la batterie de 50 kWh, qui offre une autonomie de 408 km dans un cycle de test WLTP. Comme ce composant représente jusqu’à 75% du coût d’un véhicule électrique neuf, les nouveautés seront admises dans ce chapitre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂